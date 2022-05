Agatha se degrada a tormenta tropical tras tocar tierra en el sur de México como huracán de categoría 2

(CNN) -- Agatha se ha degradado a tormenta tropical a última hora del lunes después de tocar tierra en el sur de México como un huracán de categoría 2.

La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 70 mph (110 km/h) con algunas ráfagas más altas, dijo el Centro Nacional de Huracanes.

Agatha tocó tierra el lunes por la tarde, justo al oeste de Puerto Ángel, con vientos de 105 mph (170 km/h), según el centro de huracanes.

Todos los avisos de huracán fueron suspendidos, pero los avisos de tormenta tropical se mantuvieron desde Puerto Escondido hasta Salina Cruz.

Agatha, el primer huracán de la temporada del Pacífico oriental, se había intensificado rápidamente en el océano Pacífico oriental y se acercaba a la categoría de huracán mayor al acercarse a la costa sur de México el domingo por la noche.

Se espera que la tormenta continúe debilitándose y se disipe el martes por la tarde, pero "podría producir inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que pongan en peligro la vida en el sur de México hasta el martes", dijo el centro de huracanes.

Las lluvias más intensas caerán en el estado de Oaxaca, donde se pronostican hasta 16 pulgadas (40 cm), con posibles zonas aisladas de 20 pulgadas (50 cm). De hecho, este lunes la Comisión Federal de Electricidad de México informó a través de un comunicado que el paso de la tormenta Agatha dejó a 46.563 personas sin electricidad en la zona de Oaxaca.

Se espera que los remanentes de Agatha se dirijan hacia el Mar Caribe y ahora tienen un 50% de probabilidades de volver a desarrollarse en los próximos 5 días.

Los restos de Agatha pueden contribuir al desarrollo gradual de un sistema tropical en el "extremo suroeste del Golfo de México a mediados de la semana o en el noroeste del Caribe a finales de esta semana", según la Perspectiva meteorológica tropical del Atlántico del Centro Nacional de Huracanes. "Independientemente del desarrollo, las lluvias localmente fuertes serán posibles a través del sur de México, la Península de Yucatán, Guatemala y Belice a través de la semana", dijo el centro.

El huracán Agatha tocó tierra en el sur de México este lunes, según un reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Desde que comenzó el registro en 1949, este es el huracán más fuerte que ha tocado tierra en mayo a lo largo de la costa del Pacífico de México, dice el CNH.

4pm CDT 30 May - #Hurricane #Agatha has made landfall just west of Puerto Angel, Mexico, with maximum sustained winds of 105 mph.

Since record keeping began in 1949, this is the strongest hurricane to make landfall in May along the Pacific coast of Mexico. pic.twitter.com/dUraseRoDe

— NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) May 30, 2022