El entorno natural de Ucrania es otra víctima de la guerra. El daño podría sentirse durante décadas

¿Cómo Rusia bloquea el grano ucraniano para ganar la guerra? 2:38

Irpin, Ucrania (CNN) -- Los bosques de pinos que rodean Irpin, en Ucrania, son el lugar feliz de Oleh Bondarenko. Los descubrió de niño, cuando su madre le envió a la zona para un campamento de verano, y desde entonces ha vuelto.

"Es un lugar lleno de recuerdos. Vorzel, Irpin, Bucha, los bosques, el aire fresco. Para mí es un lugar de respiro", dijo el científico medioambiental de 64 años a CNN durante un reciente viaje a Irpin.

El viaje de una hora desde Kyiv —un viaje que ha hecho muchas veces a lo largo de décadas— estuvo lleno de angustia para Bondarenko, que se preocupaba por lo que encontraría en Irpin. "Es la primera vez que vuelvo desde que nuestros hermanos 'visitaron' Irpin", dijo, refiriéndose a las tropas rusas.

Esta zona estuvo bajo control ruso durante varias semanas en marzo; posteriormente se ha dado a conocer en todo el mundo como el lugar de algunas de las peores atrocidades cometidas por Rusia en esta guerra. Según la policía de la región de Kyiv, desde que las tropas rusas se retiraron de la zona se han descubierto al menos 1.200 cadáveres de civiles. Al menos 290 de ellos fueron encontrados en Irpin, según el alcalde de la ciudad.

Además del número de víctimas, la destrucción que las fuerzas rusas han causado en el paisaje es brutal y omnipresente: tierra quemada, suelos de bosques arrasados por los misiles y árboles rotos y arrancados de cuajo, mientras que el equipamiento militar abandonado se extiende por el suelo. Muchas de las pulcras casas de la ciudad yacen en ruinas; el bosque y los espacios verdes que las rodean están prohibidos.

Anzhelika Kolomiec, amiga de Bondarenko que vive en Irpin, dijo a CNN que las autoridades han prohibido a la gente entrar en el bosque. "Tenemos un hermoso bosque aquí, pero este año no habrá paseos, no habrá recogida de setas, no habrá bayas. No se nos permite entrar porque hay minas y misiles sin explotar", dijo.

Mientras los ojos del mundo se centran en el sufrimiento humano provocado por la invasión rusa, los expertos en medio ambiente de Ucrania llevan un registro minucioso de los daños medioambientales que ha causado, para intentar repararlos lo antes posible y con la esperanza de obtener reparaciones.

Europa está confundida por pago de gas ruso 1:11

El bosque minado y destruido de Irpin es solo un ejemplo de los daños medioambientales causados por la guerra de Rusia contra Ucrania.

Las imágenes por satélite muestran que grandes franjas del este y el sur de Ucrania están actualmente envueltas en incendios forestales provocados por explosiones y agravados por el hecho de que los servicios de emergencia, los trabajadores de la gestión forestal y el ejército no pueden llegar a ellos. El humo de los incendios contamina el aire.

El suelo fértil de Ucrania se está contaminando con metales pesados y otras sustancias potencialmente venenosas procedentes de misiles, equipos militares y munición gastada.

El combustible derramado está contaminando las aguas subterráneas y los ecosistemas están siendo golpeados por los tanques y otras tecnologías pesadas. Todo esto es un daño que se sentirá durante décadas después de que la guerra termine.

Puede que la mayoría de la gente no vea la naturaleza como una prioridad, al menos no ahora, cuando el futuro de Ucrania está en juego y la gente muere cada día en medio del conflicto.

"Cuando se ven los crímenes contra la humanidad, las increíbles atrocidades, personas asesinadas, torturadas, violadas, cientos de ellas... es natural no pensar en los impactos ambientales", dijo Natalia Gozak, directora ejecutiva del Centro de Iniciativas Ambientales de Kyiv.

"Así que es nuestra tarea prestar atención y asegurarnos de que este tipo de crímenes se consideren también como un delito y que los rusos paguen por todo, no solo por matar gente, sino también por matar nuestro futuro y afectar a nuestro bienestar futuro".

Las pruebas que deja el terreno en Ucrania

Bondarenko participó en la batalla por Kyiv en marzo. Él y su hijo se alistaron en las Fuerzas de Defensa Territorial —la sección mayoritariamente voluntaria de las fuerzas armadas de Ucrania— en los primeros días de la guerra.

Ahora ha sido liberado del servicio por su edad y está volviendo lentamente a su trabajo medioambiental. Quiere que Ucrania esté preparada para empezar a reconstruir de forma inteligente y sostenible cuando termine la guerra.

"Ahora nos enfrentamos a una crisis mucho mayor y tenemos que dejar de lado todo lo demás, aunque creo que muy pronto volveremos a la agenda medioambiental y tenemos que empezar a pensar en ello ahora", dijo.

Expertos como Bondarenko y Gozak también intentan concienciar sobre los riesgos derivados del daño medioambiental.

