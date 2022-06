Resumen de la guerra de Rusia en Ucrania del 7 de junio

Resumen en video de la guerra Ucrania - Rusia: 7 de junio 12:45

(CNN Español) -- Rusia intensifica sus ataques en el este de Ucrania, en la continuidad de la guerra que comenzó a finales de febrero y que, al menos por ahora, parece lejos de tener un horizonte de culminación. El fin de semana, después de mucho tiempo, volvió a atacar Kyiv, en lo que la inteligencia británica consideró un intento por interrumpir el acceso a las armas de Occidente.

Mariúpol "se cierra discretamente" por el temor al cólera y a los "cadáveres por todas partes", según un asesor del alcalde

La ciudad de Mariúpol, ocupada por los rusos, "se está cerrando silenciosamente" en medio del deterioro de las condiciones sanitarias y el temor a un brote de cólera, afirma un asesor del alcalde de la ciudad.

"Parece que los ocupantes se han dado cuenta de que hay un desafío de este tipo", dijo Petro Andriushchenko en la televisión nacional. "Se habla de cuarentena. La ciudad se está cerrando en silencio".

Andriushchenko, que no se encuentra en la ciudad pero ha sido un conducto fiable de información desde la misma, dijo que era "difícil transmitir" lo sombría que se ha vuelto Mariúpol.

"La ciudad se ha convertido realmente en una con cadáveres por todas partes", dijo. "Están amontonados. Los ocupantes no pueden hacer frente a enterrarlos ni siquiera en fosas comunes. No hay capacidad suficiente ni siquiera para esto".

CNN no puede confirmar de forma independiente las afirmaciones de Andriushchenko. El cólera, una infección que causa diarrea aguda, está "estrechamente relacionado con el acceso inadecuado a agua limpia e instalaciones de saneamiento" y mata a decenas de miles de personas en todo el mundo cada año.

La Organización Mundial de la Salud también está preocupada por el cólera en Mariúpol y dice haber preposicionado vacunas en Dnipro.

La Dra. Dorit Nitzan, Coordinadora de Emergencias de la Región Europea de la OMS, visitó Ucrania el mes pasado y dijo que la situación higiénica en Mariúpol era un "enorme peligro".

"Recibimos información de que en realidad hay pantanos en las calles, y el agua residual y el agua potable se están mezclando", dijo la Dra. Nitzan el 17 de mayo en Kyiv.

Andriushchenko dijo que las fuentes naturales de agua en la ciudad están disminuyendo a medida que llegan los meses más cálidos. Dijo que las evacuaciones rusas de la ciudad habían cesado, y que ya no es posible salir.

"Se puede entrar en la ciudad con un permiso de residencia en Mariúpol. Pero es un billete de ida, porque no se puede salir".

"De todos los escenarios posibles para luchar contra la epidemia, en nuestra opinión, Rusia ha elegido, como siempre, el más cínico: encerrar a la gente en la ciudad y dejar todo como está: quien sobrevive, sobrevive".

El teniente de alcalde de Mariúpol, Serhiy Orlov, que tampoco está en la ciudad, dijo el martes que cree que quedan allí unas 150.000 personas de una población anterior a la invasión de más de 400.000, y otras 30.000 o 40.000 en los suburbios de los alrededores.

Orlov afirmó que los rusos se habían llevado gran cantidad de material médico de Mariúpol a la ciudad separatista de Donetsk.

"Muy sorprendente": Zelensky critica los comentarios de Macron de que "no vamos a humillar a Rusia"

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este martes que "simplemente no ve las condiciones previas para terminar la guerra".

En una entrevista emitida por Financial Times, Zelensky dijo que, si bien "cualquier guerra debe terminar en la mesa de negociaciones", la posición para "la victoria debe lograrse en el campo de batalla".

Concedió que "restaurar las fronteras que controlábamos antes del 24 de febrero" —fecha de la invasión masiva rusa— podría considerarse una "seria victoria temporal". Pero insistió en que era una "guerra por la independencia".

"La independencia, en mi opinión, y en la de la mayoría de nuestro pueblo, es recuperar todos nuestros territorios, restaurar toda nuestra integridad territorial y la soberanía inviolable de Ucrania", dijo Zelensky.

"Ya hemos perdido demasiada gente como para ceder simplemente nuestro territorio", dijo.

Reservó una crítica especialmente dura para el presidente de Francia, Emmanuel Macron, por las recientes declaraciones que hizo de que "no vamos a humillar a Rusia".

