"Siempre me he considerado un tipo normal. Si yo lo logré, tal vez alguien más pueda hacerlo", dice Rafael Nadal sobre su récord en el Abierto de Francia

(CNN) -- Con 14 títulos ganados del Abierto de Francia, el mundo del deporte se está quedando sin superlativos para describir a Rafael Nadal.



Que un deportista tenga tanto éxito en un solo evento no tiene precedentes, mientras que Nadal también se ha diferenciado de Roger Federer y Novak Djokovic al ganar 22 títulos de Grand Slam frente a los 20 de sus rivales.

"No hay palabras para describir esta hazaña", dijo el entrenador de Federer, Ivan Ljubicic, tras la victoria del español en sets corridos contra Casper Ruud en la final del Abierto de Francia del domingo.

"No creo que al bueno de Phillippe (Chatrier) le importe que su cancha cambie de nombre al de Rafael Nadal: (una) estatua no es suficiente".

Pero Nadal, siempre dispuesto a restar importancia a sus logros, cree que su récord en Roland Garros podría ser superado algún día.

"Siempre me he considerado un tipo muy normal; si yo lo logré, tal vez alguien más pueda hacerlo", dijo el lunes a Christiane Amanpour, de CNN.

"Es obvio que el récord de 22 grand slams es algo mucho más posible que alguien pueda aumentar ese récord. Estoy seguro de que eso va a ocurrir; 14 Roland Garros es algo... muy difícil".

En los 17 años transcurridos entre el primer título de Nadal y el más reciente del Abierto de Francia, solo ha perdido tres partidos en las canchas de París: dos contra Djokovic, uno en las semifinales del año pasado, y uno contra Robin Soderling.

Con la victoria del domingo, Nadal, que cumplió 36 años el viernes, se convirtió en el campeón masculino de más edad en Roland Garros, y también fue la primera vez que ganó el Abierto de Australia y el Abierto de Francia en el mismo año natural, lo que le permitió superar los récords de Federer y Djokovic en el Grand Slam.

"Por supuesto, quiero ser el jugador con (más) grand slams de la historia, eso es competencia", dijo Nadal.

"Pero no es algo que me obsesione y no es algo que me haga cambiar de opinión... Sinceramente, es algo que no me molesta si Novak gana 23 y yo me quedo con 22. Creo que mi felicidad no cambiará en absoluto, ni siquiera un uno por ciento".

Jugar lesionado

Es probable que los acontecimientos previos al Abierto de Francia de este año hagan que este título parezca especialmente especial, y no menos improbable, para Nadal.

En el Abierto de Italia del mes pasado, se retiró del torneo contra Denis Shapovalov en los octavos de final mientras luchaba contra una lesión en el pie, un problema continuo que Nadal dijo que requería inyecciones diarias en el Abierto de Francia para poder seguir jugando y entrenando.

Esto significó que jugó la final sin ninguna sensación en el pie.

"Después de la pandemia, me pasó algo en el pie. No soy capaz de soportar el dolor para jugar a menudo e incluso entrenar", dijo Nadal, que ha estado acosado por problemas de lesiones a lo largo de su carrera.

"Lo único que puedo decir es que pasando por todos estos desafíos, siempre mantengo la pasión para seguir adelante y siempre mantengo el amor por el juego", añadió. "Siempre he querido seguir adelante. Probablemente por eso estoy en la posición que estoy hoy".

En la rueda de prensa del domingo, Nadal dijo que se sometería a una "inyección de radiofrecuencia" en el nervio del pie en un intento de aliviar el dolor y seguir jugando.

El hecho de que compita en Wimbledon a finales de este mes depende del éxito de ese tratamiento, y por ahora, su futuro a largo plazo en el deporte no está claro.

"Nunca he tenido en mente (planes) de anunciar ninguna retirada después de este evento, pero por supuesto, existe la posibilidad de que las cosas no mejoren", dijo. "Entonces no sé qué puede pasar".

¿Es el 'rey de la arcilla' ahora solo 'el rey'?

Ganar los dos primeros grand slams del año significa que Nadal, por primera vez en su carrera, puede potencialmente ganar un grand slam al triunfar en Wimbledon y el Abierto de EE.UU. en el mismo año.

Es una hazaña que Djokovic estuvo a un partido de completar el año pasado, y que ningún jugador masculino ha logrado desde Rod Laver en 1969.

"Las posibilidades son pequeñas en esta situación de salud", dijo el lunes el periodista de tenis Christopher Clarey a Christina Macfarlane, de CNN Sport, sobre la probabilidad de que Nadal triunfe en los dos próximos torneos del Grand Slam.

"Wimbledon ya no es su mejor superficie; hace tiempo que no gana. Pero ¿cómo no va a intentarlo si está sano?".

Incluso si no aumenta el número de victorias de Grand Slam, será imposible cuestionar el estatus de Nadal como uno de los más grandes que han jugado este deporte. Y con el tiempo, "el rey de la arcilla" podrá ser recordado simplemente como "el rey".

"He conseguido mi sueño y disfruto con lo que hago", dijo Nadal, que sigue sin preocuparse por cómo se clasifica entre sus compañeros.

"Sé que la prensa y la gente siempre se preocupan mucho por estas cosas, pero de alguna manera, soy una parte importante de la historia del deporte y eso me hace sentir orgulloso y feliz".

"Al final, no importa mucho".