La estudiante de Uvalde Eliahna Garcia habría cumplido 10 años el fin de semana. En cambio, su familia realiza su funeral

(CNN) -- Eliahna "Ellie" García habría cumplido 10 años el fin de semana, pero, en lugar de alistarse para cantarle el "Feliz Cumpleaños", su familia se preparaba para su funeral en Uvalde.

Eliahna fue una de las 19 estudiantes y dos profesoras asesinados por un hombre armado en las aulas contiguas de la Escuela Primaria Robb, el 24 de mayo. La tragedia devastó la ciudad de Uvalde (Texas), donde las familias siguen enterrando esta semana a los niños que murieron en el tiroteo.

El domingo, la familia de Eliahna realizó un velatorio y el lunes por la mañana volverán a reunirse en una misa fúnebre para honrar a la niña que amaba las animadoras, el baloncesto y soñaba con ser maestra.

Los residentes de Uvalde formaron rápidamente una base de apoyo para los supervivientes y las familias en duelo por las víctimas, incluida la familia García. Algunos negocios empezaron a hacer que sus empleados vistieran el color púrpura y repartieran bolsas de regalo de color púrpura para mostrar su apoyo a los que lloran a Eliahna, a quien le encantaba este color.

Pero, mientras la comunidad se reúne en torno al duelo, las frustraciones por la falta de transparencia de las autoridades sobre la respuesta de las fuerzas policiales al tiroteo se han visto agravadas por la narrativa frecuentemente cambiante de las autoridades sobre lo que sucedió ese día, incluyendo detalles clave sobre cómo el atacante entró en la escuela y cuánto tiempo tardaron las autoridades en matarlo, lo que ha hecho que los miembros de la comunidad exijan responsabilidades.

El exconcejal de Uvalde Rogelio Muñoz dijo el domingo a CNN que cree que se cometieron errores durante la respuesta policial, pero que varias personas deberían compartir la responsabilidad de las decisiones de las fuerzas de seguridad tomadas ese día.

"La verdad es a menudo gris. No es blanca o negra. Tienes a las autoridades estatales que respondieron que están tirando a la policía local debajo del autobús (...). Los agentes que respondieron eran personas buenas y honorables que, en retrospectiva, cometieron un error de juicio durante una situación de tensión", dijo Muñoz.

Muñoz, que no tiene conocimiento directo de lo que ocurrió durante el tiroteo, dijo que cree que el jefe de la Policía del Distrito Escolar de Uvalde, Pedro "Pete" Arredondo, es uno de los que comparten la responsabilidad de la respuesta de las fuerzas de seguridad. Arredondo es quien tomó la decisión de no entrar inmediatamente en el aula donde el atacante se atrincheró con los niños y las profesoras, según informó el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS por sus siglas en inglés).

"Arredondo cometió errores ese día, pero no es el único", dijo Muñoz a CNN, señalando que los funcionarios del DPS también respondieron al lugar.

Arredondo juró recientemente el cargo de concejal que antes ocupaba Muñoz.

Arredondo, que se ha mantenido alejado de la opinión pública, dijo a CNN la semana pasada que no dará más información mientras se realicen los funerales de las víctimas.

"Vamos a ser respetuosos con la familia", dijo. "Lo vamos a hacer en algún momento. Cuando esto termine y las familias dejen de estar de duelo, entonces lo haremos obviamente".

Las peticiones de transparencia no han hecho más que aumentar en las casi dos semanas transcurridas desde la masacre, mientras las autoridades locales y los padres tratan de garantizar que los horribles sucesos del 24 de mayo no vuelvan a repetirse.

La falta de detalles claros en torno a la respuesta de las fuerzas de seguridad puede obstaculizar los esfuerzos para prevenir futuros ataques en las escuelas, según el senador estatal Roland Gutierrez, quien representa a Uvalde.

"¿Cómo vamos a ser capaces de hacer algo si no podemos averiguar qué pasó en ese edificio en esos 40 minutos?". dijo Gutierrez en una entrevista con CNN el viernes.

"No quiero ir a la escuela. ¿Para qué? ¿Para que me disparen?"

