ANÁLISIS | Las palabras de Yellen sobre la inflación no acabarán con el aumento de precios en Estados Unidos

(CNN) -- Es raro que alguien en Washington admita que se equivocó.

Así que la admisión de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en una entrevista exclusiva este martes en CNN de que estaba equivocada al creer el año pasado que la inflación no era una amenaza a largo plazo fue un gran momento.

El gobierno podría haber recibido crédito por la franqueza y una expresión inusual de humildad, pero un portavoz del Tesoro pronto trató de disimular la admisión de Yellen, y en cambio enfatizó los eventos imprevistos que exacerbaron la inflación, que Yellen también había detallado en CNN.

“Creo que me equivoqué en ese entonces sobre el camino que tomaría la inflación”, dijo Yellen a Wolf Blitzer de CNN cuando se le preguntó sobre los comentarios de 2021 de que la inflación representaba solo un “pequeño riesgo”.

"Como mencioné, ha habido grandes impactos imprevistos en la economía que han disparado los precios de la energía y los alimentos y cuellos de botella en el suministro que han afectado gravemente a nuestra economía que yo, en ese momento, no entendía completamente, pero lo reconocemos ahora”, dijo Yellen.

La declaración de Yellen parecía ser un síntoma de un profundo agujero político al que se enfrenta la Casa Blanca cinco meses antes de las elecciones intermedias. Decirles a los estadounidenses que la economía es sólida, que hay 8,3 millones de nuevos puestos de trabajo y que la inflación debería ser más baja para fin de año no funciona para el presidente Joe Biden.

Pero aparte de la honestidad de Yellen, la posición intratable de Biden solo se vio reforzada este martes por el hecho de que gran parte del nuevo bombardeo de relaciones públicas de su equipo, diseñado para mostrar que el presidente siente el dolor del país, se duplicó en la misma fórmula fallida y un mensaje a los votantes de que si bien la angustia que sienten por los precios más altos es real, la economía está mejor de lo que piensan.

La Casa Blanca no miente. La economía está mayormente en buena forma, especialmente considerando el impacto de castigo de una pandemia única en un siglo y el impacto desastroso de la guerra de Rusia en Ucrania y los confinamientos por covid-19 en China. Los consumidores siguen gastando a pesar de los precios más altos y hay signos de un auge de los viajes de verano a medida que el coronavirus parece una amenaza menor.

Pero las tasas de inflación más altas desde principios de la década de 1980 significan que, en general, los estadounidenses no sienten lo que el presidente dice que está sucediendo. Este tipo de desconexión es políticamente insostenible.

Una nueva encuesta de Gallup publicada este martes, por ejemplo, subrayó el pesimismo que sienten muchos adultos estadounidenses sobre el estado de la economía, de una manera que amenaza con condenar a los demócratas en las elecciones intermedias de noviembre y entregar el poder a los republicanos en el Congreso.

Solo el 1% de los encuestados pensaba que las condiciones económicas actuales eran excelentes; el 13% dijo que eran buenos; el 39% dijo que las condiciones eran justas; y un devastador 46% juzgó la situación como mala. Y el 77% de los encuestados dijo que la perspectiva económica del país está empeorando.

Es difícil imaginar un ambiente político menos favorable para un partido que controla la Cámara, el Senado y la Casa Blanca y enfrenta elecciones al Congreso. Es posible que los republicanos no hayan anunciado ningún plan para hacerlo mejor. Pero la alegría de la oposición es que pueden sentarse y observar la lenta pesadilla que aflige al partido en el poder.

Un nuevo impulso económico de la Casa Blanca para frenar la inflación

Dado este telón de fondo, no sorprende que la Casa Blanca esté lanzando un enfoque de un mes en la economía, diseñado para convencer al país de que los altos precios que limitan los presupuestos familiares son la prioridad número uno del presidente, a pesar de la guerra más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y una pandemia reacia a soltarse. Altos funcionarios de la administración se desplegaron a través de la televisión por cable el martes para reforzar el argumento de Biden, presentado en un artículo de opinión de The Wall Street Journal, de que su crianza en una familia que sufrió cuando subieron los precios de la gasolina y los alimentos significaba que él comprende especialmente por lo que está pasando el país ahora.

Pero considera estas escenas de duelo.

Los conductores que partieron el fin de semana del Día de los Caídos, que tradicionalmente marca el comienzo del verano, miraron hacia atrás a las bombas que mostraban precios promedio casi récord apenas por debajo de los US$ 4,60 por galón de gasolina.

El día después del feriado, Biden dio la bienvenida al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a la Oficina Oval y enfatizó que se quitaría del camino y le daría espacio al banco central para hacer su trabajo de frenar la inflación.

"Mi trabajo como presidente no es ... solo (para) nominar a personas altamente calificadas para esa institución, sino darles el espacio que necesitan para hacer su trabajo. No voy a interferir con su trabajo de importancia crítica", dijo Biden el martes.

