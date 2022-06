El precio de las acciones de Amazon baja, pero eso no significa que sean más baratas

Las acciones de Amazon están a punto de ser más baratas 1:03

Nueva York (CNN Business) -- Para muchos inversionistas promedio, el precio de una sola acción de Amazon ha sido prohibitivamente caro. Hay muchas cosas en las que una persona puede gastar alrededor de US$ 2.500 en lugar de una pequeña pieza del mercado de valores "Prime". ¿Unas buenas vacaciones? ¿Ese sistema de entretenimiento en el hogar? ¿Abonos de temporada para tu equipo deportivo favorito?

Eso está por cambiar

Amazon (AMZN) puso en marcha lo que se conoce como división de acciones, lo que aumenta la cantidad de acciones en circulación que tiene una empresa y también reduce el precio de sus acciones, haciéndolas más asequibles para el inversionista promedio.

La división, que entró en vigencia el lunes, será una transacción de 20 por 1, lo que significa que si posees una acción de Amazon, terminarás con 20 acciones después de la división, cada una de las cuales costará aproximadamente 1/20 de la anterior. precio. Por lo tanto, el valor de tu inversión no cambia, y una acción de Amazon que se negoció por poco menos de US$ 2450 se convertiría en 20 acciones que costarían un poco más de US$ 120 cada una.

¿Por qué Amazon está haciendo esto ahora? Las empresas con precios de acciones altísimos a menudo anuncian divisiones para que las acciones parezcan más asequibles para los inversores minoristas. El propietario de Google y YouTube, Alphabet (GOOGL), que cotiza a un precio de más de 2.300 dólares y tiene una capitalización de mercado de casi 1,5 billones de dólares, también aprobó una división de 20 a 1 que tendrá lugar en julio.

El minorista en línea Shopify (SHOP) tiene planeada una división de acciones de 10 por 1 para fines de junio, mientras que Tesla (TSLA) y GameStop (GME), el favorito de las acciones de memes, también han propuesto dividir sus acciones.

Pero aquí está la cosa: aunque una división de acciones puede hacer que parezca que una acción ahora es más asequible, en realidad no hace que la acción sea más barata cuando se analizan medidas de valoración como precio-ganancias o precio-proporciones de ventas.

Amazon seguirá valiendo alrededor de 1,3 billones de dólares después de que se produzca la división. Las acciones seguirán cotizando por más de 150 veces las previsiones de ganancias para este año y casi 2,5 veces sus ventas estimadas para 2022, índices que son significativamente más altos que el mercado de valores en general, así como otros líderes de la industria minorista como Walmart (WMT) y Target (TGT).

Muchos inversionistas individuales que querían poseer acciones de crecimiento como Amazon, Google y Tesla a menudo se vieron obligados a comprar acciones fraccionarias (es decir, partes de una acción) o exponerse a estas empresas a través de fondos indexados cotizados en bolsa populares como SPDR S&P 500 ETF o Invesco QQQ ETF, que rastrea el Nasdaq 100.

Es por eso que hacer que los precios de las acciones de cuatro dígitos sean más accesibles es un "movimiento inteligente", según Michael Mullaney, director de investigación de mercados globales de Boston Partners. Esto debería permitir que más inversores compren los llamados lotes redondos (100 acciones) de una empresa en lugar de solo un puñado de acciones.

"El comercio de inversores minoristas ha aumentado drásticamente durante el último año y medio y ha vuelto a ser muy importante. No se trata solo de las grandes instituciones y los fondos de cobertura", dijo Mullaney. "Pero es imposible que un inversionista promedio compre 100 acciones de algunas de estas acciones a estos precios".

Los inversores profesionales también se han dado cuenta. Las acciones de Amazon subieron casi un 6% la semana pasada, a medida que algunos traders podrían estar buscando comprar antes de que la división entrara en vigor. (Amazon todavía está más del 25% por debajo este año).

Las divisiones de acciones de Amazon y Alphabet también podrían tener otro propósito: pueden aumentar las posibilidades de que ambas compañías eventualmente se agreguen al Dow.

Ese prestigioso grupo de 30 empresas estadounidenses líderes es un índice ponderado por precio en lugar de un índice ponderado por capitalización de mercado. Por lo tanto, al precio actual de sus acciones, Amazon y Alphabet no podrían agregarse al Dow sin tener un impacto enorme en los movimientos diarios del índice.

UnitedHealth (UNH), que cotiza a poco menos de US$ 500 la acción, actualmente tiene la mayor ponderación en el Dow, seguido de Goldman Sachs (GS) y Home Depot (HD), que cotizan cada uno a más de US$ 300.

El alto precio de sus acciones fue una de las razones principales por las que Apple (AAPL) no se agregó al Dow hasta 2015, varios meses después de que una división de acciones llevó su precio de los tres dígitos a menos de US$ 100 por acción.

Entonces, las divisiones que se avecinan en Amazon y Alphabet podrían allanar el camino para que esos titanes tecnológicos se unan a Apple y Microsoft, las únicas dos empresas en EE.UU. con un valor de mercado más alto que Amazon y Alphabet, en el Dow Jones.