Los momentos clave del discurso de Biden llamando al país a tomar acción sobre el uso de armas en EE.UU.

(CNN) -- El presidente Joe Biden trató este jueves por la noche de convertir una serie de horribles tiroteos masivos en un impulso a tomar acción, implorándole a 10 senadores republicanos que se unieran a los demócratas en cualquier nueva legislación relacionada con las armas.

El discurso, en el que comparó a los niños estadounidenses muertos con las bajas estadounidenses en la guerra, se produjo la noche en que los una comisión de la Cámara de Representantes aprobó una serie de propuestas que la mayoría de los estadounidenses podrían apoyar pero que no tienen posibilidad de superar un bloqueo republicano en el Senado. La Asociación Nacional del Rifle (NRA) rechazó de inmediato estas propuestas, pero algunos republicanos del Senado todavía están negociando con los demócratas.

Biden dejó en claro que está dispuesto a aceptar mucho menos que las medidas que él prefiere, como por ejemplo una prohibición de armas de asalto, a cambio de una acción federal real. En el discurso, expuso algunas de las principales propuestas: prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad o aumentar la edad para comprarlas a 21 años, fortalecer las verificaciones de antecedentes, promulgar leyes de almacenamiento seguro y alertas, derogar la inmunidad que protege a los fabricantes de armas de su responsabilidad y abordar la crisis de salud mental.

Si el Congreso vuelve a fallar esta vez, pidió a los estadounidenses que voten en noviembre, un reconocimiento de que cualquier victoria legislativa sobre la seguridad de las armas será difícil de lograr, y un llamado inusual a la acción política de la Casa Blanca.

Estos son algunos de los momentos clave del discurso de Biden a la nación el jueves.

"El Día de los Caídos, el lunes pasado, Jill y yo visitamos el Cementerio Nacional de Arlington... Vimos filas y filas de cruces... en honor a quienes pagaron el precio máximo en los campos de batalla de todo el mundo. El día anterior, visitamos Uvalde, Texas. Frente a la escuela primaria Robb, nos paramos frente a 21 cruces de 19 alumnos de tercer y cuarto grado y dos maestros".

Biden abrió su discurso equiparando a los muertos por violencia doméstica con armas de fuego con los muertos por las guerras de Estados Unidos en el extranjero. Apareció en la Casa Blanca con velas conmemorativas detrás de él.

"Quiero ser muy claro. No se trata de quitarle las armas a nadie. No se trata de vilipendiar a los propietarios de armas... Respeto la cultura y la tradición, las preocupaciones de los propietarios legales de armas".

Aquí Biden respondió a la principal acusación de los republicanos que se oponen a las medidas de control de armas: que el gobierno quiere pisotear su derecho a tener armas. Su promesa aquí no detendrá esas preocupaciones o ataques republicanos que usan estos argumentos contra él.

"Al mismo tiempo, la Segunda Enmienda, como todos los demás derechos, no es absoluta".

Biden citó aquí al difunto juez de la Corte Suprema Antonin Scalia y señaló que las ametralladoras y otros tipos de armas han sido reguladas durante mucho tiempo. En un comunicado, la NRA desestimó el discurso: "Todo lo que el presidente propone repetidamente solo infringirá los derechos de aquellos respetuosos de la ley que nunca han cometido ni cometerán un delito".

"Las armas son la principal causa de muerte de niños en Estados Unidos. La principal causa de muerte. Más que los accidentes automovilísticos, más que el cáncer".

Más niños estadounidenses mueren a causa de la violencia con armas de fuego que por cualquier otra cosa. La primera causa solían ser los vehículos de motor. Pero en los últimos años las armas se convirtieron en la primera causa de muerte de niños en el país.

Biden también argumentó que más niños han muerto por armas de fuego que policías o soldados en servicio en las últimas dos décadas, pero los datos para esa afirmación no estuvieron disponibles de inmediato.

"Deberíamos restablecer la prohibición de armas de asalto... que aprobamos en 1994 con apoyo bipartidista en el Congreso y el apoyo de las fuerzas del orden".

Biden ayudó a aprobar esa ley en 1994. Pero la mayoría bipartidista que la apoyó entonces no existe hoy. La ley caducó en 2004.

Se cree que el grupo bipartidista que ahora trata de lograr un acuerdo marginal después de estos tiroteos más recientes ni siquiera está considerando ninguna de estas sugerencias.

"¿Por qué, en el nombre de Dios, un ciudadano común debería poder comprar un arma de asalto que contiene cargadores de 30 rondas que permiten que atacantes disparen cientos de balas en cuestión de minutos? El daño fue tan devastador en Uvalde que los padres tuvieron que hacer muestras de ADN para identificar los restos de sus hijos. Niños de 9 y 10 años”.

Al igual que la prohibición de las armas de asalto, una prohibición federal sobre los cargadores de gran capacidad expiró en 2004.

"Las leyes de bandera roja podrían haber detenido a estos dos atacantes".

Después de pedir leyes que la mayoría de los estadounidenses apoyan pero a las que se opondrán los republicanos en el Senado, Biden solicitó cosas que actualmente están siendo seriamente consideradas por un grupo bipartidista en el Capitolio.

