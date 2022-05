Más de la mitad de la población de EE.UU. se enfrentará a temperaturas de 32 °C o superiores este fin de semana y tan solo estamos en mayo

(CNN) -- Aunque aún falta más de una semana para el fin de semana del Día de los Caídos, o Memorial Day, el inicio no oficial del verano, aproximadamente el 60% de los estadounidenses, o casi 200 millones de personas, estarán expuestos a temperaturas de 32 °C o más en los próximos días.



El calor récord, que se ha estado gestando a través de las llanuras afectadas por la sequía y partes de Texas, se está moviendo hacia el este y cientos de récords de temperatura podrían romperse en su camino.

It will truly feel like summer ☀️🌡️ in the Northeast this weekend as numerous locations are forecast to reach 90F+ for the first time this season. Fortunately, the heat will not last long as a cold front will usher in normal to below-normal temperatures on Sunday. pic.twitter.com/DtjhospEgW

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) May 17, 2022