Elecciones primarias: ¿funcionó la influencia de Trump? 3:20

(CNN) -- Los defensores de la mentira desacreditada de Donald Trump sobre el fraude desenfrenado de las elecciones en 2020 se están postulando para puestos de autoridad sobre la administración electoral en prácticamente todos los estados que se espera que decidan la carrera presidencial de 2024, una tendencia explosiva subrayada dramáticamente por las primarias republicanas de Georgia este martes.

En Georgia, Trump puede lograr, en el mejor de los casos, solo un éxito mixto en las elecciones de este martes con la lista de candidatos que niegan las elecciones que ha respaldado en las primarias contra los republicanos, encabezados por el gobernador Brian Kemp y el secretario de estado Brad Raffensperger, quien certificó el estrecho margen del presidente Joe Biden en la victoria de 2020 en ese estado.

Pero incluso las derrotas de algunos de los candidatos de Trump en Georgia (y eso parece mucho más probable en la carrera por la gobernación que por la de secretaria del estado) no revertiría la tendencia general: los republicanos de todo el país constantemente postulan candidatos que se hacen eco de las falsedades de Trump sobre la Elección en 2020 en las contiendas para gobernador, fiscal general y secretario de estado.

"Lo que estamos viendo en este momento no tiene precedentes", dijo Joanna Lydgate, cofundadora y directora ejecutiva de States United Action, un grupo bipartidista que rastrea las amenazas a la integridad electoral en todo el país.

"Ver candidatos postulados en una plataforma de mentiras y teorías de conspiración sobre nuestras elecciones como una posición de campaña, ver a un expresidente involucrarse en respaldar carreras de votos negativos en el nivel primario, y ciertamente ver este tipo de ataques sistémicos contra nuestras elecciones, esta difusión de desinformación sobre nuestras elecciones, nunca antes habíamos visto algo así como país", dijo Lydgate.

publicidad

Los candidatos republicanos que se hacen eco de las afirmaciones refutadas de fraude de Trump sobre 2020 ya han sido postulados, o están buscando candidaturas, para puestos con control sobre la maquinaria electoral en los cinco estados que pasaron de apoyar a Trump en 2016 a Biden en 2020: Georgia, Arizona , Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Los candidatos republicanos que pregonan argumentos similares también se encuentran en posiciones sólidas para ganar postulaciones republicanas para puestos electorales clave en estados fuera del círculo interno de las contiendas más competitivas, incluidas las contiendas por secretario de estado en Nevada, Minnesota y Colorado.

¿Qué tanto influenció Trump a candidatos republicanos en las primarias? 4:50

E incluso mientras estos candidatos avanzan, los legisladores republicanos están promoviendo una serie de proyectos de ley para cambiar las reglas tanto para el acceso de los votantes como para la administración electoral. Por un lado, como se ha informado ampliamente, 19 estados controlados por republicanos aprobaron proyectos de ley en 2021 que dificultan la votación. Menos discutida ha sido una segunda vía: un estudio exhaustivo publicado la semana pasada por tres grupos de reforma electoral encontró que 13 estados ya han aprobado leyes que permiten un mayor control partidista de la administración electoral, imponen mayores sanciones a los administradores electorales por supuestas violaciones o exigen auditorías partidistas de los resultados de 2020, con otros 229 proyectos de ley aún pendientes en 33 estados.

"Tomados por separado, cada uno de estos proyectos de ley socavaría el sistema de elecciones libres y justas que los estadounidenses han sostenido y trabajado para mejorar durante generaciones", concluyeron los grupos. "Tomados en conjunto, podrían conducir a una elección en la que se ignoren las elecciones de los votantes y se sabotee la elección".

Esta ofensiva de dos frentes que gira en torno a los esfuerzos para cambiar las leyes electorales y quién administra esas leyes podría reconfigurar el panorama fundamental para las elecciones de 2024 mucho más de lo que la mayoría de los estadounidenses, o incluso muchos líderes políticos, parecen darse cuenta. También podría llevar a la nación a una agitación incendiaria sobre la legitimidad del próximo resultado presidencial, sin importar quién gane.

"Todo está conectado", dice Lydgate. "El libro de jugadas es tratar de cambiar las reglas y cambiar los árbitros, para que puedas cambiar los resultados".

Los cargos a los que aspiran candidatos apoyados por Trump

Los republicanos que se hacen eco de las afirmaciones de Trump y cuestionan el resultado de 2020 incluyen candidatos a gobernador en 24 estados, aspirantes a secretario de estado en 18 y aspirantes a fiscales generales en 14, según el seguimiento de States United. Eso significa que los que niegan las elecciones buscan postulaciones en aproximadamente dos tercios de los estados que eligen gobernadores y secretarios de estado este año, y en aproximadamente la mitad de los que eligen fiscales generales.

"En el período previo a las elecciones de 2020, los que advirtieron sobre una posible crisis fueron descartados como alarmistas por demasiados estadounidenses que deberían haber visto lo que estaba escrito en la pared", escribió en un correo electrónico Jessica Marsden, abogada de Protect Democracy, otro grupo bipartidista que sigue las amenazas a futuras elecciones. "Casi dos años después, después de un intento de golpe y una insurrección violenta en nuestro Capitolio, los teóricos de la conspiración electoral, incluidos los que realmente participaron el 6 de enero, están siendo postulaciones por el Partido Republicano para ocupar los cargos más importantes para supervisar las elecciones de 2024".

El comité de Secretarios de Estado Republicanos no respondió a una solicitud de comentarios sobre la acusación de que algunos de sus candidatos podrían amenazar la integridad de futuras elecciones.

Vance agradece a Trump por su victoria en Ohio 1:46

No todos estos candidatos, por supuesto, ganarán postulaciones republicanas para estos puestos sensibles. Pero la lista de negacionistas electorales que ya lo han hecho está creciendo. El ejemplo más destacado se produjo la semana pasada cuando el senador del estado de Pensilvania, Doug Mastriano, quien lideró los esfuerzos de Trump para anular los resultados del estado de 2020 y marchó hacia el Capitolio el 6 de enero (aunque dice que no ingresó al edificio), ganó la postulación del Partido Republicano para gobernador en Pensilvania.

En Michigan, la convención estatal del Partido Republicano recientemente postuló a negacionistas electorales tanto para secretario de estado como para fiscal general; Kristina Karamo, la candidata a secretaria de Estado del Partido Republicano, ha declarado rotundamente que Trump ganó en Michigan (un estado en el que perdió por más de 150.000 votos) y que fueron los agitadores de izquierda quienes llevaron a cabo el ataque al Capitolio. Karamo también ha afirmado que Jocelyn Benson, la secretaria de estado demócrata de Michigan, debería ser encarcelada.

El Partido Republicano de Minnesota ha respaldado como candidato a secretario de estado a otro negacionista electoral, Kim Crockett, quien reprodujo un video en la convención estatal del partido que muestra a los funcionarios electorales (incluido el secretario de estado judío del estado, Steve Simon) bajo el control del financiero judío George Soros; el presidente del Partido Republicano del estado se disculpó públicamente la semana pasada por el video (pero defendió a Crockett). En Idaho, la semana pasada, el exrepresentante estadounidense Raúl Labrador venció al fiscal general en ejercicio Lawrence Wasden en una primaria republicana que se centró en la negativa de Wasden a unirse a la demanda de 2020 de Texas que buscaba inclinar la presidencia hacia Trump al invalidar los votos en cuatro estados clave donde Biden ganó.

Las elecciones en Georgia

No es probable que Georgia amplíe esta lista tanto como esperaba Trump. Los líderes locales me dijeron que Trump enfureció a los activistas republicanos de Georgia, incluso a muchos que están de acuerdo con sus afirmaciones sobre el 2020, al atacar a tantos funcionarios republicanos del estado en las primarias. En la carrera principal, el exsenador David Perdue, el instrumento de Trump para la venganza contra Kemp, ha llevado a cabo una campaña apática y se espera que sea derrotado. El fiscal general Chuck Carr, otro objetivo de la ira del expresidente, también parece probable que alcance el 50% de los votos y evite una segunda vuelta contra un retador respaldado por Trump que ha tenido problemas para recaudar dinero.

