La propagación silenciosa de la viruela del mono puede ser un llamado de atención para el mundo

(CNN) -- Un brote de viruela del mono continúa creciendo en países donde normalmente no se encuentra el virus, lo que pone a los funcionarios de salud mundial en alerta máxima.

Ahora, con más de 643 casos de viruela del mono en docenas de países donde el virus no es endémico, "la aparición repentina de la viruela del mono en muchos países al mismo tiempo sugiere que puede haber habido una transmisión no detectada durante algún tiempo", dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, este miércoles.

El virus ha estado circulando durante décadas en algunos lugares, incluidas partes de África occidental y central. En las primeras investigaciones publicadas esta semana, los científicos del Instituto de Biología Evolutiva de la Universidad de Edimburgo describieron cómo el patrón genético que están viendo sugiere que "ha habido una transmisión sostenida de persona a persona desde al menos 2017".

En esa investigación, las secuencias genéticas mostraron que los primeros casos de viruela del mono en 2022 parecen haber descendido de un brote que resultó en casos en Singapur, Israel, Nigeria y el Reino Unido entre 2017 y 2019.

Michael Worobey, biólogo evolutivo y profesor de la Universidad de Arizona que no participó en la investigación, sugiere que "este brote ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, localmente", como en los lugares donde el virus es endémico. Y significa que el mundo ha fallado en proteger a aquellos en áreas de recursos limitados donde ha sido endémico y en controlarlo en su origen antes de que se propague globalmente, agregó.

"Es realmente una historia de dos brotes", dijo Worobey. "Necesitamos dirigir nuestra atención hacia dónde se ha estado propagando... y comenzar a preocuparnos por esa población tanto como nos preocupamos por lo que sucede en todos estos otros países del mundo".

Si la investigación continúa mostrando que el virus se ha propagado más entre los humanos de lo que se pensaba anteriormente (es decir, más lejos de una fuente animal), Worobey dijo que una "muy buena pregunta" es, ¿por qué el mundo no pensaría que la viruela del mono puede ser endémica en lugares más allá de África occidental y central?

"Ni siquiera sabemos cuánto tiempo se ha estado propagando" la viruela del mono

La epidemióloga Anne Rimoin ha estado estudiando la viruela del mono durante aproximadamente dos décadas y ha advertido durante mucho tiempo que su propagación en lugares como la República Democrática del Congo podría tener implicaciones más amplias para la salud mundial.

"Si la viruela del mono se estableciera en un reservorio de vida silvestre fuera de África, sería difícil de revertir para la salud pública", advirtió Rimoin, ahora profesora de epidemiología en la Escuela Fielding de Salud Pública de UCLA, en un artículo de 2010 publicado en la Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias.

El último brote de viruela del mono está resultando difícil de predecir en parte porque no hemos podido rastrear completamente sus orígenes.

"Ni siquiera sabemos cuánto tiempo se ha estado propagando", dijo Rimoin. "Esto podría haberse propagado en silencio durante un tiempo.

"Es como si ahora hubiéramos decidido ver una nueva serie, pero no sabemos exactamente en qué episodio hemos aterrizado. Quiero decir, ¿estamos en el episodio dos, o estamos en el episodio cuatro, o estamos en el episodio 10? Y cuantos capitulos tiene esta serie? No lo sabemos".

No se pensaba que los casos anteriores de viruela del mono en humanos estuvieran muy alejados de una exposición inicial a un animal infectado, generalmente roedores. Una vez que el virus está circulando entre estos animales, puede continuar saltando de nuevo a humanos que podrían entrar en contacto con ardillas o conejillos de indias infectados, por ejemplo.

Si continuamos viendo una transmisión sostenida de persona a persona en este brote, incluso en niveles bajos, eso trae la posibilidad de un contagio de regreso a los animales en países no endémicos de "una amenaza existencial a una posibilidad distinta”, dijo Rimoin a CNN. Tal contagio podría permitir que el virus permanezca en un ambiente, saltando entre animales y humanos con el tiempo.

"El canon ha sido que la viruela del mono se quemará sola" después de una corta cadena de transmisión humana, dijo Rimoin. Sin embargo, aunque nuestro conocimiento del virus se remonta a décadas, ahora se está propagando entre nuevos lugares y poblaciones. Para los epidemiólogos, eso significa mantener la mente abierta.

"Sabemos bastante sobre este virus, pero no sabemos todo sobre este virus", dijo. "Vamos a tener que estudiar esto con mucho cuidado".

"Es demasiado pronto" para decir si el virus será endémico en EE.UU.

Los funcionarios de la OMS dicen que el riesgo mundial para la salud pública es moderado.

"El riesgo para la salud pública podría aumentar si este virus aprovecha la oportunidad de establecerse como un patógeno humano y se propaga a grupos con mayor riesgo de enfermedad grave, como niños pequeños y personas inmunodeprimidas", dice una evaluación de riesgos de la OMS emitida este domingo. En el reporte, la OMS agregó que "se requiere una acción inmediata de los países para controlar una mayor propagación entre los grupos en riesgo, prevenir la propagación a la población general y evitar el establecimiento de la viruela símica como una condición clínica y un problema de salud pública en países que actualmente no son endémicos".

En una rueda de prensa la semana pasada, un funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., CDC, dijo que es "demasiado pronto para decir" si el virus podría volverse endémico en Estados Unidos, pero que los expertos mantienen "la esperanza" de que eso no suceda.

