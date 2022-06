Sí, no, tal vez: ¿qué presidentes irán a la Cumbre de las Américas?

Alianza Bolivariana frente a la Cumbre de las Américas 2:20

(CNN Español) -- Falta menos de una semana para el inicio de la Cumbre de las Américas y hay una pregunta que todavía no puede responderse completamente: ¿quiénes asistirán?

La presencia de los mandatarios americanos en el encuentro organizado por Gobierno del presidente Joe Biden en Los Ángeles está en el centro de las discusiones desde que se comenzó a discutir sobre la posible exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba del evento.

Varios presidentes de la región, entre ellos el mexicano Andrés Manuel López Obrador, han insistido en que todos los países debían formar parte de la cumbre y condicionaron su participación a este factor.

Esto es lo que sabemos sobre quiénes participarán y quiénes no.

Los presidentes que sí planean asistir a la Cumbre de las Américas

Argentina: el presidente Alberto Fernández fue otro de los que se manifestó públicamente sobre la necesidad de que se invitara a todos los mandatarios a la cumbre y puso en duda su participación. Sin embargo, este miércoles el mandatario argentino confirmó su participación al propio Biden, reporta Télam, en el marco de una conversación telefónica en la que también se acordó una reunión entre ambos mandatarios en julio en Washington.

Brasil: el canciller de Brasil confirmó a CNN que Jair Bolsonaro participará de la cumbre y espera mantener una reunión bilateral con Biden.

Canadá: Justin Trudeau participará, según se deduce de una llamada que mantuvo con Biden en la que, según la Casa Blanca, discutieron justamente sobre la cumbre y su objetivo compartido de un crecimiento.

Chile: el presidente Gabriel Boric también participará, según confirmó su canciller en rueda de prensa, quien criticó la exclusión de Maduro, Díaz-Canel y Ortega, informó CNN Chile.

Costa Rica: "Ir a la cumbre es lo correcto para nuestro país", dijo el presidente Rodrigo Chaves en entrevista con Efe.

Ecuador: Guillermo Lasso, que recientemente se reunió con Biden, confirmó su participación en la cumbre, según el reporte de Reuters.

Panamá: Laurentizo Cortizo confirmó en abril al secretario de Estado Antony Blinken que participaría del encuentro.

Paraguay: Mario Abdo participará en la cumbre, según Efe, que cita al canciller del país que actualmente ocupa la presidencia pro tempore del Mercosur.

Perú: Pedro Castillo solicitó al Congreso permiso para viajar a Estados Unidos a la cumbre, reporta Eefe.

República Dominicana: Luis Abinader confirmó su participación, según el reporte de Efe utilizado por varios medios, y afirmó que respetaba la decisión de Estados Unidos, aunque su país invitará a todos los presidentes cuando albergue la Cumbre Iberoamericana el próximo año.

Uruguay: el presidente Lacalle Pou se refirió a su participación en la cumbre en una entrevista reciente con BBC, y recibió al enviado de Estados Unidos esta semana, quien "felicitó y agradeció" al país por su "liderazgo hacia una región democrática", según la embajada.

En proceso de decidir

Colombia: en marzo, el presidente saliente Iván Duque se había referido a la "magnífica oportunidad" que representaba la Cumbre de las Américas, lo que podría sugerir su participación. Recientemente, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez dijo que no se podía "soslayar el tema de la democracia" en la agenda, según Efe, pero no confirmó la asistencia de Duque.

Los que no (o probablemente no) participen de la cumbre

Bolivia: el presidente Luis Arce es uno de los que confirmó que no participará tras la negativa de Estados Unidos a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Cuba: "Puedo asegurar que en ningún caso asistiré", escribió en un extenso hilo de Twitter el presidente Miguel Díaz-Canel, quien afirmó que "el gobierno de Estados Unidos concibió desde un inicio que la Cumbre de las Américas no fuera inclusiva".

Guatemala: Alejandro Giammattei confirmó que no participaría en la cumbre en Estados Unidos, quien ha criticado la reciente reelección de su fiscal general, Consuelo Porras. "Lo dije y lo repito al embajador de esa nación que este país podía ser de este tamaño (chico), pero que mientras yo fuera presidente, a este país se le respetaba y se le respeta la soberanía", afirmó.

Honduras: Xiomara Castro es otra de las que condicionó su participación a la invitación de todos los presidentes. "Asistiré a la Cumbre solo si están invitados todos los países de América sin excepción. 'El estudio más digno de un americano es América'", escribió en Twitter.

México: el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de los más vocales sobre la participación en la cumbre: afirmó reiteradamente que si Estados Unidos excluía a países de la región, tal como hizo con Cuba, Nicaragua y Venezuela, no participaría.

Nicaragua: Estados Unidos no invitó al presidente Daniel Ortega, quien antes de que se confirmara su exclusión ya se había pronunciado en contra de la cumbre. "No nos interesa estar en esa cumbre", dijo, "esa cumbre no enaltece a nadie… esa cumbre ensucia, embarra".

Venezuela: el Gobierno de Biden tampoco invitó al cuestionado presidente Nicolás Maduro, quien ha sido vocal sobre su ausencia. "En Venezuela tenemos el camino claro: unión, inclusión, diversidad, democracia y el derecho a construir nuestro propio destino. Rechazamos las pretensiones de excluir y discriminar a pueblos en la Cumbre de las Américas", escribió al respecto en Twitter.

Este artículo fue publicado el 31 de mayo y actualizado el 2 de junio.