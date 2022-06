Iván Duque: "Vamos a seguir luchando hasta el último de nuestros días para que Venezuela vea el retorno a la democracia"

Duque exalta cerco diplomático y reconoce "error" en pronóstico sobre Maduro 8:28

(CNN Español) -- El presidente de Colombia, Iván Duque, quien asiste a una Cumbre de las Américas marcada por las ausencias de varios mandatarios, defendió el "cerco diplomático" a Nicolás Maduro, cuestionado presidente de Venezuela. En entrevista con Alejandra Oraa de CNN en Español, Duque hizo énfasis en el manejo que le ha dado al éxodo venezolano y reiteró su conocida campaña por lo que llama la "lucha por la democracia" en Venezuela.

Duque reconoció que tal vez fue un "error" haber dicho que a Maduro le "quedaban días" en su momento, pero defendió el "cerco diplomático". Se refería a su declaración del 1 de febrero de 2019, cuando en un encuentro de gobernadores colombianos dijo que "a la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas porque hay un nuevo régimen institucional gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países". Duque llegó al poder en 2018 con una campaña en la que mencionaba con frecuencia a Venezuela y desde que comenzó su mandato impulsó el llamado "cerco diplomático" contra el Gobierno de Maduro.

"Lo que nunca fue un error y nunca será un error es el cerco diplomático", le dijo a CNN en Los Ángeles. "Porque la razón por la cual Nicolás Maduro hoy tiene más de 50 países que no lo reconoce y la razón por la cual está presionado a tener que ir a México a sentarse en la mesa con la resistencia democrática es justamente porque hubo un cerco diplomático y unas denuncias de sus comportamientos ante la Corte Penal Internacional y eso siempre será para mí un motivo de orgullo", dijo.

"Vamos a seguir luchando hasta el último de nuestros días para que Venezuela vea el retorno a la democracia", enfatizó.

Duque dice que después de dejar el poder el 7 de agosto seguirá luchando por "la democracia" en ese país.

Los migrantes venezolanos

Duque hizo un llamado a que más países de la región regularicen a los migrantes venezolanos tal como hizo Colombia a través del Estatuto de Protección Especial, una política que a su criterio ha demostrado ser un "gana-gana".

La migración está en el centro de las conversaciones en la Cumbre de las Américas, que enfrentan el desafío de los millones que llegan a la frontera norte de México en un intento de entrar a Estados Unidos y la crisis migratoria de Venezuela: hasta mayo de 2022, había 5,08 millones de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina y el Caribe

En este contexto, Duque, que está cerca de dejar el poder en Colombia, informó que ya entregaron un millón de tarjetas de Estatuto de Protección Temporal y en las próximas semanas se darán 800.000 más, lo que, en sus palabras "significa que ha sido la política migratoria más fraterna que haya conocido este hemisferio".

"Nosotros no podemos dejar que millones de personas estén invisibles en nuestros países sin poder abrir una cuenta, sin poder trabajar, sin acceso a los servicios de salud. Y por eso lanzamos esta política. No somos un país rico, pero decidimos una política fraterna", explicó.

El mandatario dijo que sugería que "más países del hemisferio hagan lo propio", y argumentó que además se trata de un "gana-gana" porque quedó demostrado que el desempleo no aumentó, se redujo la tasa de informalidad laboral, se aumentó la inversión y se logró dar "sostenibilidad social a miles de familias que lo requieren".

Las elecciones de Colombia y su preocupación por el populismo

Durante la entrevista, Duque también se refirió a las elecciones de Colombia, que elegirá este 19 de junio a su próximo presidente en la segunda vuelta que enfrenta a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

"Aquí va a haber un debate entre dos modelos, entre un modelo que cree más en la nacionalización, la estatización y la expropiación, y tal vez un modelo que cree más en las libertades económicas, cada uno con sus estilos", dijo Duque.

También argumentó que no se los debería tildar de "ajenos" al establecimiento político porque se trata de candidatos que han ocupado cargos públicos.

Duque, como ha asegurado recientemente en declaraciones, afirmó que si él pudiera aspirar a la reelección cree que pasaría a segunda vuelta y ganaría, aunque para eso toma sus bajos resultados de índice de aprobación en el mismo plano de unas encuestas de intención de voto.

Por otra parte, dijo que su mayor preocupación está, como ha explicado el escritor Moisés Naím, en las "P". "A mí me preocupa la P del populismo. A mí me preocupa la P de la posverdad. A mí me preocupa la P de la polarización, que son las tres grandes amenazas a nuestra democracia", dijo. Y continuó: "Esas tres pes que tanto daño le han hecho a la democracia en el mundo tienen que ser derrotadas constantemente en las urnas".