Fed: Nuevo aumento en las tasas de Interés busca controlar la inflación 1:18

No es difícil ver que el sentido de urgencia que sienten los votantes podría no quedar satisfecho con una sesión de fotos tan formal. El enfoque de Biden puede demostrar el tipo de buen gobierno y respeto por la independencia de la Fed que faltaba notablemente en la caótica administración de Trump. Pero como estrategia política, parece poco probable que cambiar la percepción de los votantes al poner la responsabilidad sobre un organismo que está siendo ampliamente criticado por esperar demasiado tiempo para subir las tasas de interés a fin de abordar la inflación. Los partidarios de Biden podrían quejarse de que tales críticas tienen sus raíces en la erudición. Pero el problema de la administración es de percepción, ya que los votantes no ven las fortalezas de la economía que el presidente intenta enfatizar.

El caso de la Casa Blanca no se ve favorecido por el hecho de que, al igual que la Fed, sufre de una credibilidad empañada sobre la inflación, luego de insistir repetidamente el año pasado en que el aumento de los precios de los alimentos y otros bienes era "transitorio". Es justo argumentar, como lo hizo Yellen en CNN, que los factores imprevistos, incluida la guerra en Ucrania y el fracaso de China para sacudirse el covid-19, que ha provocado nuevas reacciones en la cadena de suministro, fueron impactos inesperados que hicieron que las predicciones anteriores fueran incorrectas.

Tal honestidad de parte de Yellen acerca de no comprender completamente el impacto de esos shocks es refrescante en un funcionario público. Pero esos matices no aparecerán en la campaña electoral de mitad de mandato, que según la historia siempre iba a ser inhóspita para los demócratas, pero que ahora parece nefasta. Los republicanos seguramente tomarán sus comentarios y enmarcarán un argumento de que incluso el secretario del Tesoro de Biden admite que sus políticas económicas no están funcionando.

Tasas hipotecarias siguen subiendo en EE.UU. 0:59

¿Qué puede hacer Biden?

Parte del problema para la administración es que ya ha utilizado los elementos de su arsenal político que pueden desplegarse sin un costo significativo. Biden ha liberado millones de barriles de petróleo de reservas estratégicas para combatir el aumento de los precios de la energía provocado por la guerra en Ucrania. Pero los precios de las bombas siguen subiendo. Culpar del aumento al "aumento de precios de Putin", como ha hecho el presidente, podría sentirse bien desde el punto de vista político. Pero no hace nada por los conductores enojados.

Biden también ha hecho esfuerzos significativos para reducir la congestión portuaria alimentada por una crisis en la cadena de suministro que siguió a la pandemia, cuando los problemas con los suministros y la alta demanda de los consumidores hicieron que la inflación se disparara. Pero él no puede controlar lo que sucede fuera de EE.UU., y los factores globales que causaron el problema aún se están desarrollando. Además, la esperada escasez de cereales y aceite de girasol provocada por la interrupción de la cosecha y el transporte de cultivos fuera de Ucrania, un importante productor, a finales de este año amenaza con escasez de alimentos y precios más altos más cerca del día de las elecciones.

Algunos analistas han sugerido que el presidente podría mitigar parte del dolor de la inflación poniendo fin a los aranceles de la era Trump sobre China o fomentando una mayor inmigración para frenar la escasez de mano de obra que está contribuyendo a precios más altos. Pero cualquier enfoque expondría a los demócratas a las afirmaciones republicanas de que son blandos con China o simplemente están abriendo las fronteras del país. Ambos argumentos serían engañosos, pero bien podrían ser rentables políticamente para el Partido Republicano.

En su artículo de opinión en The Wall Street Journal, Biden promocionó varias medidas en su estancada agenda interna que, según dijo, ayudarían a reducir el costo de vida. Hizo un llamado al Congreso para aprobar créditos fiscales de energía limpia que, según dijo, reducirían las facturas de servicios públicos de una familia típica en US$ 500 al año. También dijo que se podría ayudar a los presupuestos familiares al reducir el costo de los medicamentos recetados como la insulina y argumentó que reducir el déficit del presupuesto federal podría ayudar a aliviar las presiones sobre los precios.

El problema, sin embargo, es que todas estas medidas tomarán tiempo o requerirán la acción del Congreso. Gran parte de la agenda interna de Biden se ha estancado, no solo por la obstrucción republicana sino por su incapacidad para convencer a los demócratas en el Senado de unirse para aprobarlo. Un demócrata moderado, el senador Joe Manchin de Virginia Occidental, mencionó específicamente la inflación como la razón por la que no está interesado en gastos gubernamentales adicionales.

Dadas las opciones limitadas de Biden, la Casa Blanca no tiene más remedio que hacer lo que se propuso hacer una vez más el martes: recordar a los estadounidenses las fortalezas de la economía, el crecimiento del empleo y la salud relativa de la posición en EE.UU. en comparación con los de algunas naciones extranjeras.

Es probable que nada de esto tenga éxito, dada la terrible percepción que tienen los votantes de lo difíciles que son realmente las cosas. Pero Biden tiene pocas opciones más.