Repensar el acceso a rifles AR-15 para jóvenes de 18 años

(CNN) –– Los estadounidenses tienen derecho a portar armas porque la Constitución dice que una "milicia bien regulada" es "necesaria para la seguridad de un Estado libre". Pero la cantidad de armas que los estadounidenses usan unos contra otros hace que ese estado libre no se sienta seguro en absoluto.

CNN documentó al menos 10 tiroteos masivos durante el fin de semana, tanto en zonas rurales de Estados Unidos como en ciudades, que cobraron la vida de jóvenes y mayores que celebraban fiestas de graduación, estaban de compras o simplemente caminaban por la calle.

Estos no son los tiroteos ––como la masacre por motivos raciales en un supermercado de Buffalo o la matanza sin sentido en una escuela primaria en Uvalde, Texas–– que dominan las noticias durante días y días. Son el costo diario de la violencia armada que los estadounidenses aparentemente están dispuestos a aguantar por sus derechos.

Posible avance en Washington sobre el control de armas

Las posibles nuevas leyes nacionales hacia las que, poco a poco, avanza un grupo bipartidista de senadores no resolverán el problema. Sin embargo, podrían crear un estándar para las leyes de bandera roja y mejorar las verificaciones de antecedentes para mantener las armas fuera del alcance de personas en crisis o de quienes no deberían tenerlas.

El mensaje sobre las leyes de control de armas es clave para que sean realidad

La clave para aprobar esas reformas progresivas es convencer a los republicanos de que las nuevas leyes no infringen, de ninguna manera, la Segunda Enmienda.

"No vamos a hacer nada que comprometa la capacidad de un estadounidense respetuoso de la ley de poder comprar un arma", sostuvo el senador Chris Murphy en el programa “State of the Union”, este domingo.

El demócrata de Connecticut señaló que preferiría prohibir las armas de asalto, pero sabe que necesita el apoyo de 10 republicanos en el Senado para lograrlo.

Crece el apoyo para aumentar el límite de edad en las compras de AR-15

Algunas señales apuntan a que las conversaciones podrían avanzar más allá de lo esperado.

El senador demócrata Joe Manchin, de Virginia Occidental y partidario de los derechos de armas, le dijo a CNN este lunes que apoyaría la propuesta de aumentar la edad para comprar rifles semiautomáticos, como un AR-15, a los 21 años. Por alguna razón, la ley federal actual permite que personas de 18 años puedan comprar AR-15, que técnicamente es un rifle, pero no pistolas, aunque existen vacíos legales para las pistolas.

Ahora bien, los diálogos bipartidistas no parecen haber alcanzado el punto de acordar simplemente aumentar el límite de edad.

Los republicanos deben convencerse de que esto no es un problema estatal

John Thune, el segundo republicano del Senado, dijo este lunes que considera que los estados deberían decidir si los jóvenes de 18 a 21 años pueden comprar rifles semiautomáticos. Sin embargo, añadió que se desarrolló una conversación más amplia y una posible idea podría ser un período de espera más largo o una mayor verificación de antecedentes para compradores más jóvenes.

Murphy señaló que sus conversaciones con el senador John Cornyn, republicano de Texas, incluyeron justamente a esa población de los 18 a 21 años. Y también "hacer lo que sea necesario para garantizar que no le estamos entregando un arma a nadie que haya tenido antecedentes de salud mental ni antecedentes penales".

Tanto el atacante de Buffalo y como el de Uvalde podrían haber sido detectados.

Las conversaciones bipartidistas dependen de algo clave, advirtió Murphy el domingo: convencer a los republicanos de que no pagarán un precio político por aprobar una nueva legislación. Eso, argumentó, es lo que permitió a los republicanos de Florida dar luz verde a una ley de bandera roja después del tiroteo en la escuela secundaria de Parkland en 2018.

El senador republicano Rick Scott, quien promulgó esas medidas de control de armas cuando se desempeñaba como gobernador de Florida, también pareció oponerse a los nuevos esfuerzos federales por imponer un mayor límite de edad en las compras.

“Todo esto debería hacerse a nivel estatal”, dijo. Y argumentó que las leyes se modifican más fácilmente a ese nivel.