"Algunas personas quieren ser líderes. Para ser líder, no hace falta considerarse como tal, sino comportarse como tal", dijo Zelensky. "¿Cómo podemos lograr un alto el fuego en el territorio de Ucrania sin escuchar la posición del país, y sin escuchar la posición del líder de este país? Esto es muy, muy sorprendente".

En una llamada telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 28 de mayo, los líderes de Francia y Alemania "renovaron su demanda de un alto el fuego" y pidieron a Putin que tuviera un intercambio directo con Zelensky.

En una entrevista publicada el sábado, el presidente francés declaró: "No debemos humillar a Rusia para que el día que cesen los combates podamos construir una rampa de salida por vía diplomática. Estoy convencido de que el papel de Francia es ser una potencia mediadora".

"No vamos a humillar a nadie", dijo Zelensky. "Vamos a responder con la misma moneda".

Zelensky dijo que Macron, como líder del Formato de Normandía de las negociaciones que existían antes de la invasión ampliada de Rusia el 24 de febrero, "tiene un profundo conocimiento de todos los detalles, de todos los detalles de todos los acuerdos realizados con la Federación de Rusia, y con el incumplimiento de Rusia de estos acuerdos."

Dijo que estaba dispuesto a negociar con Rusia, pero que la única persona capaz de discutir el fin de la guerra era el propio Putin.

"Cualquier guerra debe terminar en la mesa de negociaciones", dijo. "Así es exactamente como ha ocurrido en la historia. Sigo resuelto y decidido, lo quiera o no, a negociar directamente con el presidente Putin si estamos dispuestos a discutir seriamente el fin de esta guerra".

Zelensky también dijo que el bloqueo de los puertos por parte de Rusia, que está impidiendo las exportaciones de grano, "es una amenaza de magnitud mundial".

"Solo hay una parte en esta amenaza; se trata de la Federación Rusa. Aquí no hay diálogo. Se trata de una amenaza muy concreta y tangible para Asia, África y algunos países de Europa", dijo.

"Entendemos que las consecuencias resultantes podrían ser hambrunas y migraciones que van a afectar a Europa. Así que las consecuencias podrían ser muy graves", afirmó. "Y todo el mundo sabe a ciencia cierta que no vamos a dejar que los barcos rusos lleguen a los puertos ucranianos, porque nos atacan a diario, y todo el mundo sabe que Ucrania está dispuesta a exportar todo lo que tenemos. Estamos preparados para unas condiciones normales y civilizadas, pero en términos seguros".

Rusia afirma que abrió un corredor terrestre hacia Crimea a través del territorio ucraniano ocupado

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este martes que había abierto un corredor terrestre hacia la Crimea ocupada por Rusia, permitiendo el paso de civiles y mercancías a través del territorio oriental ucraniano ahora bajo su control.

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo en una conferencia telefónica e martes que los militares, en colaboración con los ferrocarriles rusos, habían restaurado 1.200 kilómetros de vías de tren y abierto carreteras para permitir el "tráfico de pleno derecho" entre Rusia, la región de Donbás del este de Ucrania y Crimea, la península anexionada por las fuerzas rusas de Ucrania en 2014. También se ha reanudado el suministro de agua a través del Canal de Crimea del Norte, una línea de vida para Crimea, dijo Shoigu.

Según una lectura oficial de la llamada, el ministro de Defensa dijo que el corredor terrestre permitía a Rusia comenzar a entregar mercancías a Mariúpol, Berdiansk y Jersón, ciudades portuarias del sureste de Ucrania que han sido tomadas por Rusia desde que lanzó su invasión a finales de febrero. Afirmó que los puertos de Mariúpol y Berdiansk estaban operando con normalidad y estaban listos para enviar grano, en medio de la condena internacional por el bloqueo de Rusia de los puertos clave durante meses, que ha dejado millones de toneladas de grano languideciendo en Ucrania.

"Según las instrucciones del Comandante Supremo (el presidente ruso Vladimir Putin), estamos listos para cargar grano en los puertos", dijo Shoigu este martes.

Antes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reafirmó que Ucrania debe desminar las aguas costeras para que pasen los barcos de grano y aseguró que Rusia facilitará su paso y no utilizará los corredores marítimos desminados para atacar a Ucrania.

"El presidente Putin... dijo que Ucrania debe desminar los accesos a los puertos, lo que permitirá que los barcos, tras ser revisados por nuestros militares para garantizar que no importan armas, entren en el puerto, carguen con grano y luego, si es necesario, incluso con nuestra ayuda, sigan hacia las aguas internacionales", dijo Peskov a los periodistas en una conferencia telefónica habitual.