Bondarenko es físico nuclear de formación y ha pasado gran parte de su carrera trabajando en la seguridad medioambiental en la zona de Chernobyl. El riesgo de contaminación nuclear está en la mente de todos tras la entrada de las tropas rusas en Chernobyl y el ataque a la mayor central nuclear de Europa en Zaporizhzhia, al sur de Ucrania.

Wim Zwijnenburg, líder del Proyecto de Desarme Humanitario de PAX, una organización pacifista holandesa, dijo que las organizaciones internacionales están empezando a prestar más atención a los daños ambientales causados por los conflictos armados.

"Lo que vimos en Irak y Siria es que la contaminación ambiental causada por la guerra puede suponer graves riesgos para la salud de las personas", dijo.

"Pero nadie le prestaba atención. Todo el mundo pensaba que el medio ambiente es algo, ya sabes, para los 'abrazadores de árboles' y la gente a la que le gustan las abejas y las mariposas, pero luego la realidad sobre el terreno fue que la gente, y en particular los niños, pueden estar expuestos a los restos tóxicos de la guerra, a todo tipo de materiales químicos procedentes de bombas y fábricas, o a otro tipo de sustancias químicas peligrosas", afirmó.

Debido a estas experiencias pasadas, los científicos medioambientales y las organizaciones humanitarias han empezado a crear y utilizar bases de datos de lugares que se sabe que contienen materiales peligrosos. Ahora, cuando reciben información sobre un ataque, pueden cotejar la base de datos para estimar el impacto en los ecosistemas circundantes.

El Centro de Iniciativas Medioambientales ha construido un mapa interactivo de incidentes en toda Ucrania, desglosándolos por el tipo de daño, incluida la contaminación nuclear y química, los residuos peligrosos del ganado y la degradación de los ecosistemas terrestres y marinos.

"Durante estos ataques masivos, toneladas de productos químicos tóxicos y cancerígenos, incluido el uranio, llegan al suelo", dijo Olena Kravchenko, directora ejecutiva de Environment People Law, un grupo de reflexión medioambiental de Lviv.

Según ella, las enormes cantidades de misiles, explosivos y otros tipos de armas y tecnología militar desechada utilizados en la guerra no son la única causa de contaminación. Los enterramientos masivos realizados sin tener en cuenta la seguridad medioambiental también pueden provocar la contaminación de las aguas subterráneas y del suelo a largo plazo. Ucrania ha acusado a Rusia de enterrar cadáveres en fosas comunes excavadas apresuradamente para encubrir crímenes de guerra.

El sistema de seguimiento compartido también puede ayudar a establecer prioridades en situaciones en las que los recursos son extremadamente limitados.

"La mayor parte de los daños medioambientales pueden abordarse después del conflicto, pero existe ese 5 o 10% en el que es necesario enviar expertos, porque hay ciertos tipos de productos químicos para los que se necesitan expertos que los limpien y no personas que no saben tanto sobre ellos", dijo Zwijnenburg.

A veces, los daños pueden no ser inmediatamente evidentes. Cuando el ejército ucraniano derribó un misil ruso que sobrevolaba el distrito de Kremenets, en el oeste de Ucrania, el mes pasado, algunos de los restos cayeron sobre una instalación agrícola, según la Administración Estatal Regional de Ternopil.

El lugar del impacto se limpió en pocas horas, pero las sustancias venenosas que se filtraron durante el incidente permanecieron en el suelo y el agua durante días, según la Inspección Estatal de Ecología del distrito de Polissya.

A los habitantes de los pueblos de los alrededores se les dijo que no bebieran agua de sus pozos y, unos días después del incidente, se descubrieron peces muertos en un río situado a varios kilómetros de distancia.

Cuando la Inspección Estatal de Ecología del Distrito de Polissya midió los niveles de amonio en el río, descubrió que eran 163 veces superiores a lo que se considera seguro.

Las poblaciones de animales también están sufriendo las consecuencias del conflicto. Los expertos afirman que los hábitats únicos de la costa del mar de Azov, en el sur de Ucrania, se están degradando irremediablemente mientras Rusia sigue bombardeando la zona con misiles y bombas.

Los preciosos bosques perennes y las marismas de la reserva Kinburn Spit, en la región de Mykolaiv, estuvieron en llamas durante más de una semana, y sus hábitats únicos quedaron devastados, según Zinoviy Petrovich, jefe de la reserva Kinburn Spit.

Petrovich declaró a CNN que los incendios fueron provocados por la explosión de cohetes; dijo que los continuos bombardeos en la zona dificultan la extinción de los incendios. "Otra razón es la falta de equipos y la escasez de combustible para los camiones de bomberos", sostuvo.

El Parque Natural Nacional de las Lagunas de Tuzly, cerca de Odesa, suele ser un refugio para decenas de especies de aves que acuden allí a anidar. Este año, la mayoría no ha podido hacerlo, dijo a CNN Ivan Rusiev, biólogo y jefe del departamento científico del parque.