La seguridad y la recuperación de los niños supervivientes en Uvalde se ha convertido en una prioridad urgente para los padres y los funcionarios locales.

Los estudiantes no volverán al campus de la Escuela Primaria Robb el próximo año escolar y se están haciendo arreglos para acomodarlos en otras escuelas, anunció la semana pasada el superintendente del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, Hal Harrell.

Ese plan fue reiterado en una reunión de la junta escolar el viernes por la noche, pero los padres se quedaron sin respuestas claras sobre los planes de la junta para hacer frente a las consecuencias del tiroteo.

Angela Turner, una madre de cinco hijos en Uvalde, quien perdió a su sobrina en el tiroteo de la escuela, estaba indignada por la falta de respuestas claras.

"Queremos respuestas sobre dónde va a estar la seguridad. Todo esto fue una burla", dijo después de la reunión. "Estoy muy decepcionada con nuestro distrito escolar".

Turner no permitirá que sus hijos vuelvan a la escuela hasta que se sientan seguros, dijo, y añadió que su hijo de 6 años le dijo: "No quiero ir a la escuela. ¿Para qué? ¿Para que me disparen?".

La Escuela Primaria Robb se une a una creciente red de comunidades sacudidas por la violencia armada. En lo que va del año, se han producido 246 tiroteos masivos en Estados Unidos, según el Gun Violence Archive, que, al igual que CNN, define un tiroteo masivo como aquel en el que se dispara a cuatro o más personas, sin incluir al atacante.

Víctimas y familiares presionan para que el fabricante del arma rinda cuentas

La familia de una estudiante asesinada en la masacre y la de un profesor que sobrevivió a los horrores de ese día exigen información al fabricante del arma de fuego utilizada por el atacante, según documentos judiciales obtenidos por CNN.

La madre y el padre de Amerie Jo Garza, de 10 años, quien murió en el tiroteo, escribieron cartas separadas a Daniel Defense, la empresa que fabrica el rifle de estilo AR-15 utilizado en el ataque.

Los abogados de la madre de Amerie, Kimberly Garcia, pidieron a Daniel Defense que "preserve toda la información potencialmente relevante" relacionada con el tiroteo, incluyendo "todas las pruebas físicas, electrónicas y documentales potencialmente relevantes" para la comercialización de rifles estilo AR-15 por parte de la empresa, según una carta obtenida por CNN.

Alfred Garza, el padre de Amerie, también exigió información sobre las estrategias de marketing del fabricante, en particular a los niños y adolescentes, así como cualquier comunicación que la empresa tuviera con el atacante.

"Mi propósito para estar aquí es honrar la memoria de Amerie Jo", dijo Garza en un comunicado de prensa sobre la carta. "Ella querría que hiciera todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrirle a ningún otro niño. Tengo que luchar por ella".

Emilia Marín, una maestra de la Escuela Primaria Robb, presentó una petición el jueves para hacer deponer a Daniel Defense, según una presentación judicial. La petición previa a la demanda no acusa al fabricante de haber actuado mal, sino que investiga si Marín tiene alguna base para presentar una demanda contra la empresa.

"Tenemos que hacer que estas personas rindan cuentas", dijo el abogado de Marín, Don Flanary, a CNN, añadiendo que su equipo legal no tiene planes de demandar a la escuela, la Policía o el Distrito Escolar.

A través de su deposición solicitada, los abogados de Marín están buscando los hechos que rodearon el tiroteo, la posesión y venta del arma utilizada por el atacante, la muerte y las lesiones causadas por el uso de un rifle Daniel Defense estilo AR-15. También buscan información sobre "el patrón de comercialización de Daniel Defense de sus productos de una manera que asocia las armas de fuego, y los menores de edad, posando en los medios sociales", según la petición.

Daniel Defense no ha respondido a las múltiples peticiones de CNN para hacer comentarios.

Dave Alsup, Camila Bernal, Meridith Edwards, Nick Valencia, Holly Yan, Ed Lavandera, Aya Elamroussi, Paradise Afshar, Rosa Flores y Omar Jimenez, de CNN, contribuyeron a este informe.