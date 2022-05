ANÁLISIS | China está bajo alerta por el grupo estratégico de seguridad Quad, pero sus advertencias no hacen más que fortalecerlo

Hong Kong (CNN)-- Cuando Estados Unidos, Japón, Australia e India resucitaron por primera vez su grupo de seguridad informal conocido como Quad tras un paréntesis de una década a finales de 2017, China estaba segura de que fracasaría pronto.



"Parece que nunca faltan las ideas que acaparan titulares", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en tono despectivo, sobre la agrupación a principios de 2018, meses después de que convocara su primera reunión de trabajo en Manila.

"Son como la espuma del mar en el Pacífico o en el océano Índico: pueden llamar la atención, pero pronto se disiparán", concluyó Wang.

Más de cuatro años después, el Diálogo Cuadrilateral de Seguridad, más conocido como "Quad", está lejos de disiparse. Por el contrario, ha crecido en impulso, perfil e influencia.

Convocados en torno al mantra de promover un "Indo-Pacífico libre y abierto", los cuatro países han realizado dos ejercicios navales desde 2020. Sus líderes se han reunido tres veces desde el año pasado, incluyendo una cumbre en persona en la Casa Blanca.

Este martes, los cuatro líderes se reunirán de nuevo cara a cara en Tokio. Su cumbre será uno de los aspectos más destacados del primer viaje de Joe Biden a Asia como presidente de EE.UU., en su intento de reforzar las alianzas y asociaciones para contrarrestar la creciente influencia de China en la región.

publicidad

El reinicio de las actividades del grupo ha hecho que el desprecio inicial de China se convierta en alarma, ya que Beijing considera que la agrupación forma parte del intento de Washington de rodear al país de aliados estratégicos y militares. El ministro de Relaciones Exteriores, Wang, calificadó a la agrupación como la "OTAN del Indo-Pacífico", acusándola de "pregonar la mentalidad de la Guerra Fría" y de "avivar la rivalidad geopolítica".

Esa preocupación no ha hecho más que aumentar desde la crisis de Ucrania. El respaldo de Beijing a Moscú ha dañado aún más su imagen global, dejándola más aislada en la escena mundial. Y tampoco ayuda a su causa la insistencia de China en una política de cero covid, en la que las estrictas restricciones fronterizas están aislando al país de un mundo que ha superado en gran medida la pandemia.

Mientras Biden viaja por el mundo para reforzar los lazos, su homólogo chino Xi Jinping no ha salido de China en 25 meses. La última oleada de diplomacia de Biden, con paradas en Corea del Sur y Japón, ha irritado especialmente a Beijing.

"La estrategia Indo-Pacífica ingeniada por Estados Unidos, en nombre de la 'libertad y la apertura', en realidad está interesada en formar camarillas", dijo Wang el domingo, cuando Biden terminaba su viaje a Seúl y se dirigía a Tokio.

"Afirma que pretende 'cambiar el entorno de China', pero su propósito es contener a China y hacer que los países de Asia-Pacífico sirvan de 'peones' de la hegemonía estadounidense", añadió Wang.

Pero los expertos subrayan que la Quad no es una OTAN asiática ni aspira a convertirse en ella. Por el contrario, afirman que su flexibilidad como foro informal le permite crear más asociaciones y ampliar las áreas de cooperación, incluso en el nuevo Marco Económico Indo-Pacífico que se espera que Biden presente en Tokio.

"La Quad está tratando de enfatizar que tiene una agenda positiva, que es mucho más sobre entregar lo que la región Indo-Pacífica necesita, que sobre convertirse en una entidad antichina similar a la OTAN, que es una reputación que ha estado tratando de combatir en la región", dijo Kristi Govella, subdirector del Programa de Asia en el German Marshall Fund.

El impulso detrás de la Quad

El rechazo inicial de China a la Quad se basó en parte en los precedentes.

Una versión anterior de la Quad, propuesta en 2007 por el entonces primer ministro de Japón Shinzo Abe, duró apenas un año debido a una divergencia de intereses y a la presión de Beijing. Se desmoronó en enero de 2008, cuando Australia anunció su retirada de la agrupación para estrechar lazos comerciales con China.

Pero el cálculo geopolítico y estratégico en la región ha cambiado drásticamente en la última década. Bajo el mandato de Xi, China ha abandonado el antiguo mantra del líder Deng Xiaoping de "esconder tu fuerza, esperar tu momento". En lugar de ello, ha aplicado una política exterior más asertiva, mostrando fácilmente su fuerza económica y militar.

Un año después de la toma de posesión de Xi, China comenzó a construir, y a militarizar cada vez más islas artificiales en las aguas disputadas del mar de China Meridional. Ha incrementado su postura militar hacia Japón, enviando buques guardacostas chinos a las aguas que rodean las disputadas islas Senkaku (conocidas como islas Diaoyu en China) y haciendo volar aviones de guerra en el espacio aéreo que las rodea.

Al principio de la pandemia, China impuso una serie de sanciones comerciales a Australia después de que Canberra pidiera una investigación independiente sobre los orígenes del covid-19. Y a lo largo de su disputada frontera con India en el Himalaya, soldados chinos e indios se enfrentaron en su conflicto más mortífero en cuatro décadas.

Las tensiones han acercado a estos países a la órbita de Washington, que bajo el mandato de Biden ha convertido la rivalidad estratégica con China en una pieza central de su política exterior.

