"Top Gun: Maverick" vuelve a exhibir la bandera de Taiwán tras polémica

Tom Cruise bate récord con "Top Gun: Maverick" 1:45

(CNN Business) -- La película "Top Gun: Maverick" ha vuelto a exhibir la bandera oficial de Taiwán tras las críticas, lo que pone en peligro su estreno en la China continental.

El megaéxito de taquilla –que es, con mucho, el mayor debut comercial de Tom Cruise– muestra ahora a su personaje principal luciendo la bandera en su icónica chaqueta de bombardero, incluso en la versión mostrada en Taiwán.

Inicialmente, el tráiler de la película en 2019 había tomado otra dirección. Durante el adelanto, los parches de la chaqueta de Cruise, que originalmente llevaban banderas que representan a Taiwán y Japón, parecían haber sido cambiados y sustituidos por dos símbolos ambiguos en la misma combinación de colores.

Esta omisión enfureció a algunos críticos, lo que llevó a especular que el cambio se hizo para apaciguar a los censores chinos y al patrocinador chino de la película, Tencent. En aquel momento, Tencent Pictures, una filial del gigante tecnológico con sede en Shenzhen, era un inversor de la esperada secuela del clásico de 1986.

Ahora, sin embargo, la empresa se ha retirado. The Wall Street Journal informó la semana pasada, citando fuentes no identificadas, que Tencent había renunciado a su papel como financista de la película a finales de 2019, en medio de las preocupaciones geopolíticas entre China y Estados Unidos.

La firma estaba preocupada por caer en desgracia con los funcionarios de Beijing por promover una película que celebraba a los militares estadounidenses mientras las relaciones entre Estados Unidos y China empeoraban, según el informe. Tencent y Paramount Pictures, el estudio detrás de la película, no respondieron a una solicitud de comentarios.

Un tema sensible

China y Taiwán tienen una relación compleja. Los dirigentes comunistas de Beijing llevan mucho tiempo reclamando Taiwán, una isla democrática autogobernada, como parte de su territorio, a pesar de no haber gobernado nunca sobre ella.

Como parte de su campaña, el Gobierno chino ha presionado a las empresas multinacionales para que se refieran a Taiwán como territorio chino, a cambio de acceder a su lucrativo mercado.

La campaña ha tenido mucho éxito, y empresas como United Airlines, Delta Airlines, Marriott, American Express y Goldman Sachs se han alineado. Las películas de Hollywood también han sido cada vez más censuradas a lo largo de los años a medida que China crecía en importancia para la taquilla mundial.

Las relaciones entre China y Japón también son tensas desde hace tiempo, y en los últimos años se han agudizado las tensiones por las islas en disputa en el mar de China Oriental.

Ahora, es probable que la actualización en la película enfade a algunos fans y funcionarios de la China continental.

"Es muy probable que Beijing prohíba el estreno y la monetización de 'Top Gun' en China", dijo Chris Fenton, ex presidente de DMG Entertainment y autor del libro "Feeding the Dragon: Inside the Trillion-Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, and American Business".

"También existe la probabilidad de que el Gobierno chino excluya del mercado al estudio, a los cineastas y a los actores durante un largo periodo de tiempo", añadió Fenton. "Hemos sido testigos de castigos similares en el pasado".

Desde 2020, las estrictas restricciones de "cero covid-19" de China han dejado a muchos cines cerrados durante largos períodos de tiempo, incluso en Shanghái y Beijing. Esto contrasta fuertemente con la forma en que los cinéfilos de otros lugares han vuelto a acudir a las salas de cine en todo el mundo.

Actualmente, "Top Gun: Maverick" no se ha estrenado en la China continental, y no tiene una fecha de apertura establecida.

Sin embargo, Fenton señaló que "de todos modos, esa era una conclusión inevitable", dadas las crecientes tensiones geopolíticas entre las dos mayores economías del mundo.

"Una película que promueve fuertemente los ideales occidentales y la hegemonía militar de EE.UU. probablemente nunca tuvo una oportunidad de ser aprobada", dijo.

También señaló que el mercado cinematográfico chino ha evitado recientemente las películas de Hollywood en favor de otros títulos. En los últimos meses, las películas bélicas de propaganda patriótica han encabezado la taquilla nacional.

"Ese es un cálculo probable que llevó a la decisión [de los productores de incluir la bandera de Taiwán]", dijo Fenton. "La buena voluntad mundial generada por el restablecimiento de las banderas supera fácilmente cualquier posible ingreso procedente de China".

La medida encantó a los aficionados en Taiwán: los usuarios de las redes sociales de ese país aplaudieron la decisión esta semana, y algunos la calificaron de "agradable sorpresa."

"Top Gun: Maverick", en la que Cruise repite su papel de piloto de caza de la Armada de Estados Unidos Pete "Maverick" Mitchell, ya ha batido récords de taquilla, recaudando más de US$ 300 millones en todo el mundo, según Box Office Mojo, de IMDB.

Paul Dergarabedian, analista sénior de Medios de Comunicación de Comscore, dijo que la última ronda de éxitos de taquilla, incluyendo "Top Gun" y "Spider-Man: No Way Home", fueron capaces de disfrutar de un "éxito internacional masivo" a pesar de las limitaciones de "algunos países".

"Hollywood está empezando a darse cuenta de que el agravante de intentar complacer a los caprichosos e impredecibles censores chinos ya no merece la pena por los posibles beneficios", dijo Fenton.

Con información de la oficina de CNN en Beijing y Jessie Yeung.