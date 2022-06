“No podría importarme menos”: lo que algunos jóvenes británicos piensan del Jubileo de Platino de la reina

Los mejores momentos del megaconcierto en honor a la reina Isabel II 1:50

(CNN) -- Este fin de semana, millones de personas en pueblos y ciudades de todo el Reino Unido marcarán los 70 años del reinado de la reina Isabel II.

En Londres, su Jubileo de Platino se celebra con una variedad de eventos, desde un desfile hasta una exhibición aérea y una fiesta repleta de estrellas en el Palacio de Buckingham. Mientras tanto, los vecindarios de la capital ataviados con Union Jack y banderines rojos, blancos y azules están organizando más de 3.000 celebraciones callejeras y preparando festines de sándwiches de pollo y bagatelas de coronación.

Pero a medida que las multitudes acuden a la capital, algunos jóvenes británicos evitan activamente las festividades. Muchos son indiferentes, otros están irritados por toda la pompa y la ceremonia de una persona e institución que dicen que no tiene cabida en sus vidas. Citan todo, desde el colonialismo hasta la falta de diversidad, como razones por las que no estarán en la multitud de juerguistas reales este fin de semana.

“Estoy harto. Actualmente estoy haciendo las maletas para ir a Italia”, dijo Joss MacDonald a CNN el martes desde su casa en el distrito londinense de Hackney, donde se han organizado casi 50 eventos callejeros este fin de semana.

MacDonald dijo que viajaría a Italia al día siguiente, a tiempo para conmemorar el Día de la República, el aniversario del 2 de junio del referéndum posterior a la Segunda Guerra Mundial que vio al país abolir su monarquía en 1946. MacDonald asegura que fue una "coincidencia fortuita", que aprovecharía para acompañar a los italianos en sus celebraciones y fiestas en las calles de Sicilia, antes de pasar el resto de sus vacaciones al sol con su pareja.

Comentó MacDonald que su infancia no estuvo llena de recuerdos de la reina y su familia estaba lejos de ser "realista". Pero su madre asistirá a una reunión de aniversario en su calle, dijo, "principalmente porque es una buena excusa para una fiesta".

Como muchos otros jóvenes británicos, MacDonald dijo que la monarquía, cuya riqueza y poder están vinculados a un legado del colonialismo británico, no ha logrado modernizarse y está desconectada de la Gran Bretaña multicultural de hoy. El ceramista de 29 años afirmó que pensaba que la familia real con "su historia de militarismo e imperialismo" era antidemocrática y debería ser abolida, no celebrada en un jubileo de cuatro días en todo el Reino Unido.

"No voy a envidiar a la gente por un buen momento. Creo que la oportunidad de tener una gran celebración nacional es genial, pero es una pena que tenga que ser para esta institución", agregó.

Las encuestas sugieren que las actitudes hacia la familia real entre los jóvenes en Gran Bretaña han cambiado desde 2019, un año después de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, una unión que generó esperanzas de que remodelarían a la familia real en su propia imagen contemporánea e inclusiva. Las encuestas de YouGov en 2019 indicaron que el 46% de los jóvenes de 18 a 24 años pensaban que la monarquía debería continuar, mientras que el 26% dijo que el país debería tener un jefe de Estado electo y el 28% no estaba seguro.

El duque y la duquesa de Sussex anunciaron en enero de 2020 que "se retirarían" de sus roles como miembros de la realeza y en febrero de 2021 el palacio confirmó que no regresarían como miembros activos de la familia real británica. Las encuestas realizadas por YouGov de marzo a mayo de 2021 mostraron que el 31 % de los encuestados de entre 18 y 24 años dijeron que querían que la monarquía continuara, mientras que el 41 % creía que Gran Bretaña debería tener un jefe de Estado electo y el 28 % estaba indeciso.

Antes del Jubileo de Platino, CNN habló con varios británicos menores de 30 años que viven en Londres, epicentro de las festividades, sobre sus puntos de vista.

