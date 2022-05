Así es Luis Diaz en datos: edad, goles y asistencias con el Liverpool, trayectoria

(CNN Español) -- Luis Díaz ha sido el fichaje más destacado de mitad de temporada 2021-2022, y sin duda ha sorprendido a más de uno.

El futbolista colombiano llegó del Porto como refuerzo para la delantera del Liverpool en enero de este año. Díaz ya figuraba como uno de los jugadores importantes en el fútbol portugués, pero ahora llegaba a un club repleto de figuras de talla mundial en cada línea del campo, incluida la parte de arriba que es donde él se desempeña. El egipcio Mohamed Salah, el senegalés Sadio Mané, el portugués Diogo Jota, el brasileño Roberto Firmino y el belga Divock Origi son algunos de los nombres dominantes de la plantilla de los Reds.

Se hablaba de que Luis Díaz tardaría un poco en explotar sus cualidades, ya que se estimaba que pasaría por un proceso de adaptación al fútbol inglés y en general a la cultura (el colombiano llegó sin saber hablar el idioma; de hecho, su primera entrevista con el equipo fue en español).

Sin embargo, el impacto del colombiano fue inmediato: en su debut como jugador del Liverpool, el pasado 6 de febrero ante el Cardiff City en la FA Cup, Díaz registró una asistencia en sus primeros minutos de juego; dos semanas después, el 19 de febrero, el delantero guajiro anotó su primer gol para los Reds en un partido de Premier League ante el Norwich City (esta anotación ganó el premio como el mejor gol del Liverpool del mes de febrero).

Como puedes ver, Díaz ha causado euforia en sus primeros meses en el Liverpool (donde ya acumula dos títulos). Para que lo conozcas un poco más, te dejamos algunos datos de la sensación colombiana.

Lugar de nacimiento: Barrancas, en el departamento de La Guajira, Colombia

Fecha de nacimiento: 13 de enero de 1997

Edad: 25 años

Según el medio local Caracol Radio, Luis Díaz comenzó su trayectoria como futbolista en 2015, cuando Carlos "El Pibe" Valderrama y Jairo "El Pocillo" Díaz lo descubrieron para llevarlo a la selección de Colombia indígena para la Copa Americana de Pueblos Indígenas.

De cuatro partidos que jugó en esa Copa Americana, Díaz metió cinco goles, de acuerdo con Jairo Díaz.

We have completed the signing of Luis Diaz from FC Porto, subject to the successful granting of a work permit and international clearance ✍️😄 #VamosLuis

— Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022