Algunos antecedentes: los comentarios del ministro se producen en un momento en que los líderes mundiales han condenado un bloqueo de meses de duración por parte de las fuerzas rusas en puertos clave de Ucrania —incluidos Mariúpol, en el Mar de Azov, y Odesa, en el Mar Negro— que ha dejado más de 20 millones de toneladas de grano atascadas dentro del país.

En un discurso pronunciado este lunes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acusó al Kremlin de "utilizar los suministros de alimentos como un misil furtivo contra los países en desarrollo" al mantener como rehenes millones de toneladas de grano ucraniano y bloquear los puertos de Ucrania.

La guerra repercute en los precios de la energía y los alimentos en todo el mundo, según la secretaria del Tesoro estadounidense

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, admitió este martes que la inflación se encuentra en "niveles inaceptables", pero también trató de subrayar que no es un problema exclusivo de Estados Unidos.

"La guerra de Putin en Ucrania está teniendo impactos en los precios de la energía y los alimentos a nivel mundial", dijo Yellen a los legisladores. "No somos el único país que está experimentando inflación. Se puede ver en prácticamente todos los países desarrollados del mundo".

En su intervención durante una audiencia de la Comisión de Finanzas del Senado este martes, Yellen señaló la liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo por parte de la administración Biden, que ha batido un récord.

"Los precios de la energía y la gasolina, aunque son muy altos, serían más altos sin eso", dijo Yellen sobre la liberación de petróleo de emergencia.

También subrayó que Estados Unidos no es inmune a las crisis energéticas mundiales.

"Formamos parte de los mercados mundiales del petróleo que están sujetos a influencias geopolíticas", dijo Yellen.

"Dada la naturaleza global de estos mercados, es prácticamente imposible que nos aislemos de shocks como los que están ocurriendo en Rusia y que mueven los precios globales del petróleo".

Añadió que es fundamental que Estados Unidos sea "más dependiente del viento y del sol, que no están sujetos a influencias geopolíticas".

Se registran intensos combates en la batalla por Severodonetsk

Los intensos combates por el control de la ciudad ucraniana oriental de Severodonetsk continúan este martes, con Rusia utilizando artillería, aviones y helicópteros en la zona, según las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Dos personas resultaron heridas después de que las fuerzas rusas bombardearan una escuela de minería en Lysychansk, que se encuentra en un terreno elevado estratégico al otro lado del río Siverskyi Donets desde Severodonetsk, según Serhiy Hayday, jefe de la Administración Militar de la región de Luhansk.

Hayday dijo que Rusia estaba utilizando "grupos de sabotaje y reconocimiento" en el pueblo de Bilohorivka, justo al oeste de Lisychansk y Severodonetsk. Esa localidad también se encuentra en un terreno elevado junto al río Siverskyi Donets, y fue el lugar de una masiva derrota ucraniana de un asalto ruso el mes pasado.

En las afueras de Severodonetsk, el ejército ucraniano dijo que Rusia estaba utilizando "la minería a distancia de la zona en la dirección de la ofensiva de nuestras tropas hacia Rubizhne".

Rodion Miroshnik, funcionario de la separatista y autoproclamada República Popular de Luhansk, afirmó en Telegram que nueve civiles habían muerto por los bombardeos ucranianos en el último día.

El lunes por la noche, Oleksandr Striuk, jefe de la administración militar de Severodonetsk, dijo que había "feroces combates y peleas callejeras", y que la situación estaba "cambiando cada hora".

Más al oeste, en la región de Donetsk, los militares ucranianos dijeron que Rusia estaba centrando sus esfuerzos en avanzar hacia el sur de Izyum hacia Sloviansk, donde la línea del frente no se ha movido mucho a pesar de muchas semanas de intensos combates.

"Toda la línea del frente está bajo fuego constante", dijo Pavlo Kyrylenko, jefe de la Administración Militar de la región de Donetsk, en la televisión nacional. Dijo que las fuerzas ucranianas estaban centradas en la defensa de la línea, y que era "inoportuno hablar de un contraataque en este momento".

En el sur de la región de Zaporizhzhia, las autoridades dijeron que los combates continúan a lo largo de toda la línea de contacto, pero disminuyeron un poco su intensidad este martes.