Josie Watson, de 25 años, no sintonizó el sábado por la noche el festival "People's Pageant" de 15 millones de libras (US$ 19 millones), financiado con fondos privados, que contará, entre otras cosas, con un títere de 6 metros de alto de la reina con un séquito de marionetas corgi, un pastel de bodas danzante y el cantante Ed Sheeran. En cambio, lo más destacado de su fin de semana será ver Abba Voyage, un concierto realizado por apariciones holográficas de la banda pop sueca, con su madre.

Watson dijo que es apática con el jubileo porque "no ve el sentido de celebrar a alguien que acaba de nacer en una familia y se le asignó un papel".

La periodista de tecnología vive en Ealing, un distrito en el oeste de Londres, donde los residentes organizarán 154 eventos callejeros, entre otros que se realizarán en cualquier distrito de Londres este fin de semana.

A pesar de haber crecido en una familia a favor de la monarquía, Watson cree que "los jóvenes se desconectan de la familia real porque nunca hemos vivido en una época en la que su liderazgo haya significado mucho". Cumplieron su propósito de proporcionar "patriotismo y liderazgo" durante la guerra, pero ahora "las prioridades han cambiado", agregó.

Robert Hazell, profesor de gobierno y constitución en el University College London y coeditor de "The Role of Monarchy in Modern Democracy: European Monarchies Compared", le dijo a CNN que hay muchas razones posibles para el aparente cambio de actitud hacia la monarquía británica entre una generación más joven de británicos.

“Tenemos una monarca que envejece. Es difícil para los jóvenes identificarse con alguien que es muy mayor”, dijo Hazell. Pero con el príncipe William y Catherine haciendo más compromisos públicos con sus hijos, espera que el interés aumente nuevamente a medida que el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Luis eventualmente se conviertan en adolescentes.

Pero para Watson, la edad no es el problema. "Simplemente no vemos lo suficiente de nosotros mismos en ellos", indicó.

La periodista independiente pakistaní-británica Asiya Istikhar, de 22 años, dijo que sintió un cambio en la forma en que las minorías étnicas se relacionaban con la familia real cuando la actriz birracial estadounidense Meghan Markle apareció en escena. Cuando Istikhar crecía, se convirtió en un ritual en su familia ver eventos reales de vez en cuando, especialmente para su madre, que amaba a la princesa Diana, pero ella misma nunca estuvo tan interesada.

No fue hasta la relación del príncipe Harry y Meghan que se sintió emocionada por la realeza, dijo. Pero esa emoción rápidamente se convirtió en horror cuando vio cómo los tabloides británicos cubrieron a Meghan. "Durante muchas, muchas semanas a la vez, solo estarías leyendo un periódico o viendo varios artículos en línea que simplemente estaban destruyendo a Meghan sin piedad", señaló.

Harry habló abiertamente sobre el abuso racial que Meghan enfrentó por parte de elementos de la prensa en una entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021, y dijo que le dolía que nadie en su familia dijera nada o mostrara "apoyo público" a su esposa en respuesta.

Mira los momentos más destacados del Jubileo de Platino de Isabel II 2:08

Istikhar dijo que esta supuesta falta de apoyo a Meghan por parte de la familia real no ha infundido muchas esperanzas entre los jóvenes, particularmente las personas de color, de que la monarquía pueda cambiar.

Istikhar planea dirigirse a la casa de su familia en Birmingham en un movimiento "orquestado a propósito" para evitar la gran celebración y las fiestas callejeras 101 que se llevarán a cabo en Southwark, en la orilla sur del Támesis, donde vive, porque ella no tiene interés en celebrar el "reinado de 70 años de un monarca no elegido".

Mientras tanto, Roisin Conneely, una profesional de las comunicaciones digitales de 26 años, tiene grandes planes para su fin de semana: pasarlo en su casa en Redbridge, en el este de Londres, viendo la última temporada de "Stranger Things".

"No podría importarme menos", dijo sobre el jubileo.