Pero el senador estatal Burt Jones, un candidato patrocinado por de Trump que ha respaldado sus teorías de conspiración, es el favorito en la carrera por el cargo de vicegobernador, después de que el titular republicano Geoff Duncan, quien criticó los esfuerzos del expresidente para anular el resultado de 2020, eligió no buscar la reelección.

Y la representante Jody Hice, la candidata a secretaria de Estado respaldada por Trump, podría forzar una segunda vuelta con Raffensperger, a pesar de que el titular ha tratado de reforzar sus credenciales conservadoras pidiendo enmiendas a las constituciones de Georgia y de EE.UU para evitar que personas que no sean ciudadanos estadounidenses voten, algo que ya es ilegal.

Hice ha dicho que Trump habría ganado Georgia en 2020 si las elecciones fueran "justas" y recientemente dijo a los periodistas que no vio nada malo en la llamada de Trump a Raffensperger, en la que Trump presionó al secretario para que "encontrara" suficientes votos para que él ganara el estado. (Esa llamada está en el centro de una investigación en curso de un jurado investigador del condado de Fulton sobre Trump). Una segunda vuelta probablemente favorecería a Hice porque es menos probable que los votantes republicanos más moderados vuelvan a salir para defender a Raffensperger una vez que la contienda por el gobernador de mayor visibilidad haya sido finalizada, dice Charles Bullock, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Georgia.

Independientemente de cómo se desarrolle Georgia, es probable que la cinta transportadora de los que niegan las elecciones al estilo Trump continúe avanzando a través de las primarias republicanas. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien encabezó esa demanda contra el resultado de 2020, es el favorito para ganar su segunda vuelta primaria el martes contra el comisionado de tierras de Texas, George P. Bush. Los candidatos que se hacen eco de las afirmaciones de fraude de Trump están en posiciones sólidas para ganar las postulaciones republicanas a secretario de estado en las primarias de junio en Nevada y Colorado (donde la convención republicana brindó el mayor apoyo para el cargo a Tina Peters, la secretaria electoral del condado de Mesa, actualmente acusada de manipular equipo electoral).

Otros candidatos republicanos buscan elegirse en otros estados

Los negacionistas de las elecciones también están fuertemente posicionados en las primarias para gobernador y secretario de estado en Arizona, donde dos de los principales contendientes para el último puesto son los legisladores estatales Mark Finchem y Shawnna Bolick, quienes firmaron una carta pidiendo al Congreso que descarte los resultados de Arizona y otorgar los votos del Colegio Electoral del estado a Trump. (Ninguno de los principales candidatos para la postulación republicana a fiscal general en Arizona estaría de acuerdo en que Biden ganó legítimamente el estado cuando la República de Arizona lo encuestó recientemente).

En Wisconsin, una de las principales contendientes republicanas para la gobernación, la vicegobernadora Rebecca Kleefisch declaró recientemente que las elecciones de 2020 en el estado fueron "manipuladas" a pesar de que múltiples estudios no encontraron evidencia de fraude.

"Estas personas se postulan en plataformas de ganadores predeterminados para 2024", dice Kim Rogers, directora ejecutiva de la Asociación Democrática de Secretarios de Estado. "No se trata de contar boletas, se trata de cambiar los resultados para su candidato preferido".

El avance constante de los candidatos republicanos que repiten las afirmaciones de Trump refleja tanto la aceptación generalizada de sus acusaciones de fraude entre los votantes republicanos (el 70% de los partidarios republicanos dijeron que Biden no ganó las elecciones legítimamente en una encuesta de CNN a principios de este año) como la negativa de cualquier otra institución clave en la coalición republicana, desde funcionarios electos hasta líderes empresariales, para rechazar sistemáticamente esas afirmaciones.

