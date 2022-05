Última hora: varios muertos en un tiroteo en una escuela primaria de Texas

La organización March For Our Lives emitió un comunicado tras el tiroteo en Uvalde, Texas.

“Nuestros corazones están total y completamente rotos. No puedes detener una bala con pensamientos y oraciones. Para honrar a los perdidos y salvar innumerables vidas, necesitamos acción. Nos estamos muriendo mientras lo esperamos”, se lee en un tuit publicado por la organización.

March For Our Lives se creó después del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, en febrero de 2018, en el que murieron 17 personas. La organización tiene como objetivo "crear comunidades y medios de vida seguros y saludables donde la violencia armada sea obsoleta", según el sitio web del grupo.

Our hearts are utterly and completely broken. You can’t stop a bullet with thoughts and prayers. To honor those lost and save countless lives, we need action. We’re dying while we wait for it. pic.twitter.com/6sF8FL2sjr

— March For Our Lives (@AMarch4OurLives) May 24, 2022