"El mayor impulsor del resurgimiento de la Quad es la creciente asertividad y agresividad de China", dijo Yuki Tatsumi, codirector del Programa de Asia Oriental en el Centro Stimson.

"Su comportamiento no solo en los mares de China oriental y meridional, sino también en el océano Índico, hasta la zona de las islas del Pacífico, ha hecho que la percepción de los países de la Quad sobre China sea más similar".

A medida que Beijing se aleja más de Occidente y de sus aliados, se ha acercado cada vez más a Moscú, pero su asociación "sin límites" se ha convertido en un lastre para China a medida que la agresión no provocada de Rusia contra Ucrania suscita la indignación mundial.

"El apoyo de Beijing a Moscú ha reconfirmado la imagen de China como perturbadora del orden internacional existente del que todos los países de esta región se han beneficiado, y siguen beneficiándose", dijo Tatsumi.

Aunque la Quad nunca ha mencionado explícitamente a China en público, es difícil pasar por alto las referencias apenas encubiertas. El pasado mes de septiembre, cuando los cuatro líderes se reunieron en persona en Washington, se comprometieron a "promover el orden libre, abierto y basado en las normas, enraizado en el derecho internacional e imperturbable", un claro reproche al comportamiento cada vez más agresivo de China en la región.

En respuesta, los diplomáticos chinos han arremetido repetidamente contra la Quad por "perturbar la paz y la estabilidad regionales".

Construir "pequeños círculos o grupos cerrados y exclusivos es tan peligroso como la estrategia de la OTAN de expansión hacia el este en Europa", dijo en marzo el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Le Yucheng.

"Si se permite que continúe sin control, traerá consecuencias inimaginables y, en última instancia, empujará a Asia-Pacífico al borde del abismo", afirmó.

No es la "OTAN de Asia"

La rápida y coordinada respuesta de la OTAN a la invasión rusa de Ucrania probablemente alarmó a Beijing, según los expertos, que sugieren que sus líderes están observando la reacción occidental a Ucrania con miras a Taiwán.

China considera la democracia autónoma de Taiwán como una provincia escindida y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la unificación. Las tensiones entre Beijing y Taipei se encuentran en su punto más alto de las últimas décadas y el Ejército de China está enviando un número récord de aviones de guerra cerca de la isla, una demostración de fuerza que no pasa desapercibida para otros países de la región.

Cuando los líderes de la Quad se reunieron en marzo para hablar de la crisis de Ucrania, acordaron que "no se deben permitir cambios unilaterales del statu quo con la fuerza como éste en la región del Indo-Pacífico".

Pero Jean-Pierre Cabestan, experto en política china de la Universidad Baptista de Hong Kong, subrayó que la Quad no es una alianza formal como la OTAN.

"No puede ser la OTAN de Asia. Lo que estructura la seguridad de la región es un conjunto de alianzas bilaterales concluidas por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial: con Japón, Corea del Sur, Australia y Filipinas. Así que no existe la OTAN en Asia oriental", dijo. Y a diferencia de Japón y Australia, India no es un aliado de Estados Unidos, siguiendo una tradición de política exterior de neutralidad adoptada por el país desde su independencia.

También existen diferencias estructurales. Los expertos afirman que en los últimos años la Quad ha dejado de centrarse en cuestiones de seguridad para incluir más áreas de cooperación, en un intento de abordar mejor las necesidades regionales.

En su primera cumbre virtual, celebrada en marzo del año pasado, los líderes de la Quad se comprometieron a suministrar mil millones de vacunas contra el covid-19 en toda Asia para finales de 2022. La Quad también ha formado grupos de trabajo sobre el cambio climático, la innovación tecnológica y la resiliencia de la cadena de suministro.

Durante su viaje a Tokio, se espera que Biden desvele el Marco Económico Indo-Pacífico, un plan que se ha esperado por largo tiempo para intensificar la participación económica de Estados Unidos en la región. Los expertos afirman que el marco podría impulsar una cooperación económica más estrecha entre los países de la Quad, por ejemplo en materia de infraestructuras y resiliencia de la cadena de suministro.

Desde la perspectiva de Beijing, estos esfuerzos serán probablemente vistos como un desafío directo. El domingo, Wang dijo que aunque China siempre se alegra de ver propuestas que favorezcan la cooperación regional, se opone a los intentos de crear división y conflicto.

"Cualquiera que intente aislar a China con algún marco solo se aislará a sí mismo. Las normas creadas para excluir a China están destinadas a ser abandonadas por los acontecimientos de nuestro tiempo", dijo.

Pero la Quad tendrá que demostrar que puede cumplir sus promesas. Los anteriores intentos de EE.UU. de impulsar los lazos económicos con la región, como la Asociación Transpacífica, han fracasado, y EE.UU. tendrá que convencer a sus posibles aliados y socios de que mantendrá su compromiso con la región más allá del mandato de Biden.

Susannah Patton, investigadora del Instituto Lowy de Sydney, afirmó que la Quad ya ha superado las expectativas de muchos analistas. "La Quad es un vehículo para que (sus miembros) presenten una visión diferente de cómo debería funcionar la región, y para señalar a Beijing que no hará las cosas a su manera todo el tiempo", dijo.

"En cuanto al futuro, su evolución dependerá en gran medida del comportamiento de China. Si China sigue socavando las normas regionales y coaccionando a otros países, la Quad responderá".

-- Jessie Yeung de CNN contribuyó con este reportaje.