"Creo que estamos en los primeros días de nuestras investigaciones", dijo la Dra. Jennifer McQuiston, subdirectora de la División de Patología y Patógenos de Alta Consecuencia de los CDC.

McQuiston señaló que el virus no se volvió endémico después del último brote de viruela símica en Estados Unidos, en 2003, cuando los perros de praderas que eran mascotas infectaron a decenas de personas en varios estados.

"Tenemos la esperanza de poder contener esto de manera similar", dijo McQuiston.

El CDC europeo pareció estar de acuerdo con McQuiston en su propia evaluación la semana pasada, diciendo que no hay evidencia de que el virus se estableciera en la vida silvestre de EE.UU. después de que las autoridades realizaron "una campaña agresiva para los animales expuestos durante el brote de 2003".

Según la agencia europea, "la probabilidad de este evento indirecto es muy baja".

Aún así, no sería el primer virus en instalarse en una población animal de EE.UU., dijo el Dr. Amesh Adalja, académico principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud en la Escuela de Salud Pública Bloomberg. Antes de 1999, el virus del Nilo Occidental era desconocido en EE.UU. Ahora, es la principal causa de enfermedades transmitidas por mosquitos en el país.

"Se sembró en poblaciones de mosquitos y... poblaciones de aves y pudo establecerse" en el país, dijo Adalja.

Aun así, está de acuerdo en que la viruela del mono está lejos de ser algo inevitable porque en "2003 fue una buena oportunidad para que sucediera", y no fue así.

Worobey dice que hay demasiadas incógnitas para saber hacia dónde se dirige este brote de viruela del mono.

"Lo que estamos descubriendo aquí, en tiempo real, es que sabemos muy poco sobre lo que está pasando", dijo, "y creo que es demasiado pronto para dar garantías generales".

Un paisaje diferente

No son solo los comienzos turbios y la propagación silenciosa lo que hace que este brote de viruela símica sea difícil de predecir.

"Es solo un panorama epidemiológico muy diferente", agregó Rimoin.

"Lo que sabemos sobre la viruela del mono proviene en gran parte de estudios en comunidades rurales muy remotas de África Central, donde la dinámica de transmisión seguramente será muy diferente", dijo la experta, especialmente en comparación con "entornos de altos recursos en Europa o Estados Unidos".

Y aunque una pandemia aún no es una preocupación, eso no significa que ciertos grupos no estén en riesgo, dijo el lunes un funcionario de la OMS.

"Por el momento, no nos preocupa una pandemia global", dijo Rosamund Lewis, directora técnica para la viruela del mono en el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS.

Sin embargo, "nos preocupa que las personas puedan adquirir esta infección a través de una exposición de alto riesgo si no tienen la información que necesitan para protegerse", dijo Lewis. "Y nos preocupa que, debido a que la población mundial no es inmune a los ortopoxvirus desde el final de la erradicación de la viruela, el virus pueda intentar explotar un nicho y propagarse más fácilmente entre las personas".

Las autoridades sanitarias han advertido que, aunque cualquiera puede contraer el virus, los miembros de la comunidad LGBTQ parecen tener un mayor riesgo de exposición en este momento.

"Lo que estamos viendo ahora comenzó como un pequeño grupo de casos, y luego la investigación condujo rápidamente al descubrimiento de infecciones en un grupo de hombres que tienen sexo con hombres... y aún no sabemos cuál es la fuente del brote real es", dijo Lewis el martes.

"Lo más importante ahora es no estigmatizar", dijo.

Varias otras preguntas persistentes también podrían cambiar nuestra comprensión de qué tan bien se propaga el virus de persona a persona. Por ejemplo, no está claro cuánta propagación hay cuando las personas tienen síntomas mínimos o qué efecto pueden tener las mutaciones en el virus.

En esos puntos, dijo Adalja, todavía no hay por qué preocuparse.

Por un lado, el hecho de que los médicos estén viendo una cantidad de casos con lesiones en el área de la ingle, en comparación con áreas más comunes como la cara, las manos y los pies, le sugiere que el contacto cercano con personas sintomáticas con lesiones en la piel esté más probablemente impulsando la propagación, dijo Adalja.

Y aunque es importante analizar las mutaciones virales que vemos con la viruela del mono, este virus muta con relativa lentitud porque su genoma está hecho de ADN de doble cadena, que es más estable que, digamos, el ARN de cadena simple de los coronavirus.

El ritmo de esas mutaciones parece haberse acelerado un poco, dijo Worobey sobre la investigación inicial de Edimburgo. Sin embargo, el brote global probablemente tenga mucho más que ver con el acceso del virus a nuevos círculos donde es fácil de transmitir y no con "la cantidad relativamente pequeña de mutaciones que se han acumulado desde 2017", agregó.

Cuando se trata de si el virus está cambiando actualmente de manera significativa, "no tenemos la respuesta a esto. Realmente no lo sabemos", dijo Lewis la semana pasada.

"Todavía no tenemos evidencia de que haya una mutación en el virus mismo. Estamos comenzando a recopilar esa información", dijo. "Estaremos convocando a nuestros grupos de virólogos y otros expertos que discutirán esta misma cuestión en función de la secuencia del genoma de algunos de los casos que se están detectando".

Mientras tanto, los funcionarios de salud de todo el mundo continúan rastreando los casos y los contactos de esos casos para comprender mejor cómo se propaga el virus y cómo detenerlo.

"En este momento", dijo Rimoin, "tenemos que hacer todo lo posible para detener la transmisión comunitaria".

-- Arnaud Siad y Emmet Lyons de CNN contribuyeron a este informe.