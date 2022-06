De "The Rum Diary" a la corte: una cronología de la relación de Johnny Depp y Amber Heard

Johnny Depp: Soy víctima de abuso doméstico 4:19

(CNN) -- Johnny Depp y Amber Heard protagonizaron un mediático juicio que duró seis semanas en un juzgado de Fairfax, Virginia. Finalmente, este miércoles el jurado llegó a un veredicto que los declaró a ambos responsables de difamación.

Depp demandó a su exesposa por US$ 50 millones por un artículo de opinión que ella escribió en The Washington Post en 2018. Heard contrademandó a su exmarido por difamación por las declaraciones que hizo el abogado de Depp sobre sus denuncias de abuso.

Cómo llegaron allí, 13 años después del primer encuentro, es la historia de una chispa en el set que se convirtió en un breve matrimonio que salió mal.

2009

Depp y Heard se conocieron por primera vez en el set de la película "The Rum Diary" en 2009.

Basada en el libro del mismo nombre escrito por Hunter S. Thompson, la película está protagonizada por Depp como un periodista llamado Paul Kemp que acepta un trabajo en Puerto Rico. Heard interpretó a Chenault, de quien Kemp se enamora a primera vista.

En el estrado de los testigos en el juicio por difamación esta semana, Depp describió la conexión que sintió con Heard cuando una escena requería que sus personajes se besaran en la ducha.

"Ese momento fue, fue, se sintió como algo, se sintió como algo que no debería estar sintiendo", dijo Depp, explicando que ambos estaban en otras relaciones en ese momento. "Creo que había algo en el beso en la ducha que era real".

Depp testificó que los dos se volvieron a ver dos años después en una gira promocional de la película.

2012

Depp y su pareja, Vanessa Paradis —con quien tiene dos hijos, Lily-Rose y John Christopher— se separaron en 2012.

Heard y Depp comenzaron a salir y luego se comprometieron en 2014, según un reporte de la revista People en ese momento.

2015

Depp y Heard se casaron en una ceremonia privada en Los Ángeles.

2016

Heard solicitó el divorcio después de 15 meses de matrimonio. Obtuvo una orden de restricción temporal contra Depp, alegando que él abusó de ella mientras estaba bajo la influencia de las drogas y el alcohol.

Depp negó las acusaciones y se llegó a un acuerdo extrajudicial de US$ 7 millones en agosto de 2016. Heard donó el dinero a organizaciones benéficas.

Los actores emitieron una declaración conjunta en ese momento que decía: "Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces, volátil, pero siempre unida por el amor. Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas para obtener ganancias financieras. Nunca hubo ninguna intención de daño físico o emocional".

2018

Heard escribió un artículo de opinión para The Washington Post en diciembre de 2018 sobre el tratamiento de las mujeres en casos de abuso doméstico. No mencionó a Depp por su nombre.

2019

Depp demandó a Heard por US$ 50 millones por difamación debido a su artículo en el Washington Post, alegando que le costó un lucrativo trabajo como actor.

Heard no tuvo éxito en su intento de que se desestimara la demanda. Su caso de contrademanda de US$ 100 millones está en curso.

2020

En 2020, Depp llevó al editor de The Sun a los tribunales por difamación en el Reino Unido por un artículo de 2018 que afirmaba que era violento contra Heard.

Depp negó todas las acusaciones de abuso.

Heard testificó en ese caso y afirmó en un momento que Depp amenazó con matarla "muchas veces".

El tribunal del Reino Unido consideró que las afirmaciones del periódico eran "sustancialmente ciertas" y se le negó la apelación a Depp.

2022

El juicio por el caso de difamación de Depp contra Heard comenzó en Virginia el 12 de abril.

Depp demandó a Heard, su exesposa, por difamación por un artículo de opinión de 2018 que escribió para The Washington Post en el que se describía a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. Aunque Depp no ​​fue nombrado en el artículo, afirma que le costó lucrativos papeles de actuación. Heard contrademandó a su exmarido por difamación por las declaraciones que hizo el abogado de Depp sobre sus denuncias de abuso.

Sopesando los reclamos, un jurado encontró que ambos se difamaron mutuamente.

Heard y Depp se conocieron en 2009 y estuvieron casados ​​entre 2015 y 2016.

El jurado otorgó a Depp US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos. El jurado otorgó a Heard US$ 2 millones en daños compensatorios y ningún dinero por daños punitivos.