Desde Texas presionan por nuevas restricciones a las armas

Donantes políticos republicanos en Texas, que se describieron a sí mismos como propietarios de armas conservadores, publicaron un anuncio de página completa en el Dallas Morning News este domingo que alentaba a Cornyn a respaldar una ley nacional de bandera roja y a restringir la compra de armas a menores de 21 años.

Nueva York cuenta con una ley de bandera roja, aunque la medida no impidió que el atacante de Buffalo accediera a las armas.

El diario The New York Times publicó una historia interesante sobre el condado de Suffolk en Long Island, que ha utilizado la ley de bandera roja para quitarles las armas a muchas personas, a menudo hombres jóvenes.

La Corte Suprema puede debilitar aún más las leyes estatales de control de armas

La Corte Suprema podría restringir las leyes de control armas del estado de Nueva York con una decisión que invalidaría el requisito de hace más de un siglo que exige a los residentes demostrar las razones para obtener permisos de portación oculta.

Ariane de Vogue, de CNN, escribió recientemente que un fallo amplio de los jueces contra Nueva York podría cuestionar varias leyes estatales sobre armas, así como las prohibiciones de armas de asalto y las prohibiciones de cargadores de alta capacidad.

¿Qué aceptaría la Corte Suprema?

El Congreso debería tener la capacidad de legislar en estas áreas, argumentaron recientemente en The New York Times dos exempleados de la Corte Suprema: John Bash que trabajó con el juez conservador Antonin Scalia y Kate Shaw con el juez liberal John Paul Stevens.

Los jueces, ahora fallecidos, y sus asistentes estuvieron en lados opuestos de la decisión histórica en 2008 de District of Columbia v. Heller, que determinó que a pesar de ese lenguaje sobre milicias bien reguladas, la Segunda Enmienda en realidad otorgaba a los estadounidenses el derecho individual a portar armas para protegerse.

Los exempleados dijeron que la decisión también invitó a la regulación federal (leyes de control de armas), y que gran parte de lo que se discutió, incluidas verificaciones de antecedentes más amplias, no entraría en conflicto con esa decisión.

"La mayoría de los obstáculos para las regulaciones de armas son políticos y basados ​​en políticas, no legales", escribieron Shaw y Bash.

Un problema mucho mayor

La violencia armada se extiende mucho más allá de los tiroteos masivos planeados que reciben tanta atención en las noticias.

Lee este horrible informe sobre un hombre y sus nietos en Texas que fueron asesinados aparentemente por un recluso fugitivo que desató una persecución masiva.

Las autoridades aún no han dado a conocer las circunstancias del asesinato de Mark Collins y cuatro de sus siete nietos, que habían ido de pesca.

El sospechoso, Gonzalo López, un asesino convicto, murió posteriormente en un tiroteo con la policía, a la que se enfrentó usando armas de fuego que probablemente robó del rancho de Collins.

Los otros informes de CNN sobre tiroteos en South Street en Filadelfia, en un club nocturno en Chattanooga, Tennessee, y en una fiesta de graduación en el condado de Clarendon, Carolina del Sur, no nombran sospechosos ni motivos. Pero, en todos los casos, la policía dijo que se usaron varias armas.

El alcalde de Filadelfia sugirió que las armas utilizadas en su ciudad se obtuvieron ilegalmente.

"Ha llegado al punto en que no hay precio a pagar por portar armas ilegales, por lo que la gente las porta porque no cree que vaya a pasar nada", dijo el alcalde Jim Kenney, quien está a favor de leyes de armas más estrictas tanto a nivel estatal como federal.

En estados liberales, como Nueva York, los legisladores se esfuerzan por fortalecer las leyes que no detectaron al atacante de Buffalo.

Y, en la dirección opuesta, el gobernador de Ohio ha dicho que firmará una ley para permitir que los maestros y otro personal escolar porten armas en las instituciones después de 24 horas de entrenamiento.

Mientras tanto, en Washington ––donde es mucho más difícil aprobar leyes que en la mayoría de los estados––, las únicas medidas que podrían pasar en el Senado son aquellas sobre las que se pueda convencer a los republicanos que no infringen la Segunda Enmienda. Lo que por ahora elimina la mayor parte de las propuestas.