En la región de Jersón, el ejército ucraniano dijo que Rusia estaba "concentrando sus principales esfuerzos en la mejora de su posición táctica, el mantenimiento de las fronteras ocupadas y el reabastecimiento de municiones y combustible". Las autoridades dijeron que Rusia había comenzado los preparativos "para la celebración del Día de Rusia en la región". Rusia celebra su fiesta nacional el 12 de junio.

Y en la región norteña de Sumy, las autoridades dijeron que las fuerzas rusas bombardearon la ciudad fronteriza de Seredyna-Buda en la madrugada del martes. Al menos seis casas y un edificio agrícola resultaron dañados, pero no se registraron víctimas.

Rusia sanciona a otros 61 estadounidenses, incluida la secretaria del Tesoro, Janet Yellen

Rusia ha incluido a otros 61 funcionarios estadounidenses y a importantes ejecutivos de defensa y medios de comunicación en su "lista de exclusión", prohibiéndoles la entrada al país, según informó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

La lista incluye a los directores de las principales empresas de defensa, plataformas de medios de comunicación, agencias de calificación y empresas de construcción aeronáutica y naval, así como a funcionarios individuales del Departamento de Estado estadounidense.

El Ministerio dijo que las sanciones eran una respuesta a las "cada vez más numerosas sanciones de EE.UU. contra personalidades políticas y públicas rusas, así como contra representantes de empresas nacionales".

Entre los funcionarios estadounidenses incluidos en la lista figuran la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la representante de Comercio, Katherine Tai, y el jefe de la Oficina de Coordinación de Sanciones, James O'Brien.

Un poco de contexto: en mayo, Rusia prohibió la entrada al país a un total de 963 funcionarios y personalidades estadounidenses, entre ellos el presidente Joe Biden y el secretario de Estado, Antony Blinken.

Esa lista incluía a la mayoría de los senadores y miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, antiguos y actuales funcionarios del gobierno, periodistas, personal militar, defensores, ciudadanos y directores ejecutivos.

Ucrania acusa al jefe del OIEA de "mentir" y legitimar la ocupación rusa de la central nuclear de Zaporiyia

El operador de energía nuclear de Ucrania acusó este martes al jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de legitimar la ocupación rusa de la central nuclear de Zaporiyia, y de "mentir" al afirmar que Ucrania le pidió que viajara a la planta.

CNN se ha puesto en contacto con el OIEA para pedirle un comentario.

El director general, Rafael Mariano Grossi, afirmó este martes que existe un "riesgo claro y presente para la seguridad y las salvaguardias" en la central, y dijo que estaba "trabajando activamente para acordar, organizar y encabezar una misión internacional dirigida por el OIEA" para visitarla.

"Consideramos este mensaje del jefe del OIEA como otro intento de llegar a ZNPP por cualquier medio para legitimar la estancia de los ocupantes allí y, de hecho, para aprobar todas sus acciones", escribió Energoatom en Telegram.

Grossi escribió en Twitter que "Ucrania nos pidió, iremos allí".

Energoatom dijo que "la parte ucraniana no invitó a Grossi a visitar ZNPP y le había negado previamente tal visita, haciendo hincapié en que una visita a la central será posible solo cuando nuestro país recupere el control sobre ella".

El operador dijo que la pérdida de la transferencia de datos entre la central y el OIEA había sido causada por las fuerzas rusas que cortaron la conexión a Internet. Energoatom dijo que "la información está almacenada en el servidor y se transferirá cuando se encienda Vodafone".

Esto se produce mientras el alcalde ucraniano de Enerhodar, ciudad ocupada por Rusia y vecina de la central, afirma que los empleados de la planta y sus familias están sufriendo una presión cada vez mayor.

El alcalde Dmytro Orlov, que no se encuentra en Enerhodar, dijo que la situación "es cada vez más difícil".

"Desde hace casi una semana no hay comunicación móvil ni Internet, por lo que es difícil controlar la situación actual", dijo. "Durante las últimas tres semanas ha habido secuestros masivos, robos masivos y una presión masiva sobre la población, que tiene una opinión proucraniana".

CNN no puede verificar de forma independiente sus afirmaciones.

"El personal ucraniano está trabajando en la planta", dijo. "El personal militar y los observadores de Rosatom" —el operador nuclear ruso— "han sido rotados en la central nuclear".

Rusia cometió "un gran error" al invadir Ucrania, dice Merkel

La excanciller de Alemania, Angela Merkel, dijo este martes que no había justificación para el "desprecio brutal" por parte de Rusia del derecho internacional al lanzar su invasión de Ucrania.

