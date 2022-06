¿Quién es favorito para ganar las elecciones en Colombia? ¿Rodolfo o Petro? Esto dicen las encuestas

Colombia decidirá entre Petro y Hernández: el resumen de las elecciones 5:36

(CNN Español) -- La cuenta regresiva para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia sigue su curso y a casi dos semanas de la definición, el domingo 19, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, han tomado ventaja el uno del otro, por pocos, poquísimos puntos porcentuales en la intención de votos.

Una semana después de la primera vuelta que decantó las opciones de seis a solo dos candidatos, dos encuestas, las de Guarumo-EcoAnalítica y GAD3, le dan ventaja por pocos puntos a Hernández sobre Petro. Pero otras encuestadoras, como las del Centro Nacional de Consultoría y YanHass, ponen a Petro con una ventaja más pequeña adelante a Hernández. La clave allí es el margen de error, así como el voto en blanco.

Esto dicen las encuestas.

Encuesta de GAD3

La encuestadora española se estrena con un llamado "tracking presidencial" en el que hizo esta encuesta para la denominada Gran Alianza Medios conformada por RCN Radio, Noticias RCN, La Fm y el diario La República, entre otros medios.

Según esta, la intención de voto hasta el 1 de junio está así:

Rodolfo Hernández — 52,3 % (en la medición anterior después de primera vuelta, era del 52,5%)

Gustavo Petro — 45,1% (en la medición anterior después de primera vuelta, era de 44,5%).

publicidad

El voto en blanco de esta encuesta es de 2,6% y el margen de error de + 2,4%.

Ficha técnica: 3.755 entrevistas en línea con usuarios de teléfonos celulares entre el 30 de mayo al 1 de junio de 2022.

Fecha de publicación: 2 de junio de 2022

Guarumo y EcoAnalítica

La encuesta realizada para el diario El Tiempo da un empate técnico entre Petro y Hernández, así:

Rodolfo Hernández — 46,1% de la intención de votos.

Gustavo Petro — 43,3% de la intención de votos.

Margen de error: 2,5%.

Ficha técnica: La encuesta de Guarumo S.A.S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S. se realizó entre el 1 y 4 de junio y abarcó 1.958 entrevistas.

Fecha de publicación: 5 de junio de 2022.

Yanhass

En esta encuesta contratada por la cadena de medios RCN, quedó así:

Gustavo Petro — 42%

Rodolfo Hernández — 41%

Voto en Blanco — 13%

NS/NR — 5%

Ficha Técnica: 1.234 entrevistas presenciales en 60 municipios entre el 30 de mayo y el 3 de junio. Margen de error: 3,2%.

Fecha de publicación: 5 de junio de 2022.

Centro Nacional de Consultoría

Una encuesta del Centro Nacional de Consultoría para el medio colombiano CM& da un empate técnico en intención de voto entre los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, quienes pasaron a la segunda vuelta este domingo.

Rodolfo Hernández — 41% en intención de voto

Gustavo Petro — 39% en intención de voto.

Voto en blanco: 5%

No sabe no responde: 14%.

El 1% de los encuestados no votaría por ninguno, según los resultados.

Ficha técnica: 1.200 entrevistas telefónicas en hogares de 43 municipios de Colombia entre el 30 y 31 de mayo.

Margen de error: 2,8% y 95% de confianza.

Fecha de publicación: junio 1 de 2022.

Petro y Hernández, bajo la lupa por denuncias y acusaciones 2:49

Según esta última encuesta, y si se siguen los patrones electorales del domingo, Hernández sería más fuerte que Petro en regiones como el Eje Cafetero y Antioquia, (54% vs. 26%); el centro-oriente del país (51% vs. 23%) y el centro-sur del país (46% vs. 34%).

Petro, por otra parte, tendría ventaja sobre Hernández en Bogotá (49% vs. 39%); en la región Caribe (48% vs. 33%) y en el Pacífico colombiano (57% vs. 23%).

En datos demográficos de la encuesta, los habitantes de estratos más altos votarían más por Rodolfo Hernández que por Gustavo Petro (52% vs. 40%), mientras que los de estrato medio preferirían a Petro. Entre los encuestados de estrato bajo hay empate técnico: 40% Hernández vs. 39% Petro).

El candidato de izquierda lideró en la primera vuelta con poco más de 8,5 millones de votos, equivalentes al 40,32%. Hernández, que se autodenomina 'outsider' y tomó fuerza en las últimas semanas antes de las elecciones, obtuvo 5,9 millones de votos, el 28,15%, superando a candidatos más conocidos como Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo.

CONOCE A LOS CANDIDATOS: