Mientras las autoridades presionan para obtener respuestas sobre el tiroteo en la escuela de Uvalde casi 2 semanas después de la masacre, las familias siguen enterrando a sus hijos

Resumen: Tiroteo en Uvalde, Texas, cronología de la masacre y testimonios 28:22

(CNN) -- El padre de Jacklyn Cazares solía decirle a la niña de 9 años, a quien le encantaba hacer vídeos en TikTok con sus amigos, que no hiciera ruido en la casa. Ahora, desea poder escuchar su voz llenando su casa de nuevo después de que fuera asesinada por un hombre armado en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, el mes pasado.

Con una camiseta con una foto de Jacklyn, Jacinto Cazares dijo a CNN que la familia realizó un "poderoso y hermoso funeral" para ella el viernes.

Jacklyn fue una de los 19 estudiantes asesinados en sus aulas el 24 de mayo, junto con dos profesores de cuarto grado.

Otros heridos en el tiroteo incluyen a una niña de 9 años que acaba de ser dada de alta del University Health en San Antonio, según tuiteó el hospital el sábado, añadiendo que una niña de 10 años sigue en el hospital en estado grave. La abuela del atacante, de 66 años, a quien la policía dijo que el atacante había disparado antes de conducir a la escuela, estaba en buenas condiciones, informó el hospital.

Cazares dijo que quiere recordar a Jacklyn como una niña llena de vida y la llama su ángel. "Ella haría cualquier cosa por cualquiera", dijo poco después del asesinato de Jacklyn. "Y para mí, ella es un pequeño cohete".

Muchos de los amigos con los que Jacklyn hacía videos en TikTok también murieron en el tiroteo, dijo Cazares, incluida su prima Annabell Guadalupe Rodriguez.

Por ahora, Cazares está centrado en honrar la memoria de Jacklyn, pero una vez que todas las víctimas descansen, luchará por la justicia para su hija y por la responsabilidad de la respuesta policial al tiroteo, dijo.

Cazares y otros miembros de la comunidad de Uvalde han llorado una pérdida irreparable con el telón de fondo de la información contradictoria de las autoridades sobre cómo se desarrolló el tiroteo y cuánto tiempo esperaron las fuerzas policiales para enfrentarse al atacante dentro de la escuela.

El más reciente relato de las autoridades indica que el atacante atrapó a las 21 víctimas con él dentro de dos aulas contiguas durante más de una hora mientras los agentes se reunían en el pasillo, a pesar de las repetidas llamadas al 911 de los estudiantes pidiendo ayuda.

"Nadie ha recibido sanciones por esto. No ha habido ninguna repercusión por lo que muchos describen como uno de los peores fallos de las fuerzas de seguridad en la historia de Estados Unidos", comentó el sábado a CNN el representante estadounidense Joaquin Castro, demócrata de Texas. "Todos nosotros, el pueblo estadounidense, hemos visto la historia y la versión de la historia cambiar cuatro o cinco veces ya".

La respuesta al tiroteo ha sido "preocupante", dice congresista

La frustración creció aún más el viernes por la noche cuando el Distrito Escolar Consolidado Independiente de Uvalde celebró su primera reunión de la junta directiva desde el tiroteo.

Los padres estaban ansiosos por conocer las medidas de seguridad que el distrito implementaría tras el tiroteo, pero la reunión terminó sin planes de seguridad claros.

Durante la reunión, el superintendente Hal Harrell reiteró que los estudiantes no regresarían a la escuela primaria Robb. Después de eso, los miembros de la junta escolar entraron en una larga sesión a puerta cerrada que estaba programada para la aprobación de empleos de personal, asignaciones, suspensiones y despidos.

El sábado, Castro cuestionó por qué la junta no anunció ninguna medida contra el jefe de la policía del distrito escolar, Pedro "Pete" Arredondo, quien fue identificado por el Departamento de Seguridad Pública de Texas como el oficial al mando que decidió no irrumpir inmediatamente en las aulas contiguas.

Es "extraño y preocupante que la junta escolar no haya tomado ninguna medida para, al menos, poner al jefe en licencia administrativa mientras todo se resuelve", dijo Castro a CNN.

Además de querer respuestas a las muchas lagunas en la investigación, un padre en la reunión de la junta del viernes expresó su profunda preocupación por sus hijos que asisten a la escuela en Uvalde.

Angela Turner señaló que es una madre de cinco hijos que perdió a su sobrina en el tiroteo.

"Queremos respuestas sobre dónde va a tener lugar la seguridad. Todo esto fue una burla", dijo a periodistas después de la reunión de la junta escolar. "Estoy muy decepcionada con nuestro distrito escolar".

Turner insistió en que no enviará a sus hijos a la escuela a menos que se sientan seguros, y añadió que su hijo de 6 años le dijo: "No quiero ir a la escuela. ¿Para qué? ¿Para que me disparen?".

"Esta gente no tendrá trabajo si nos mantenemos unidos y no dejamos que nuestros hijos vengan aquí", afirmó mientras señalaba un podio del consejo escolar vacante.

Congresista: "Está claro que los funcionarios estatales y locales ahora no están cooperando"

La forma en que se maneja la información sobre la investigación complica aún más el asunto. Según Castro, los funcionarios de los distintos niveles de gobierno no están colaborando eficazmente.

El FBI ha estado colaborando con los funcionarios estatales y locales en la investigación, dijo Castro, pero la oficina le dijo que "estaba como dividida".

"Está claro que los funcionarios estatales y locales ahora no están cooperando entre sí", indicó Castro, señalando que pidió al FBI que asumiera el liderazgo total de la investigación.

"Cuando estuve en Uvalde hablando con las familias, lo que más quieren son respuestas sobre por qué les pasó esto a sus hijos en su ciudad", dijo Castro.

El Departamento de Justicia dijo la semana pasada que llevaría a cabo una revisión de la respuesta de las fuerzas de seguridad al tiroteo a petición del alcalde de Uvalde, Don McLaughlin.

Y el fiscal de distrito del condado de Uvalde declaró que la oficina se pronunciará sobre los cargos penales relacionados con el tiroteo después de una revisión del informe de los Texas Rangers sobre el tiroteo.

La Combined Law Enforcement Associations of Texas, el mayor sindicato policial del estado, pidió esta semana a sus miembros que cooperaran plenamente con la investigación.

"Ha habido una gran cantidad de información falsa y engañosa a raíz de esta tragedia", dijo el sindicato en un comunicado. "Parte de la información procedía de los niveles más altos del gobierno y de las fuerzas de seguridad. Las fuentes que los texanos veían como férreas y completamente fiables han demostrado ser falsas", añadió.

Camila Bernal, Meridith Edwards, Amanda Watts, Aaron Cooper, Paradise Afshar y Rosa Flores, de CNN, contribuyeron a este informe.