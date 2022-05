"Mi amorcito ahora vuela con los ángeles": lo que sabemos de las víctimas del tiroteo en una escuela de Uvalde, Texas

Lo que sabemos de la masacre en escuela primaria de Uvalde, Texas 6:59

(CNN) –– Una escuela primaria se convirtió en cementerio por la violencia de armas. Este martes, un atacante de 18 años perpetró una masacre en la escuela Robb en Uvalde, Texas, cobrando la vida de decenas de víctimas. Al menos 19 niños y dos adultos murieron en el tiroteo más mortífero en un colegio desde la tragedia de Sandy Hook. Para 21 familias, la mesa no volverá a estar completa.

Durante horas, las familias esperaron en agonía para saber si sus seres queridos lograron sobrevivir al ataque en la escuela. "Vemos personas que salen aterrorizadas. Todos están llorando. Les dicen que su hijo murió", relató el senador estatal Roland Gutiérrez a CNN en la noche de este martes desde un centro cívico convertido en lugar de reunificación.

Los familiares debieron cumplir la sombría tarea de proporcionar muestras de ADN para ayudar a los investigadores a identificar las víctimas.

Poco a poco, empiezan a conocerse los nombres y las historias de las víctimas de este tiroteo. Esto es lo que sabemos.

Amerie Jo Garza, 10 años

El padre de Amerie Jo Garza, de 10 años, identificó a su hija como una de las víctimas de la masacre en la escuela primaria Robb, de Uvalde, Texas.

Angel Garza publicó en Facebook durante la madrugada de este miércoles que Amerie Jo había muerto. "Gracias a todos por las oraciones y la ayuda para tratar de encontrar a mi bebé. La hallaron. Mi amorcito ahora vuela alto con los ángeles de arriba. Por favor, no den un segundo por sentado. Abracen a su familia. Díganles que los aman. Te amo, Amerie Jo. Cuida a tu hermanito por mí", escribió el padre.

La publicación se hizo horas después del mensaje original de Ángel en el que pedía ayuda para encontrar a la niña tras el tiroteo. "No pido mucho y casi ni publico aquí, pero por favor. Han pasado 7 horas y todavía no he oído nada sobre mi amor. 💔 Por favor, Facebook, ayúdame a encontrar a mi hija".

Xavier López, de 10 años

Xavier López, de 10 años, fue identificado como una de las víctimas del tiroteo, según confirmó su madre, Felicha Martínez, al diario The Washington Post. Era estudiante de cuarto grado.

"Era divertido, nunca estaba serio y su sonrisa...", dijo Martínez, con la voz entrecortada. "Esa sonrisa que nunca olvidaré. Siempre alegraba a cualquiera".

A solo unos días de completar su último año de escuela primaria, Xavier estaba contando el tiempo que faltaba para ascender oficialmente en la escala académica a la Escuela Intermedia Flores en Uvalde. "Realmente no podía esperar para ir a la escuela secundaria", dijo su madre.

Parecía que sus sueños estaban muy cerca de cumplirse este martes cuando fue la ceremonia del cuadro de honor de la escuela primaria Robb. La madre estuvo allí para apoyarlo cuando a Xavier lo llamaron para recibir su certificado. Pocas horas antes de la tragedia, Martínez tomó una foto de Xavier. Ella le dijo que estaba orgullosa y que lo amaba, antes de despedirse con un abrazo. No se imaginó que ese sería el último momento que compartiría con su “hijo de mamá”.

Eva Mireles, maestra

Eva Mireles, una maestra de cuarto grado, también murió en el tiroteo, le dijo su tía Lydia Martínez Delgado a CNN.

"Estoy furiosa porque estos tiroteos continúan. estos niños son inocentes, los rifles no deberían estar fácilmente disponibles para todos. Esta es… mi ciudad natal, una pequeña comunidad de menos de 20.000", le dijo a KSAT, afiliada de CNN, en un comunicado. "Nunca imaginé que esto les pasaría especialmente a seres queridos... Todo lo que podemos hacer es rezar mucho por nuestro país, nuestro estado, nuestras escuelas y especialmente por las familias de todos", añadió.

Mireles fue educadora durante 17 años, según su perfil en el sitio web del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde. En su tiempo libre, disfrutaba de correr, caminar, andar en bicicleta y pasar tiempo con su familia, según el sitio web.

Identifican a todas las víctimas

Todas las víctimas del tiroteo en la escuela primaria Robb, de Uvalde, ya fueron identificadas. Sus cuerpos ya fueron retiradas de lugar y las familias han sido notificadas, dijo a CNN el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Olivarez.

El funcionario agregó que todas las lesiones y muertes ocurrieron en un salón de clases.

“19 niños fallecieron, al igual que dos adultos, dos de los cuales eran maestros. Es un total de 21 víctimas”, indicó a CNN. "Sabemos en este momento que todas las víctimas fueron retiradas de la escuela. Todas las familias han sido notificadas".

Cuando se le preguntó a Olivarez si todas las lesiones y muertes ocurrieron en un salón de clases, dijo, "Eso es correcto".

"Era un entorno de salón de clases. Pudo entrar en ese salón de clases, bloquear la puerta y simplemente comenzó a dispararles a los niños y a los dos maestros que estaban dentro de ese salón de clases".

Se cancela el año escolar

El distrito escolar dijo que cancelará el resto del año escolar. Estaba programado que este jueves fuera el último día de clases antes de las vacaciones de verano.

El condado de Uvalde, ubicado a unos 136 kilómetros al oeste de San Antonio, tenía una población de aproximadamente 25.000 personas para 2020, según el censo escolar.

Melissa Alonso, Paradise Afshar, Curt Devine, Jeff Winter, Eric Levenson, Evan Perez, Andy Rose, Priscilla Alvarez, Jamiel Lynch, Donie O'Sullivan, Jose Lesh, Amanda Jackson, Chris Boyette, Joseph Bonheim, Jennifer Henderson y Joe Sutton contribuyeron a este informe.