Demandan a Mariah Carey por su exitosa canción "All I Want for Christmas Is You"

(Reuters) -- Mariah Carey fue demandada el viernes por su clásico navideño de 1994 “All I Want for Christmas Is You” por un compositor que dijo que coescribió una canción con el mismo título cinco años antes.

En una demanda presentada en la corte federal de Nueva Orleans, Andy Stone busca al menos US$ 20 millones en daños y perjuicios de Carey, su coguionista y Sony Music Entertainment por infracción de derechos de autor y apropiación indebida, entre otros reclamos.

Stone, quien actúa como Vince Vance con la banda de country-pop Vince Vance & the Valiants, acusó ​​de haber explotado ilegalmente su "popularidad y estilo único" y haber causado confusión al grabar la nueva canción sin su permiso.

Las canciones de Carey y Stone tienen letras y melodías diferentes.

Los portavoces de Carey y Sony Music no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La canción de Carey apareció en su álbum "Merry Christmas" y durante mucho tiempo ha recibido una reproducción generalizada en la radio y en entornos de compras minoristas durante la temporada navideña.

También ha encabezado la lista Billboard Hot 100 todos los años desde 2019, a pesar de haber sido grabado un cuarto de siglo antes. "All I Want for Christmas Is You" fue la decimonovena canción número uno de Carey, una menos que los Beatles.

Stone dijo que su propia canción había recibido una "amplia difusión" durante la temporada navideña de 1993 y también apareció en las listas de Billboard.

No quedó claro en la denuncia cuándo Stone se enteró por primera vez de la canción de Carey.

La denuncia dice que los abogados de Stone contactaron por primera vez a los acusados ​​en abril de 2021 sobre su presunto uso no autorizado, pero "no pudieron llegar a ningún acuerdo".

Los abogados de Stone no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios adicionales.