Rusiev calcula que las tropas rusas han lanzado unas 200 bombas sobre el parque.

"Todos los seres vivos sienten el impacto de esta guerra agresiva", dijo, y añadió que las pocas aves que han conseguido tener polluelos son ahora incapaces de alimentarlos adecuadamente. La zona es famosa por sus pelícanos blancos y dálmatas, dijo Rusiev, con una población en tiempos de paz de unos 1.500 ejemplares. "Ahora solo hay un puñado de aves", dijo.

Rusiev afirmó que el repentino aumento del número de buques de guerra y submarinos en el Mar Negro está causando más daños. "Hemos encontrado delfines muertos en la orilla por los sonares de baja frecuencia", dijo.

Esperando reparaciones

Los científicos y activistas medioambientales ya están reuniendo pruebas de los daños infligidos a la naturaleza por la guerra, con la esperanza de utilizarlas en el futuro.

"Cuando derrotemos triunfalmente [a los rusos], podremos contabilizar los daños reales y presentarlos a los bárbaros que nos atacaron a traición", dijo Rusiev.

Una ONG ecologista, Save Dnipro, ha construido un chatbot —un software que simula una conversación entre humanos— para facilitar el acceso a los datos sobre contaminación y denunciar presuntos crímenes de guerra contra el medio ambiente. Están recopilando la lista y cotejando los datos con fuentes abiertas, pero la verificación y la investigación adecuada corresponderán a las autoridades.

Pero conseguir reparaciones de guerra por daños ecológicos es una tarea difícil. Zwijnenburg dijo que, según el derecho internacional actual, el listón está "realmente alto".

"Para alcanzar el umbral en el que los gobiernos pueden ser considerados responsables de los daños medioambientales, tiene que ser un daño grave y a largo plazo para el medio ambiente antes de que se pueda decir que es un crimen de guerra. Y la única vez que se ha cruzado este listón o el umbral fue en 1991, cuando Irak incendió cientos de pozos de petróleo en Kuwait", dijo.

La Comisión de Compensación de las Naciones Unidas ordenó a Irak que pagara a Kuwait unos US$ 3.000 millones por los daños medioambientales que causó durante la invasión de 1990, como parte de su paquete de reparaciones de guerra de US$ 52.400 millones.

A muchos activistas también les preocupa que se causen más daños innecesarios en nombre del esfuerzo bélico.

Una investigación realizada por la Unión Europea en 2017 y 2018 sobre el sector forestal de Ucrania dijo que su sistema de control forestal "no funcionaba correctamente." Ese informe, publicado en 2020, encontró que las pruebas sobre el terreno "apuntan a una cultura de corrupción generalizada y de tala ilegal".

Los organismos de control nacionales ucranianos han suspendido en gran medida su labor de protección del medio ambiente a causa de la guerra. Kravchenko dijo a CNN que eso podría llevar a la explotación de los recursos nacionales.

"Sabemos que los guardabosques ucranianos están talando el bosque y la explicación es que es para las necesidades del ejército. ¿Pero es para las necesidades del ejército o para las necesidades de la corrupción que existe en la industria forestal? El medio ambiente sufre golpes por todos lados", dijo.

De vuelta a Irpin, la naturaleza se defiende lentamente. Junto a los restos de un vehículo blindado ruso quemado, empiezan a surgir brotes verdes en un árbol dañado. Los arbustos de lilas que se encuentran fuera de las casas a lo largo de la carretera que atraviesa el bosque están repletos de color.

El enorme éxodo de personas de la capital, combinado con la aguda escasez de combustible, significa que, paradójicamente, la calidad del aire en la región es ahora mejor de lo que ha sido en años.

"La naturaleza es, como decimos, la 'hermana pobre'", dijo Bondarenko. "Pensamos en la naturaleza en último lugar. En primer lugar, pensamos en nuestras vidas y en las de nuestros seres queridos y nuestros amigos y otras personas, después pensamos en nuestras casas y trabajos, etc., y luego, al final de la lista, pensamos en la naturaleza. Creo que tenemos la oportunidad, a pesar de la guerra, de hacer cambios cardinales en nuestra actitud hacia la naturaleza, la protección del medio ambiente, la energía y nuestro uso de los recursos verdes", añadió.

La ciudad de Irpin toma su nombre del río Irpin, que serpentea por la región antes de desembocar en el Dnipro.

"El río desempeñó un papel importante en la defensa de Kyiv", dijo Bondarenko. "Nuestras fuerzas armadas volaron puentes y se vieron obligadas a abrir presas para inundar el cauce del Irpin e impedir que los invasores lo cruzaran por puentes de pontones y llegaran a Kyiv".

Cuando el ejército abrió la presa del río Irpin, en Demydiv, el segundo día de la guerra, vastos y antiguos humedales que habían sido desecados durante la era soviética volvieron a su estado original y ayudaron a proteger Kyiv en el proceso.