En Georgia, Trump se ha enfrentado a una reacción generalizada por su intervención de mano dura, pero no surgió ningún esfuerzo específico por parte de las empresas o los republicanos electos para defender a Raffensperger. En Colorado, el expresidente del Partido Republicano del estado, Dick Wadhams, ve lo mismo. Cuando se le preguntó si hubo algún esfuerzo en el partido para impugnar las afirmaciones de fraude, respondió: "Para responderlo de manera muy simple: no, no lo hay".

Ian Bassin, director ejecutivo de Protect Democracy, dice que ese patrón es evidente en todo el país, especialmente después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la legislatura estatal controlada por el Partido Republicano tomaron represalias contra Disney por sus críticas a lo que los opositores han llamado su legislación "Don't say gay".

"Los estudiosos del auge y la caída de las democracias han identificado al sector empresarial como uno de los baluartes más importantes contra el autoritarismo", dice Bassin. "Pero... la actitud dentro de demasiados C-suites hoy después de ver lo que le sucedió a Disney es mantener la cabeza baja y retirarse de desempeñar cualquier papel en la batalla actual por la democracia".

Los funcionarios electos republicanos se han mostrado aún más reacios a cuestionar estas afirmaciones: "Aquí es donde el fracaso ha sido más extremo", dice Bassin.

División de votos

En varias de estas contiendas primarias republicanas, la mayor amenaza para los que niegan las elecciones puede ser que varios candidatos dividan ese voto. Eso es lo que sucedió en las recientes primarias para secretario de estado de Idaho cuando un candidato más convencional, el secretario del condado de Ada, Phil McGrane, ganó con solo el 43% contra dos oponentes que niegan las elecciones. La misma dinámica podría desarrollarse en las elecciones a secretario de estado de Colorado y Arizona. Y así como los partidarios de Raffensperger esperan que los votantes demócratas cruzados lo apoyen en Georgia, Wadhams dice que más independientes de lo habitual podrían participar en las primarias republicanas de Colorado para bloquear a Peters y al aspirante a gobernador Greg López, quien ha dicho que si es elegido la perdonaría. (López también ha respaldado un sistema tipo "colegio electoral" para las elecciones estatales que terminaría con los votos directos y magnificaría la influencia de las áreas rurales).

Tanto a nivel nacional como estatal, los demócratas no han encontrado una manera de hacer que estas posibles amenazas a la democracia sean tangibles o relevantes para los votantes, coinciden los analistas de ambos partidos. La posibilidad de que la Corte Suprema anule el derecho al aborto podría darles una segunda oportunidad al agrupar las amenazas a la integridad electoral y electoral en un argumento más amplio de que los republicanos están tratando de hacer retroceder los derechos en un frente amplio.

El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, quien ganó la postulación demócrata a gobernador la semana pasada, puede haber hecho el mayor progreso en el partido para forjar ese argumento. "No es libertad cuando pueden dictarles a las mujeres de Pensilvania cómo, cuándo y bajo qué términos van a formar una familia. No es libertad cuando les dicen a nuestros hijos qué libros pueden leer. Y seguro que lo es. No es libertad cuando salen y dicen, claro, puedes votar, pero podemos elegir al ganador", insistió Shapiro en una reciente aparición en televisión.

Tales argumentos pueden resultar efectivos en algunos lugares. Sin embargo, en un entorno político de mitad de período tan favorable para los republicanos, es muy probable que algunos de los candidatos que pregonan la gran mentira de Trump ganen puestos que les permitan controlar la administración y la tabulación de las elecciones, y eso podría presentar desafíos sin precedentes más temprano que tarde.

"Podría haber caos en 2024", dice Wadhams, expresidente del Partido Republicano de Colorado. De manera escalofriante, ese caos podría ser más intenso precisamente en los estados con más probabilidades de decidir la próxima carrera por el control de la Casa Blanca.