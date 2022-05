La evolución de Trueno, el rapero emergente de Argentina que busca alzarse como la voz austral de su generación

(Crédito: Imagine It Media)

(CNN Español) – El rapero argentino Trueno presentó el pasado viernes "Bien o mal", su segunda producción discográfica. Un trabajo, cuenta a Zona Pop CNN, con el que muestra la evolución de su proyecto y cómo su sonido y lírica han madurado.

"Es una evolución de todos los que formamos parte del proyecto, de mi música y lo que conlleva el proyecto en general. Tanto yo como persona, que voy viviendo cosas diferentes y voy madurando y teniendo nuevas preguntas y nuevas curiosidades musicales; y tanto mi productor que también evoluciona al mismo paso que todos y que vamos en una búsqueda constante todo el tiempo", dijo Trueno a Zona Pop CNN.

Se trata de un álbum de 15 canciones divididas en dos caras: el bien y el mal, y un lado 0, que podría sentirse como una zona neutral entre estas dualidades y contiene solamente un "manifiesto freestyle".

En este track, Trueno sirve de espejo de Argentina y habla de la situación actual y de la cultura de su país.

Este reflejo, de contar la historia de su gente a través del hip-hop, llevó al rapero a participar en importantes festivales como el Lollapalooza en Chile y el Vive Latino en México y a ser parte en Argentina del Festival Quilmes Rock en donde presentó parte de su nuevo disco así como éxitos anteriores ante unos 60.000 espectadores.

Y luego de su actuación en ese festival, también compartió el escenario con la agrupación británica Gorillaz. Trueno, junto con Damon Albarn, vocalista de la banda, interpretaron una versión bilingüe –con barras del argentino– de uno de los mayores éxitos de la agrupación, "Clint Eastwood".

Los inicios de Trueno

Es comprensible si esta es la primera vez que escuchas o lees de este artista. El proyecto como tal de Trueno nació en 2020, durante la pandemia de coronavirus, año en el que lanzó a los 18 años su álbum debut, "Atrevido".

Este disco fue literalmente la carta de presentación de quién es y de sus influencias. "La primera [producción] trata un poco como de todo el camino, desde que soy un niño y que sueño todo lo que hoy me toca vivir y por todo lo que me esforcé", explica el rapero a Zona Pop CNN.

Y tal como lo dice, su carrera comenzó mucho antes de cumplir la mayoría de edad. Ya era conocido en el circuito rapero de Buenos Aires por sus participaciones en batallas de gallos, coronándose campeón en la edición 2019 del concurso organizado por Red Bull.

Sin embargo, este amor por el hip-hop viene casi que desde el vientre de su madre. Su papá también es rapero y Trueno creció influenciado por esa cultura.

"Provengo de generaciones", dice. "Voy a defender al género que me dio todo lo que me dio hasta que me muera y ese es mi único código", agrega.

El rapero argentino nació en 2002, en una época en donde América Latina estaba conociendo un nuevo sonido que salía desde Panamá y Puerto Rico, el reguetón. Un sonido urbano que iba tomando más y más presencia, algo que inevitablemente influenció en las identidades sonoras de su generación.

Y a pesar de Argentina estar muy distante del Caribe, la cultura urbana y del hip-hop se vivía a plenitud en tierras australes.

"El hip-hop en Argentina vive hace un montón, desde el Sindicato Argentino del Hip Hop, desde Illya Kuryaki. Hoy en día tenemos un montón de representante como el Wos, Acru, Baby Luca. Hay un montón de raperos y siguen emergiendo raperos. Ni hablar de las bandas de la vieja escuela, como la gente de La Conneción Real, Comuna 4", cuenta.

"Hay realmente una escena gigante de hip-hop, muy respetable y con una historia muy grande. Y para mí Argentina –no es por ser de acá ni nada–, pero tiene una cultura muy fuerte de hip-hop y los raperos vieja escuela son muy buenos raperos. Me encanta saber que nosotros también lo hacemos nuestro, porque siento que el rap argentino es súper argentino y que tenemos nuestro sello y que defendemos nuestros ideales y lo hacemos propio", dijo Trueno a Zona Pop CNN.

Sus códigos

A pesar de su corta edad, Trueno ya visualiza su carrera a largo plazo. No tiene planes específicos pero sabe una cosa: "voy a hacer música hasta que me muera, porque si no voy a explotar".

El provenir de una familia musical le dejó un amor y respeto por la profesión muy dentro de sí. Él dice a Zona Pop CNN que sin la música no puede vivir, que se derrumba. Y desde ese amor nace sus códigos, los cuales aplica en su carrera y sus canciones.

"Los modales que me enseñaron, la forma de ser, el mensaje que tengo para dar, las cosas que tengo para protestar, las cosas que tengo para celebrar y siempre en medio va a estar la lucha. Nadie me puede censurar, nadie me puede decir qué decir, cómo decirlo y cuándo hacerlo", enumera el cantante a Zona Pop CNN.

¿En algún momento le ha dado miedo ser cancelado por algo que diga? Trueno dice que no, que la clave de su éxito es la apertura con la que habla en sus temas.

"Siempre pueden haber consecuencias, siempre va a haber gente que le guste, que no le guste. La gente te va a querer callar. Pero hoy en día lo más fuerte que tenemos nosotros es nuestro propio cuerpo, nuestra propia voz, nuestra propia expresión", agrega.