“El ataque a Ucrania fue un gran error por parte de Rusia y una violación objetiva de todas las normas del derecho internacional y de todo lo que nos permite vivir juntos en paz en Europa”, dijo Merkel en una entrevista con el periodista alemán Alexander Osang.

“Si atravesamos los siglos y decimos qué parte del territorio pertenece a quién, entonces solo tendremos guerra, y eso es absolutamente inaceptable”.

Merkel dijo que no se reprochaba "no haberse esforzado lo suficiente" para evitar las acciones de Rusia en los años previos a la invasión del 24 de febrero.

"Es una gran tristeza que no haya tenido éxito, pero ahora no me culpo por no haberlo intentado", dijo. “Me sentiría muy mal si hubiéramos dicho, 'oh, con ese hombre no necesitas hablar en absoluto'”, dijo, refiriéndose al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Rusia y Europa como vecinos condicionaron ciertas relaciones, dijo Merkel. "No se pueden ignorar el uno al otro. Eso tampoco será posible en el futuro".

Ucrania y la OTAN: Merkel dijo que estaba convencida de que cualquier plan para convertir a Ucrania en candidata a miembro de la OTAN durante su tiempo en el cargo habría sido equivalente a una declaración de guerra, desde la perspectiva de Putin.

Merkel también dijo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es "increíblemente valiente en su lucha contra la corrupción", pero "en ese momento Ucrania era un país dominado por oligarcas", lo que le habría impedido unirse a la OTAN.

"Y es por eso que estaba estrictamente en contra de eso", explicó.

Merkel también mostró respeto por la "voluntad" de lucha de Zelensky.

"Al principio, Rusia no solo cometió un grave error de cálculo sobre la conquista de Kyiv, sino que su respuesta a la oferta de que podía abandonar el país, 'No necesito que me lleven, necesito armas', también fue muy clara y también inspiró mi respeto", dijo Merkel.

“En última instancia, Ucrania es un rehén geopolítico de Occidente. El odio de Putin, la hostilidad de Putin va en contra del modelo occidental. La hostilidad de Putin va en contra del modelo democrático occidental”.

Unidad europea: Merkel dijo que estaba muy contenta de que Alemania decidiera recientemente comprar drones armados de Israel. “Ha sido una lucha muy dura invertir en disuasión militar. Ese es el único idioma que Putin entiende”, dijo.

"La anexión de Crimea fue un corte profundo", dijo Merkel. “Para mí estaba perfectamente claro que no estamos tratando con alguien que nos desea lo mejor con nuestra forma de vida. Sin embargo, no podemos deshacernos de él".

"Ahora es muy, muy importante que la Unión Europea permanezca unida".

Funcionario ruso de alto rango visita Melitopol mientras se llevan a cabo los preparativos del referéndum

El primer subjefe de gabinete del presidente de rusia, Vladimir Putin, Sergey Kiriyenko, visitó este martes la ciudad ucraniana ocupada por Rusia de Melitopol, según la autoproclamada alcaldesa prorrusa Galina Danilchenko.

Danilchenko anunció su visita en un video publicado en Telegram y agregó que Melitopol estaba comenzando los preparativos para un referéndum.

La ciudad está “muy agradecida con la Federación Rusa por la ayuda y el apoyo que estamos recibiendo para construir esta vida. Sabemos que nuestro futuro está en la unidad con Rusia. La Federación Rusa está aquí para siempre. Y ahora estamos empezando a prepararnos para el referéndum", dijo Danilchenko.

Melitopol es una ciudad clave en la región de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania. También es vecino de la región de Jersón que ha estado bajo control ruso desde el comienzo de la invasión a fines de febrero.

Hennadii Lahuta, el jefe ucraniano de la Administración Militar de Jersón que es un funcionario pro-Kyiv, confirmó que estaban en marcha los preparativos para un próximo referéndum que se llevará a cabo "en otoño" en las áreas controladas por Rusia en el sur de Ucrania.

El área se estaba preparando para un referéndum sobre "la inclusión de la región en la Federación Rusa", dijo Lahuta en un teletón transmitido el martes por los canales de televisión ucranianos de la ciudad ocupada por Rusia de Kherson.

Después de que los separatistas respaldados por Rusia tomaron el control en 2014 de partes de las regiones de Lugansk y Donetsk en el Donbás, en el este de Ucrania, se declararon repúblicas populares en ambas áreas.