Sin embargo, la ley de bandera roja de Nueva York no logró detener al atacante de Buffalo. Texas no tiene una ley en este sentido. Florida aprobó una ley de bandera roja después de una serie de tiroteos allí y los republicanos no pagaron un precio político, lo que generó cierta esperanza entre los defensores de nuevas leyes de armas de que podría ser posible un esfuerzo nacional de bandera roja.

"Si no podemos prohibir las armas de asalto como deberíamos, al menos debemos aumentar la edad para poder comprar una a 21 años".

Biden señala que el atacante de Uvalde esperó hasta los 18 años para comprar armas que su hermana no le compró cuando este tenía 17 años. Argumentó que los miembros del servicio militar de 18 años tienen supervisión y entrenamiento.

Los períodos de espera y los límites de edad son restricciones que muchos estadounidenses apoyan y que, de hecho, podrían reducir algunos de estos tiroteos.

Si bien una gran mayoría de estadounidenses apoya muchas de estas propuestas individuales, la mayoría de ellos no cree que las leyes sobre armas deban endurecerse. Harry Enten de CNN escribió sobre ese enigma.

"Imagínense, si la industria del tabaco hubiera sido inmune a ser demandada, donde estaría hoy. Las protecciones especiales de la industria de las armas son escandalosas. Debe terminar".

La afirmación de Biden de que la industria de las armas es la única industria estadounidense inmune a las demandas es falsa. Lee un Fact Check de CNN (en inglés).

El uso de demandas como arma contra los fabricantes de armas es algo que los legisladores de California están considerando en este momento, luego de los esfuerzos de Texas para alentar las demandas relacionadas con los abortos y las empresas de redes sociales.

“Imagínense ser esa niña, esa niña valiente en Uvalde que se untó la sangre del cuerpo de su amiga asesinada en su propia cara para yacer inmóvil entre los cadáveres en su salón de clases y fingir que estaba muerta para seguir viva”.

Esta sí que es una historia horrible y conmovedora. Lee esta historia aquí.

Hay un impulso cada vez mayor entre los defensores de la seguridad de las armas en compartir detalles más espantosos con el fin de sorprender a la gente para que actúe.

"Incluso antes de la pandemia, la gente ya estaba sufriendo. Hay una grave crisis de salud mental en este país..."

Biden argumentó a favor de un mayor gasto en salud mental aquí, aparte de las leyes de bandera roja. Vale la pena señalar que la mayoría de las muertes por armas son suicidios: 54% en 2020.

"La Cámara de Representantes ya aprobó las medidas clave que necesitamos, ampliando las verificaciones de antecedentes para cubrir casi todas las ventas de armas".

Estas medidas aprobadas por la Cámara no tienen posibilidad de ser aprobadas en el Senado, donde una minoría puede detener casi toda la legislación. Para escuchar el argumento en contra de las verificaciones universales de antecedentes, mira esta entrevista de Dana Bash de CNN con el representante Dan Crenshaw, un republicano de Texas.

"Es hora de que el Senado haga algo. Pero como sabemos, para... hacer algo en el Senado, necesitamos un mínimo de 10 senadores republicanos".

Algunos demócratas se han negado a poner fin a la maniobra obstruccionista de ciertas leyes. En el Senado, se requieren 60 votos para hacer algo. El senador Chris Murphy de Connecticut, el principal negociador demócrata, dijo este jueves que está "preparado para el fracaso".

"Apoyo los esfuerzos bipartidistas que incluyen a un pequeño grupo de senadores demócratas y republicanos que intentan encontrar un camino. Pero, Dios mío, el hecho de que la mayoría de los republicanos del Senado no quieran que ninguna de estas propuestas se debata o llegue a votar, me parece inconcebible".

Biden compartió las matemáticas con los estadounidenses aquí: se necesitan 10 republicanos para aprobar cualquier legislación. ¿Qué legislación apoyarán 10 republicanos sin perder a los demócratas? Sea lo que sea, esa es la legislación que se puede aprobar bajo las reglas actuales.

"Desde Uvalde, hace poco más de una semana, ha habido otros 20 tiroteos masivos en Estados Unidos, cada uno con cuatro o más personas muertas o heridas, incluido ayer en un hospital en Tulsa, Oklahoma".

Hasta ahora ha habido más de 200 tiroteos masivos en 2022, según la organización sin fines de lucro Gun Violence Archive, incluido el tiroteo en Tulsa. Esos son más tiroteos que días en lo que va del año.

"Si el Congreso falla, creo que esta vez la mayoría del pueblo estadounidense tampoco se rendirá. Creo que la mayoría de ustedes actuará y convertirá su indignación en hacer de este tema el centro de su voto. Suficiente, suficiente, suficiente".

Los presidentes no suelen animar a la gente a votar por un lado de la Casa Blanca, donde representan a todo el país.

"Es hora de que cada uno de nosotros haga su parte. Es hora de actuar. Por los niños que hemos perdido, por los niños que podemos salvar, por la nación que amamos".

Una cosa que sabemos: más niños morirán este año a causa de la violencia armada.