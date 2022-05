(Video relacionado) ¿Qué es la NRA y por qué es tan poderosa en EE.UU.? 2:49

(CNN) — La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) tiene programado realizar su convención anual de 2022 este viernes en Houston, con la participación de sus altos mandos y varios conservadores destacados, incluido el expresidente Donald Trump. Es la primera vez en tres años que la asociación hace la reunión de manera presencial.

La convención anual de la NRA se canceló en 2020 y 2021 debido a la pandemia de coronavirus. No obstante, este año la organización decidió continuar con sus planes y celebrar la reunión, justo cuando tanto los derechos sobre las armas y como la propia asociación enfrentan un intenso escrutinio. Especialmente, tras el tiroteo en una escuela primaria en Uvalde, Texas, que cobró la vida de 21 personas, 19 de ellas niños.

Esto es lo que sabemos sobre la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle en 2022.

¿Cuándo será la reunión?

La Convención Anual y Exhibiciones de 2022 de la NRA está programada del 27 al 29 de mayo, según el sitio web de la reunión. El foro de liderazgo, que la organización promociona como "uno de los eventos más populares y políticamente significativos del país" será en la tarde de este viernes.

¿Dónde es la reunión?

El foro de liderazgo se realizará en el Centro de Convenciones George R. Brown de Houston. Justamente, el mismo lugar que se había escogido para la reunión anual de 2021 en septiembre pasado.

publicidad

¿Quién puede asistir a la reunión?

La convención anual de la Asociación Nacional del Rifle está abierta solo para sus miembros. La organización cuenta actualmente con más de cinco millones de miembros, según su sitio web.

¿Quiénes hablarán en el evento de este año?

La reunión del viernes tendrá intervenciones de ocho personas, incluido Wayne LaPierre, director de la NRA, y Jason Ouimet, director ejecutivo del brazo de cabildeo del grupo, según la página web del evento.

Trump también hablará en el evento. El expresidente, quien mantuvo una estrecha relación con el cabildeo sobre armas y sus activistas durante su gobierno, participó en el evento de 2019. Fue su quinto discurso consecutivo en la reunión anual.

Además de Trump, el gobernador republicano de Texas Greg Abbott, el senador republicano de Texas Ted Cruz, y el representante republicano de Texas Dan Crenshaw estarán en la reunión del viernes. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, y el vicegobernador de Carolina del Norte, Mark Robinson, ambos republicanos, también hablarán.

¿Cuáles son las medidas de seguridad para esta convención?

La NRA dijo que como Trump estará en el evento, el Servicio Secreto de Estados Unidos "tomará el control del Salón de la Asamblea General y ubicará magnetómetros antes de la entrada".

Los asistentes tienen prohibido traer "armas de fuego, accesorios para armas de fuego, cuchillos y otros artículos", incluidas mochilas y palos para selfies.

¿Qué ha pasado desde la reunión de 2019?

La reunión anual del viernes ocurrirá mientras los derechos sobre armas y la NRA son objeto de un fuerte escrutinio, al tiempo que los defensores del control de armas dirigen su atención a la organización, después de que un hombre armado de 18 años matara a tiros a 19 niños y dos maestros en una escuela primaria en Uvalde, Texas, según las autoridades.

La NRA condenó el tiroteo en un comunicado este miércoles, calificándolo de "crimen horrible y malvado".

"Aunque se lleva a cabo una investigación y los hechos aún están surgiendo, reconocemos que este fue el acto de un criminal solitario y trastornado", dijo el grupo. "Cuando nos reunamos en Houston, reflexionaremos sobre estos eventos, oraremos por las víctimas, reconoceremos a nuestros miembros patriotas y nos comprometeremos a redoblar nuestro compromiso para hacer que nuestras escuelas sean seguras".

Esta masacre es el tiroteo más mortífero en una escuela desde la tragedia de Sandy Hook en Connecticut en 2012, que dejó 26 muertos, incluidos 20 niños de entre 6 y 7 años.

La NRA también ha luchado por mantenerse a flote después de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentara una demanda para disolver la organización por presunta malversación de fondos de caridad. En marzo, un juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York bloqueó el intento de James de disolver la asociación. Pero, permitió que la demanda en su contra continuara.

Fiscal quiere acabar con la Asociación Nacional del Rifle 1:07

Además, también se espera una decisión de la Corte Suprema en el caso más grande sobre la Segunda Enmienda que el tribunal ha revisado en más de una década. Los jueces evalúan si anular una ley de armas de Nueva York que se promulgó hace más de un siglo y que impone restricciones sobre portar un arma oculta fuera del hogar.

¿Qué pasó en la última convención anual de la Asociación Nacional del Rifle?

En la reunión anual de 2019, Trump anunció que no ratificaría un tratado de comercio de armas de las Naciones Unidas y luego firmó un mensaje para el Senado frente a una audiencia de líderes de la NRA.

La convención también se destacó porque el entonces presidente de la Asociación Nacional del Rifle, Oliver North, les dijo a los miembros que no volvería a postular para presidente del grupo luego de una disputa con LaPierre. El anuncio se hizo a través de una carta en la que North dijo que esperaba asumir un segundo mandato, pero "ahora me informan que eso no sucederá".

North, que ya era una figura controvertida debido a su participación en el escándalo Irán-Contras, se unió a la NRA en un momento crítico para enfrentar los llamados sobre el control de armas, a raíz del tiroteo en la escuela de 2017 en Parkland, Florida.

Ariane de Vogue, Sonia Moghe, Jeremy Diamond, Maegan Vazquez y Nikki Carvajal, todos de CNN, contribuyeron a este informe.