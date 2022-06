Esta es la (millonaria) suma que Rafael Nadal ha ganado como tenista profesional

Nadal ganó el Roland Garros y ya tiene 22 majors 0:34

(CNN Español) -- Este domingo, Rafael Nadal ganó su título 14 de Roland Garros al vencer al noruego Casper Ruud en tres sets seguidos.

Con esto, Rafa Nadal agiganta aún más su leyenda: llega a 22 campeonatos de Grand Slam en su carrera (más que cualquier otro tenista en la historia en el circuito masculino) y además se coloca 14-0 en finales del Abierto de Francia (es decir, jamás ha perdido una final de Roland Garros).

Y, a todo esto, ¿cuánto dinero ha acumulado el tenista español de 36 años con estos y con todos los campeonatos que lleva en su carrera?

Desde su debut profesional en 2001 hasta la fecha, Nadal ha acumulado 92 títulos en modalidad individual (singles) y 11 en dobles, según datos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Por estos campeonatos (sin contar el Roland Garros 2022, pues la ATP aún no agrega los datos del dinero ganado en este torneo), Rafa Nadal ha sumado US$ 113.738.202, señala la Asociación. Esta cifra no incluye los posibles ingresos adicionales de Nadal relacionados con acuerdos comerciales y publicidad.

A continuación, te presentamos todos los premios que ha obtenido Rafael Nadal año por año en singles y dobles, incluyendo los años que fue campeón de un torneo Grand Slam: