¿Cuánto dinero gana el presidente de Colombia?

(CNN Español) -- Con la presidencia de Iván Duque llegando a su fin y las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, surge la pregunta: ¿cuánto gana el presidente de Colombia?

Según lo estipulado en el decreto 472 del Departamento Administrativo de la Función Pública, el presidente de la república de Colombia cobró desde el 1 de enero de 2022 "una asignación básica igual a la que cobren los miembros del Congreso de la República y el doble de los gastos de representación que estos perciban".

Y si bien el documento no estipula exactamente cuál es el sueldo del presidente para 2022, un informe del Congreso de la República de Colombia, en 2020 el sueldo de sus miembros era de 34.417.000 pesos colombianos (alrededor de US$ 8.800 mensuales). Eso sería unos unos US$ 105.600 al año. Sin embargo, no se desglosa cuánto de ese total proviene de la asignación básica y cuánto proviene de los gastos de representación.

CNN se puso en contacto con la Presidencia de Colombia para confirmar exactamente el salario presidencial, sin tener confirmación aún.

Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública sí estipula de forma clara el salario del vicepresidente de la república. Desde el 1 de enero de 2022 recibe una remuneración mensual de $28.408.081 pesos colombianos (aproximadamente US$ 7.300) y el salario mensual se divide de la siguiente forma:

Asignación básica: 7.783.819 pesos colombianos (unos US$ 1.990)

7.783.819 pesos colombianos (unos US$ 1.990) Gastos de Representación: 13.806.323 pesos colombianos (alrededor de US$ 3.500)

13.806.323 pesos colombianos (alrededor de US$ 3.500) Prima de Dirección: 6.817.939 pesos colombianos (aproximadamente US$ 1.700)

Al año, el vicepresidente de Colombia gana un total de 340.896.972 pesos colombianos al año, que son aproximadamente US$ 87.200 anuales.

Vale anotar que cuando Iván Duque se posicionó el 7 agosto de 2018, el dólar estaba a 2.898 pesos colombianos. Ahora un dólar equivale a unos 3.930 pesos colombianos, un alza de 35%.

