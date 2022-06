Las 5 cosas que debes saber este 7 de junio: AMLO no va a la Cumbre, pero se reunirá con Biden

Elon Musk amenaza con cancelar el acuerdo para comprar Twitter. Corea del Sur y EE.UU. lanzan ocho misiles en respuesta a Pyongyang. Comienza la mayor prueba piloto de una semana laboral de cuatro días. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. AMLO no asistirá a la Cumbre de las Américas, pero se reunirá con Biden

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realiza en Los Ángeles del 6 al 10 de junio porque no se invitó a todos los países de América. Sin embargo, se reunirá con Joe Biden en la Casa Blanca en julio. Su par de Honduras, Xiomara Castro, también confirmó su negativa.

2. Elon Musk amenaza con cancelar el acuerdo para comprar Twitter

Elon Musk hizo su amenaza más directa hasta el momento de cancelar la compra de Twitter, al acusar abiertamente a la compañía de violar el acuerdo de fusión por no proporcionar los datos que él solicitó sobre spam y cuentas falsas. Musk sostiene que la cantidad real de cuentas de falsas es probablemente mucho mayor a lo que dice la red social y que la adquisición no puede avanzar sin "pruebas" de las cifras.

¿Por qué el acuerdo de compra de Twitter se pausó? Lo que dice Elon Musk 0:52

3. Corea del Sur y EE.UU. lanzan ocho misiles en respuesta a Pyongyang

Corea del Sur y Estados Unidos respondieron al lanzamiento de ocho misiles por parte de Corea del Norte del domingo con el disparo de otros ocho misiles hacia aguas frente a la costa este de la península de Corea el lunes por la mañana. El intercambio de misiles se produce en medio de una mayor preocupación de que Pyongyang esté preparando una prueba nuclear, y tras un cambio de tono en Seúl hacia las agresiones.

Corea del Sur responde a misiles de Corea del Norte 0:45

4. Desde fiestas de graduación a un funeral: 13 tiroteos masivos este fin de semana enlutan a EE.UU.

Las víctimas de los más recientes tiroteos masivos en Estados Unidos estaban en lugares que parecían seguros. Pero pocos espacios ahora son seguros en el país. Por lo menos 17 personas murieron y más de 70 resultaron heridas en los 13 tiroteos masivos que se registraron solo este fin de semana. Algunas estaban en fiestas de graduación, en una discoteca, en un distrito de entretenimiento popular o en un centro comercial.

EE.UU. sumó 13 tiroteos masivos el pasado fin de semana 2:40

5. Kamala Harris sigue con problemas para abordar la inmigración, un año después

A pesar de los esfuerzos que la vicepresidenta Kamala Harris y su equipo han realizado para cultivar las relaciones en Centroamérica durante sus viajes prominentes y para asegurar US$ 1.200 millones en inversiones privadas para reforzar las economías regionales, siguen existiendo importantes obstáculos para abordar los motores de la migración en las naciones del Triángulo Norte. Un funcionario de la Casa Blanca sostuvo que "se están viendo progresos" y que tiene previsto lanzar un nuevo paquete de medidas. Pero encontrar un socio fiable en la región ha resultado difícil.

El balance de Harris tras visitar la frontera entre México y EE.UU. 4:02

A la hora del café

Comienza la mayor prueba piloto de una semana laboral de cuatro días

Miles de trabajadores del Reino Unido comenzaron a trabajar cuatro días a la semana a partir de este lunes, sin reducción de su salario, en la mayor prueba de este tipo. Lo harán a cambio de comprometerse a mantener el 100% de su productividad.

Otra compañía prueba la semana laboral de 4 días 1:09

Varios jugadores de los Rays de Tampa Bay se niegan a usar logos alusivos a la comunidad LGBTQ

Varios jugadores de los Rays de Tampa Bay no llevaron logotipos LGBTQ en sus uniformes para la celebración de la Noche del Orgullo (Pride Night) del equipo durante el partido del sábado contra los White Sox de Chicago. Uno de ellos dijo al Tampa Bay Times que era una "decisión basada en la fe" y que no era "un juicio".

Denuncian un "vergonzoso" anuncio de un spray corporal indio que promueve la cultura de la violación

Un anuncio de televisión de un spray corporal para hombres fue retirado del aire en la India, después de que los críticos —entre ellos estrellas de Bollywood— dijeran que hacía referencia a la violación en grupo. "Qué mentes más insípidas y retorcidas deben pensar, aprobar y crear estos apestosos anuncios", fue uno de los muchos mensajes.

Greg LeMond, tres veces ganador del Tour de Francia, comparte diagnóstico de leucemia

El gran ciclista estadounidense Greg Lemond reveló que le diagnosticaron leucemia mielógena crónica. "Es un tipo de cáncer que se puede tratar, y es un tipo de leucemia que no pone en peligro la vida ni es debilitante", dice el comunicado difundido por el ciclista.

LeBron James habla sobre la detención de Brittney Griner: "Nuestra voz como atletas es más fuerte si estamos juntos"

La superestrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, se sumó a los muchos atletas que expresan su deseo de que la estrella de la WNBA Brittney Griner regrese a casa tras más de 100 días detenida en Rusia. "Tenemos que unirnos y ayudar a hacer todo lo posible para traer a BG a casa de forma rápida y segura. Nuestra voz como atletas es más fuerte si estamos juntos", dijo.

Extienden en Rusia el arresto de Brittney Griner 0:49

La cifra del día

US$ 0,25

El aumento de precios de la gasolina va de mal en peor en Estados Unidos. La media nacional subió a US$ 4,87 el galón este lunes, según la AAA, lo que supone un aumento de US$ 0,25 en una semana. Y hay algunos estados donde ya alcanzó los US$ 5.

Sigue subiendo el precio de la gasolina en EE.UU. 1:08

La cita del día

"Siempre me he considerado un tipo muy normal. Si yo lo hice, tal vez alguien más pueda"

Con 14 títulos del Abierto de Francia, el mundo del deporte ya se está quedando sin superlativos para describir a Rafael Nadal. Él se describe en términos muy distintos.

Nadal ganó el Roland Garros y ya tiene 22 majors 0:34

--------------

Y para terminar...

Mujer dona su leche materna en medio de la crisis de fórmula infantil y su trabajo se convierte en una inspiración

La creadora de contenido de estilo de vida y nueva mamá Lucie Fink estaba bombeando más leche de la que su hijo recién nacido Milo podía beber. Sus seguidores en las redes sociales la ayudaron a darse cuenta de que tenía un exceso de leche que podía donar.