Las 5 cosas que debes saber este 20 de mayo: Qué es la viruela del mono que ha hecho sonar las alarmas

Lo más llamativo de la solicitud de Suecia y Finlandia para unirse a la OTAN. ¿Por qué el brote de covid-19 en Corea del Norte podría conmocionar al mundo? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Qué es y cuáles son los síntomas de la viruela del mono

La "viruela del mono", endémica en África Central y Occidental, ha hecho sonar las alarmas en Europa y Estados Unidos. Se trata de una infección rara pero peligrosa similar al virus de la viruela ahora erradicado. Por lo general, se contrae de un roedor o un mamífero pequeño y no se transmite fácilmente de una persona a otra. Sin embargo, se puede propagar a través del contacto con fluidos corporales, llagas u otros medios. Esto es lo que debes saber.

2

Lo más llamativo de la solicitud de Suecia y Finlandia para unirse a la OTAN

Durante décadas, incluso durante los momentos más tensos de la Guerra Fría, ni Suecia ni Finlandia parecían sentir la necesidad de unirse a la alianza militar occidental a pesar de su proximidad al gigante del Este. Pero eso cambió este año, después de que Putin envió tanques a través de la frontera hacia Ucrania, en febrero. El aspecto más sorprendente de su solicitud para unirse a la OTAN es el poco debate que existe sobre si es una buena idea. Análisis de Stephen Collinson.

Finlandia y Suecia intentan ingresar a la OTAN 2:03

3

¿Por qué el brote de covid-19 en Corea del Norte podría conmocionar al mundo?

"Si algo aprendí después de realizar innumerables operaciones junto a cirujanos en Pyongyang durante los últimos 15 años es que los norcoreanos no desperdician nada", escribe al comienzo de este artículo de opinión el Dr. Kee B. Park, director del Proyecto de Política de Salud de Corea en la Facultad de Medicina de Harvard. Park analiza por qué y cómo hay que ayudar a Corea del Norte para hacer frente al avance del covid-19 en el país, donde aún no ha sido vacunada toda la población y el número de muertos podría no tener precedentes.

4

Las ventas de vivienda en EE.UU. caen a medida que los precios alcanzan nuevos récords

Las ventas de viviendas cayeron por tercer mes consecutivo en abril, ya que la subida de las tasas de interés hipotecario y los problemas de asequibilidad expulsaron del mercado a muchos posibles compradores. Aun así, los precios siguieron subiendo, alcanzando un máximo histórico de US$ 391.200, un aumento del 14,8% respecto a hace un año. El incremento de los precios marca más de una década de aumentos anuales consecutivos, la racha más larga registrada hasta ahora.

5

Se escondieron hasta en neveras para salvarse de las balas en Buffalo

Siguen conociéndose nuevos detalles de la masacre de Buffalo en la que murieron 10 personas el sábado. Lamont Thomas y su hija Londin, de 8 años, buscaban mezcla de pastel para el cumpleaños de su madre, Julie Harwell, cuando oyeron los primeros disparos. Harwell estaba en otro lugar de la tienda. Thomas y su hija siguieron a un empleado de la tienda hacia la sección de las neveras para leche y se escondieron allí mientras esperaban que los disparos terminaran. El sospechoso compareció este jueves ante la corte.

publicidad

El papel de las redes sociales en el tiroteo de Buffalo, Nueva York 3:30

A la hora del café

Juan Carlos de España llega a su país casi dos años después de marcharse en medio de una investigación

El rey emérito de España, Juan Carlos I, llegó este jueves por la noche al noroeste de España, su primera visita al país desde que se fue hace casi dos años mientras era investigado por sus negocios financieros. Esto es lo que se sabe de su itinerario.

Cómo ser más agradecido y por qué esto te hará más feliz, saludable y resiliente

Para estar más en contacto con la gratitud, y obtener los beneficios que le ofrece a la salud, el truco es encontrar formas fáciles de contar las bendiciones más a menudo que, por ejemplo, durante la cena anual del pavo. Desde escribir un diario a tener un "tarro de la felicidad", te damos algunos consejos sobre cómo lograrlo.

Los delfines usan las propiedades curativas del coral

En el mar Rojo, frente a la costa de Egipto, se vieron en 2009 delfines mulares haciendo algo inusual: se alineaban para frotar sus cuerpos contra el coral. Una investigadora se propuso desentrañar el misterio y, 13 años después, encontramos la respuesta en una investigación.

La evolución de Trueno, el rapero emergente de Argentina que busca alzarse como la voz austral de su generación

El rapero argentino Trueno presentó el pasado viernes "Bien o mal", su segunda producción discográfica. Un trabajo, cuenta a Zona Pop CNN, con el que muestra la evolución de su proyecto y cómo su sonido y lírica han madurado.

Una cafetería italiana se enfrenta a una multa de US$ 1.050 por no especificar el precio de un expreso

El propietario de una cafetería en Florencia fue sancionado por la policía después de que un cliente lo denunciara a finales de abril por no anunciar sus precios como exige la ley. El propietario, Francesco Sanapo, afirmó que pagará por su error pero defendió el costo del expreso por el que se quejó el cliente: 2 euros. Esta es su visión.

La cifra del día

6

El próximo Mundial de la FIFA, que se celebrará en Qatar, contará con la presencia de árbitras por primera vez en la historia del evento. Habrá seis árbitras de partidos, incluidas tres principales, entre los 36 elegidos para oficiar el espectáculo deportivo.

Ella es Karen Díaz, la árbitra mexicana que va al Mundial 1:06

La cita del día

"No nos interesa estar en esa cumbre"

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reaccionó a la posibilidad de quedar excluido, junto a los presidentes de Cuba y Venezuela, de la IX Cumbre de las Américas que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles.

Ortega: No nos interesa ir a Cumbre de las Américas 1:21

Y para terminar

Una organización utiliza cabello humano para absorber petróleo derramado

El cabello humano suele considerarse como algo meramente estético. Sin embargo, pocos saben que tiene una importante capacidad de cuidado ambiental. Esta organización lo utiliza para limpiar derrames de petróleo.