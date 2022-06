El Departamento de Justicia anuncia creación de un equipo que investigará la respuesta policial en Uvalde, sobreviviente afirma que pudieron haber hecho más

Profesor de Uvalde: no hay excusa para la demora de la policía 2:06

(CNN) -- El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) nombró un equipo para dirigir su revisión de la respuesta de las fuerzas del orden al sangriento tiroteo en Uvalde, Texas, donde un hombre armado terminó con la vida de 19 menores y dos profesoras en aulas contiguas y permaneció allí durante más de una hora mientras la policía esperaba en las inmediaciones.



"La revisión será exhaustiva, será transparente y será independiente", anunció este miércoles el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland.

"Evaluaremos lo que sucedió ese día, haremos visitas a la escuela, realizaremos entrevistas a una amplísima variedad de partes interesadas, testigos, familias, fuerzas del orden, funcionarios del gobierno, funcionarios de la escuela y revisaremos los recursos que se pusieron a disposición después".

Garland enfatizó que la investigación del DOJ "no es una revisión criminal".

El Departamento de Justicia tradicionalmente confía en personas ajenas al departamento con experiencia en la aplicación de la ley y en sucesos con víctimas masivas para que participen en las revisiones.

El departamento ya realizó este tipo de revisiones después de la matanza de 2015 en San Bernardino, California, y después de la masacre del club nocturno Pulse de 2016 en Orlando, Florida.

El DOJ dijo que la revisión fue solicitada por el alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, quien dijo a los periodistas el martes que recibe de buena manera la evaluación de la respuesta de las agencias locales y estatales durante y después del tiroteo escolar más letal en Estados Unidos desde 2012.

McLaughlin citó "algunos errores" del Departamento de Seguridad Pública de Texas al dar a conocer detalles después del tiroteo en la Escuela Primaria Robb que luego resultaron ser incorrectos, pero rápidamente agregó que "no estaba culpando a nadie".

"Nos dijeron una cosa un día, y al día siguiente la narrativa cambió. Se nos dijo durante una semana que un profesor dejó abierta la puerta con una piedra, y al final de la semana esa historia también desapareció", dijo el alcalde.

"Queremos respuestas veraces. Queremos ser transparentes, y lo haremos cuando se sepa. No tenemos nada que ocultar".

Además de la investigación federal del DOJ, el representante de la Cámara de Representantes del estado de Texas, Dustin Burrows, dijo que los miembros del DPS estarán entre los testigos en una audiencia del Comité de Investigación de Uvalde fijada para el jueves.

Las víctimas quedaron atrapadas con el atacante durante más de una hora

Los niños dentro de las aulas contiguas donde se produjo la masacre hicieron múltiples llamadas al 911 mientras los oficiales esperaban fuera de las aulas.

Hasta 19 agentes de la ley estuvieron dentro de la escuela durante más de 45 minutos antes de que el sospechoso fuera abatido, dijo el DPS de Texas.

No está claro cuántas de las 21 víctimas mortales podrían haberse salvado si la policía hubiera irrumpido antes en las aulas.

La vacilación del comandante del incidente para irrumpir en el aula ha sido criticada ampliamente y va en contra de muchos protocolos de las fuerzas del orden.

Más de una hora después del inicio del tiroteo, el atacante fue abatido por un equipo de respuesta táctica de la Patrulla Fronteriza.

McLaughlin dijo el martes que está frustrado por la falta de transparencia de las fuerzas del orden en la investigación.

"Me han dicho que ellos son las fuerzas del orden y nosotros no. No vamos a tener derecho a ello", dijo el alcalde. "He pedido a todos los implicados una reunión informativa en un momento u otro".

El jefe de policía del distrito escolar de Uvalde fue el comandante del incidente en el lugar de los hechos y decidió no entrar inmediatamente en el aula donde se había atrincherado el atacante, dijo el director del DPS de Texas, el coronel Steven McCraw.

Ese jefe, Pedro "Pete" Arredondo, suele dirigir una fuerza policial de seis agentes. En una entrevista con CNN, se negó a hablar de los detalles del caso, citando los funerales en curso, y dijo que se dará más información cuando las "familias dejen de estar de luto".

Arredondo, que fue elegido concejal de Uvalde antes de la masacre, asumió su cargo la semana pasada en una ceremonia privada.

"No hay excusa para sus acciones"

Arnulfo Reyes, un maestro que recibió dos disparos en la escuela primaria Robb, dijo que estaba furioso por cómo se manejó la tragedia.

"Después de todo, me enfado más porque ... no tenía nada" para protegerse, como un chaleco antibalas, dijo Reyes al programa "Good Morning America" de ABC.

"Se supone que tienes que proteger y servir ... No hay excusa para sus acciones. Y nunca los perdonaré", dijo el profesor de cuarto grado.

Al describir los primeros momentos del tiroteo, Reyes dijo que él y sus estudiantes escucharon disparos y les dijo que "se metieran debajo del escritorio y actuaran como si estuvieran dormidos".

"Mientras hacían eso, y yo los reunía bajo el escritorio y les decía que actuaran como si se fueran a dormir, es más o menos cuando me di la vuelta y lo vi allí de pie".

El atacante abrió fuego, alcanzando a Reyes; una bala le atravesó el brazo y el pulmón, y otra le alcanzó la espalda, informó ABC.

Reyes no podía moverse después de ser disparado, dijo, y el atacante entonces dirigió su arma hacia los estudiantes.

Se oyó a los agentes fuera del aula y un niño de otra clase suplicó a la policía que le ayudara, dijo Reyes. Pero Reyes cree que para ese momento los agentes se habían retirado por un pasillo, dijo a ABC.

"Uno de los estudiantes del aula de al lado estaba diciendo: 'Oficial, estamos aquí. Estamos aquí'", dijo. "Pero ya se habían ido".

Cuando la unidad de la Patrulla Fronteriza finalmente entró, "solo había balas por todas partes", dijo a ABC.

Cuando se le preguntó si tenía un mensaje para los padres de los estudiantes, Reyes respondió entre lágrimas: "Lo siento. Hice lo que pude por lo que me dijeron que hiciera. Por favor, no se enojen conmigo".

También dijo que es necesario un cambio para evitar este tipo de masacres escolares en el futuro.

"Pueden darnos toda la formación que quieran, pero... las leyes tienen que cambiar", dijo. "No cambiará nunca si no cambian las leyes".

-- Hannah Rabinowitz, Rebekah Riess, Shimon Prokupecz, Rosa Flores, Rosalina Nieves, Paula Reid, Whitney Wild, Eric Levenson, Jason Hanna, Amanda Musa, Tina Burnside y DJ Judd contribuyeron con este reportaje.