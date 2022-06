Argentina, campeón de la 'Finalissima': si tan solo el Mundial fuera mañana...

(CNN Español) -- Argentina sigue pletórico, con un invicto memorable y un estado de forma excepcional. Derrotó a Italia en la llamada Finalissima, el enfrentamiento entre el campeón de América y el campeón de Europa.

El gran partido jugado en Wembley terminó 3-0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María (el autor del gol de Copa América ante Brasil) y Paulo Dybala.

La figura fue Lionel Messi, con dos asistencias.

En el primero, Messi hizo magia, aguantó a Di Lorenzo, avanzó a la cancha y se la dio a Lautaro. Fue un grito de alegría.

Luego vino Di María, asistido por Lautaro tras una corrida épica. El Fideo no tiene gol malo con la selección.

GOOOOOAAALL Angel Di Maria scores second one for Argentina

Via 🎥: @mohammad_zrek@afa #ItaliaArgentina #إيطاليا_الارجنتين pic.twitter.com/V5jrwcKZOx

