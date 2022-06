Varios jugadores de Tampa Bay Rays se niegan a usar logos alusivos a la comunidad LGTBQ en sus uniformes para la celebración de Pride, según informes

Biden reconoce el mes del orgullo LGBTQ y es tendencia 0:58

(CNN)-- Varios jugadores de los Tampa Bay Rays no llevaron logotipos LGBTQ en sus uniformes para la celebración de la Noche del Orgullo (Pride Night) del equipo durante el partido del sábado contra los Chicago White Sox.



Según el Tampa Bay Times, al menos cinco jugadores de béisbol de los Rays, los lanzadores Jason Adam, Jalen Beeks, Brooks Raley, Jeffrey Springs y Ryan Thompson, se negaron a usar los uniformes que tenían logotipos del arco iris en las gorras y camisetas.

Adam se refirió a la situación en nombre de los jugadores que optaron por no hacerlo, y dijo al Tampa Bay Times que era una "decisión basada en la fe" y que no era "un juicio".

"Así que es una decisión difícil", dijo Adam. "Porque, en última instancia, todos dijimos que lo que queremos es que sepan que todos son bienvenidos y amados aquí".

"Pero cuando lo ponemos en nuestros cuerpos, creo que muchos chicos decidieron que es solo un estilo de vida que tal vez, no es que desprecien a nadie o piensen de manera diferente, es solo que tal vez no queremos fomentarlo si creemos en Jesús, que nos ha animado a vivir un estilo de vida que se abstenga de ese comportamiento”.

"No es juzgar. No es menospreciar. Es solo lo que creemos; el estilo de vida que nos ha animado a vivir, para nuestro bien, no para abstenerse. Pero, de nuevo, amamos a estos hombres y mujeres, nos preocupamos por ellos, y queremos que se sientan seguros y bienvenidos aquí".

Amar a todo el mundo tal y como es

El jardinero de los Rays Kevin Kiermaier, que lució el uniforme diseñado especialmente para su celebración del Pride, dijo al Times que sus padres le enseñaron a "amar a todo el mundo tal y como es, a vivir tu vida, sean cuales sean tus preferencias, a ser tú mismo".

"No puedo hablar por todos los que están aquí, obviamente, pero este es un ambiente familiar aquí en un campo de béisbol de las grandes ligas", dijo Kiermaier.

"Solo queremos que todos se sientan bienvenidos e incluidos y que nos animen. No importa cuál sea su opinión sobre cualquier cosa".

Tras el partido del domingo, también contra los White Sox, el gerente de los Rays, Kevin Cash, se refirió a la situación, diciendo que la decisión de algunos de los jugadores de no llevar los logotipos no creó ninguna división en el club.

"En primer lugar, creo que la organización ha hecho algo realmente bueno al tener las Noches del Orgullo apoyando a nuestra comunidad gay para que salgan y tengan una noche agradable en el estadio", dijo Cash después del partido vía ESPN.

"Me impresiona que nuestros jugadores hayan tenido esas conversaciones y queremos apoyar de la mejor manera a nuestros jugadores que eligen llevar o no este logo".

CNN se puso en contacto con los Rays para pedirles comentarios, pero no recibió una respuesta de inmediato.