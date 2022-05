¿Por qué Kylian Mbappé decidió quedarse en el PSG?

Mbappé asegura que quedarse ha sido la decisión más difícil de su vida 4:05

(CNN) -- Con un protagonista carismático, políticos, dos de los clubes de fútbol más importantes del mundo y cientos de millones de dólares en juego, la saga de Kylian Mbappé mantuvo al mundo del fútbol en vilo mientras se debatía entre fichar por el Real Madrid o quedarse en el Paris-Saint-Germain (PSG).

Ganador de la Copa del Mundo con solo 19 años, segundo adolescente --después de Pelé-- en marcar en una final de un Mundial, y máximo goleador de la Ligue 1 durante cuatro temporadas consecutivas, Mbappé es un futbolista único en su generación.

El delantero estrella, de 23 años, llevaba tiempo siendo relacionado con el Real Madrid. Fue invitado a la academia del club español cuando tenía 11 años, tenía pósters de Cristiano Ronaldo en las paredes de su habitación de la infancia, y había dicho el año pasado que quería unirse al ahora 14 veces ganador de la Champions League.

El gigante español presentó una oferta de US$ 188 millones por Mbappé en agosto. El acuerdo estuvo a punto de cerrarse, y el delantero incluso admitió entonces que quería dejar el PSG.

"Fui sincero. Compartí mi sensación, ofrecí lo que tengo en mi corazón", dijo Mbappé a Becky Anderson, de CNN, en diciembre.

publicidad

Por eso, cuando el francés amplió su contrato con el PSG en lugar de fichar por los merengues, fue un shock, por decir lo menos.

"Fue la decisión más difícil de mi vida", dijo Mbappé a Amanda Davies, de CNN, el 23 de mayo. "Quería tomar la mejor decisión... y eso lleva tiempo... pero creo que tomé la decisión correcta".

"El proyecto es ganar siempre"

Mbappé devela detalles de su extensión con el PSG 1:04

Mbappé explicó su decisión de quedarse en París refiriéndose repetidamente al "proyecto" que se está construyendo en el PSG.

A pesar de contar con unas reservas de dinero aparentemente ilimitadas, el PSG no ha conseguido hasta ahora ganar una Champions League, y tiene la desafortunada costumbre de caer en las fases eliminatorias.

Ahora, parece que el club modifica su planteamiento.

"Si cambio todas las cosas que quiero cambiar en el club", dijo Mbappé antes de hacer una pausa y replantear. "Si el club crece conmigo, si puedo escribir la historia del club colectivamente con la Champions League o individualmente también, estaré contento con este contrato".

"Cuando me mostraron este proyecto, me dije, de acuerdo, es interesante. Y quiero intentarlo. Quiero volver a intentarlo", dijo.

Tras la decisión de Mbappé de quedarse, otros cambios parecen estar en marcha en el Parque de los Príncipes.

"Seguro que va a haber muchos cambios", dijo el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, a Amanda Davies, de CNN.

"Queremos crear una nueva era del Paris Saint-Germain, un nuevo proyecto, aire fresco. Creo que es muy importante que todo el mundo se motive de nuevo".

Sin embargo, en la rueda de prensa en la que anunció su ampliación de contrato, Mbappé negó que su nuevo contrato le diera más peso dentro o fuera del campo.

"En cuanto al proyecto aquí, no se necesita una responsabilidad especial para ser investido", dijo a los periodistas.

"Macron me dio un buen consejo"

Mbappé nació y creció en Bondy, un suburbio de París a 11 kilómetros del centro de la ciudad y, salvo una etapa de dos años jugando en el Mónaco, ha vivido en la capital francesa toda su vida.

"Es parisino. Es francés. Ama a su país. Ama a su club", dijo Al-Khelaifi a CNN. "Así que juega para el club durante cinco años (y) hay una relación. Hay amor entre él, el club, los aficionados y su país".

Hay murales dedicados a él repartidos por su antiguo barrio, donde se convirtió en un héroe para los jóvenes futbolistas de la zona.

En el lateral de un edificio, una pintura representa a un joven Mbappé durmiendo, soñando con representar a Francia. "Ama tu sueño y él te amará a ti", reza una pequeña leyenda.

Como figura de la selección francesa, procedente de un suburbio al norte de París, el valor de Mbappé va más allá de sus actuaciones sobre el terreno de juego, y llega al ámbito político.

En el programa de televisión Chez Jordan, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se deshizo en elogios hacia el joven delantero.

"Sobre todo, creo que más allá del fútbol y de los resultados, es tan importante, tan útil para dar esperanza a nuestros jóvenes... Por eso quiero que se quede", afirmó.

Incluso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, intervino para implorar a la joven estrella que se quede en el PSG y en Francia.

"Me dio un buen consejo", dijo Mbappé, "pero con todo el respeto que le tengo, fue mi decisión. Recibí ese consejo, pero después tomé mi decisión".

"Me quedo y quiero dar lo mejor de mí para la historia del club y de mi país".

Dinero nuevo contra dinero viejo

Qatar Sports Investments (QSi) --el propietario del PSG-- es una filial de Qatar Investment Authority (QIA), el fondo soberano estatal de Qatar.

Desde que el grupo qatarí --dirigido por el propio Emir de Qatar-- se hizo con el control del PSG en 2011, el club ha gastado unos US$ 1.500 millones en fichajes, y ha ganado la Ligue 1 en 10 ocasiones, aunque el título de la Champions League se le ha escapado.

A solo seis meses de que Qatar acoja la Copa del Mundo, mantener a la posible estrella de ese torneo en el club propiedad del Emir se considera un gran golpe a su favor.

El Real Madrid, según The New York Times, ofreció a Mbappé una prima de fichaje de casi US$ 140 millones, un salario neto anual de más de US$ 26 millones y el control total de sus derechos de imagen.

El PSG, respaldado por vastas reservas de dinero estatal, contraatacó con una prima de fichaje similar, pero con un salario anual muy superior, de US$ 65 millones, según Sky Sports.

El hecho de que el Real Madrid no haya podido igualar la oferta económica de un rival es raro, y supone una victoria de los clubes "nuevos" financiados por los bolsillos de los Estados nacionales sobre los clubes "tradicionales" más consolidados y con una larga historia a sus espaldas.

"Lo que está haciendo el PSG al renovar a Mbappé por una enorme cantidad de dinero (quién sabe dónde y cómo se pagará) después de anunciar pérdidas de 700 millones de euros en las últimas temporadas y tener una carga salarial de 600 millones de euros es un INSULTO al fútbol. Al-Khelafi es tan peligroso como la Superliga", tuiteó Javier Tebas, presidente de LaLiga.

El tuit de Tebas hizo eco de las opiniones de su organización, que emitió un incendiario comunicado una vez que parecía claro que Mbappé se quedaría en Francia.

"LaLiga presentará una denuncia contra el PSG ante la UEFA, el tribunal administrativo francés y las autoridades fiscales y de la Unión Europea para seguir defendiendo el ecosistema económico del fútbol europeo y su sostenibilidad", decía el comunicado.

"Sabemos que estamos haciendo todo legalmente, todo de forma correcta", dijo Al-Khelaifi a CNN. "Y estamos muy contentos. Nadie destruirá nuestra celebración de volver a fichar a Kylian Mbappé".