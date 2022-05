Última hora: varios muertos en un tiroteo en una escuela primaria de Texas

El presidente Joe Biden instó al Congreso a aprobar leyes de seguridad de armas ya que, si bien dijo que no evitarán todas las tragedias, "pero sabemos que funcionan y tienen un impacto positivo".

"Sabemos que las leyes de armas de sentido común no pueden y no evitarán todas las tragedias. Pero sabemos que funcionan y tienen un impacto positivo. Cuando aprobamos la prohibición de las armas de asalto, los tiroteos masivos disminuyeron. Cuando la ley expiró, los tiroteos masivos se triplicaron", tuiteó Biden en la mañana de este miércoles.

We know common sense gun laws can’t and won’t prevent every tragedy. But we know they work and have a positive impact.

When we passed the assault weapons ban — mass shootings went down.

When the law expired — mass shootings tripled.

— President Biden (@POTUS) May 25, 2022