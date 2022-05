Carlos Sainz: “Correr en Ferrari delante de toda tu afición en casa es algo único y voy a disfrutarlo”

Pronóstico de Carlos Sainz para la final de la Champions League 1:17

(CNN Español) -- Las comparaciones son odiosas y, a veces, muy injustas. A Carlos Sainz Jr. (Madrid, 1, septiembre, 1991) le ha tocado vivir con eso desde niño por el legado de su padre —el campeón de rally Carlos Sainz—, pero la realidad es que el piloto de Ferrari en la F1 lleva años dando alegrías en la pista y siendo considerado por muchos el gran futuro del pilotaje mundial.

El madrileño está listo para el Gran Premio de España y tiene ante sí una oportunidad única para convertirse en el protagonista de la Fórmula 1.

Sainz, que en lo que va de año ha conseguido tres podios, tiene gran ilusión por hacer un buen papel ante las más de 100.000 personas que abarrotarán las gradas de Montmeló y conseguir su primera victoria. CNN habló con el piloto español sobre su presente en la F1 y su pasión futbolística. Esta es la perspectiva de Sainz sobre el automovilismo, el Real Madrid, su padre y las redes sociales, en su propia voz.

Balance del campeonato de la Fórmula 1

"Me veo bien. Creo que es una oportunidad única estar conduciendo para Ferrari con un coche competitivo. No ha sido el inicio ideal con esos dos ceros seguidos que nos han quitado bastantes puntos en el campeonato, pero se está luchando por las poles, por estar en el podio en cada carrera que ha terminado. Así que hay que hay que ser positivos y pensar que todavía se puede recuperar".

Correr en España, en casa

"Tengo unas ganas tremendas de correr delante de toda la afición de intentar hacer un buen resultado e intentar brindarles un gran fin de semana. Correr en Ferrari delante de toda tu afición en casa es algo único y voy a disfrutarlo."

Buscando la primera victoria en esta temporada

"La afición ayuda y si no es aquí que sea Mónaco. Y si no es en Mónaco… lo seguiré intentando. Pero yo voy a cada carrera pensando que se puede ganar y creo que aquí va a ser igual".

publicidad

Correr con el Ferrari F1-75

"Creo que he hecho progresos desde la primera carrera que la verdad fue en Bahrein, y me costó bastante encontrar el feeling. Creo que hemos progresado. Siempre va a haber coches en la carrera, un piloto que se adapte mejor a ti que otros coches que te gusten más a nivel de conducción que otros. El caso es trabajar para intentar traerlo un poco hacia mi, hacia mi gusto, cambiar un poco el estilo de pilotaje y a la que lo encuentre van a llegar buenos momentos seguro".

Consejos de su padre antes de la carrera

"Mi padre, la verdad, ya tiene un rol mucho más de acompañante familiar que de consejos. Siempre me los dio en su momento y yo siempre me los he guardado. Pero seguimos, seguimos unidos. Va a venir este fin de semana, seguimos compartiendo estos momentos juntos y lo disfrutamos mucho".

Cómo maneja la presión de la competición

"Últimamente, se ha abierto el tabú de poder hablar abiertamente de los problemas que pueda atravesar cada uno. Yo, por supuesto, tengo mis pensamientos, que llevo conmigo, y que todos intentamos batallar, pero yo creo que, con buenas técnicas, viendo a un profesional todo se puede contrarrestar, por así decirlo. ¿Presión? seguro, es un Gran Premio en casa y con Ferrari pues como no va a haber expresión. Pero es algo que ya estoy acostumbrado, algo que para lo que me llevo entrenando muchos años y algo en lo que sinceramente el Gran Premio España siempre me ha ido bien, siempre he hecho buenas carreras, aquí siempre hay presión, entonces no la temo".

Inspiración en su padre

"Es una persona que, incluso a los 60 años, sigue dándolo todo en el gimnasio, sigue preparándose como si fuese una final del Mundial. A mí eso me inspira, verlo desde cerca, siempre tiene una sonrisa en su deporte, siempre lo disfruta y para mí eso es algo muy importante".

El Real Madrid, el equipo de sus amores, juega la final de la Champions League

"Bueno, espero que ganemos porque las finales están ahí para ganarlas, pero incluso si no ganamos, no te creas que no, que no voy a estar contento con el año que ha hecho Madrid. El Madrid creo que le honra. Todo lo que. Todo lo que hemos luchado este año, el haber ganado la Liga. Así que que salgan relajados a ganarla, a lucharla. Pero si no se gana no pasa nada".

Real Madrid es puro esfuerzo y corazón

"Lo que consiguieron fue un esfuerzo entre los 11 que formaban el equipo y yo le pido tanto a mí como a Ferrari el mismo esfuerzo, no intentar seguir esforzándonos porque quedan 17 carreras si no ha sido el inicio ideal. Pero seguimos en la línea que llevamos, la remontada también es posible".

La Fórmula 1 y las redes sociales

"Tienen un papel fundamental. Creo que hay que saber llevarlas con un término medio, ni obsesionarse con ellas, ni obsesionarse con lo que dice la gente, que tiene mucho tiempo libre y se aburre mucho en las redes, pero sí aprovecharlas para transmitir un buen mensaje, transmitir también un mensaje real, que no todo sea tan bonito como lo pintan siempre en las redes y transmitir también el esfuerzo, el trabajo que hay detrás de un piloto de Fórmula 1 y no solo los Ferrari, no solo el paddock, los coches… hay mucho más que eso".

El duelo del domingo será con…

"Tiene toda la pinta de que habrá un duelo con Red Bull, a no ser que haya equipos como Mercedes o McLaren que traigan mejoras de más de medio segundo, que es difícil de ver, pero podría pasar, así que hay que estar atentos".