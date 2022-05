Maduro critica a EE.UU. por supuestamente excluirlo de la Cumbre de las Américas; dice que “haga lo que hagan” Venezuela estará allí

¿Debe Biden invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas? 2:51

(CNN Español) -- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó a Estados Unidos de “excluyente” por su manejo de la organización de la Cumbre de las Américas. En un evento en Caracas, Maduro dijo que “el camino no puede ser la exclusión y la discriminación; el camino tiene que ser inclusivo”.

Si bien la Casa Blanca no ha oficializado la lista de países invitados al evento, en abril el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en declaraciones al canal RCN, de Colombia, que las invitaciones a Cuba, Nicaragua y Venezuela dependían de la decisión del presidente Joe Biden, pero que él creía que este había sido claro que los países que, por sus propias acciones, no respetan la democracia, "no van a recibir invitaciones".

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, hizo pública el lunes la carta que recibió de la Casa Blanca con la invitación formal a asistir a la Cumbre, aunque él había dicho una semana antes que no iría debido a las críticas de Washington a la designación para otro período de la fiscal general Consuelo Porras.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene en la posición de que no asegurará su presencia en la reunión de Los Ángeles hasta que se confirme que EE.UU. ha invitado a todos los mandatarios de la región.

Según Maduro, Estados Unidos pretende dejar a un lado a estos tres países porque representan “una voz antiimperialista”. Sin brindar detalles, el mandatario adelantó que llegará a Los Ángeles, ciudad en la que se realizará el evento, “en una gran marcha” y agregó que estaba en proceso de comprar su pasaje.

publicidad

CNN está buscando clarificación sobre las afirmaciones del cuestionado presidente a través del Ministerio para la Comunicación. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron el lunes a CNN que la lista definitiva aún no estaba concluida.

Maduro y varios de sus funcionarios han sido acusados en marzo de 2020 de narcoterrorismo y corrupción por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que además ofreció una recompensa por ellos. El gobierno de Venezuela rechazó esas acusaciones y afirmó que eran "miserables, vulgares e infundadas".