Momentos clave de la emotiva audiencia sobre violencia armada en el Congreso de EE.UU.

(CNN) -- Una audiencia de la Comisión de la Cámara de Representantes este miércoles brindó una plataforma de alto perfil para que una niña de 11 años sobreviviente del tiroteo en la escuela primaria Uvalde y otros afectados por la violencia armada contaran sus desgarradoras historias al público estadounidense.

La audiencia tuvo lugar cuando en medio de presiones a los legisladores para que actúen tras la horrible masacre en Texas y un tiroteo masivo en un supermercado en Buffalo, Nueva York, en un vecindario predominantemente negro.

Un grupo bipartidista de negociadores del Senado está tratando de llegar a un acuerdo para responder a las tragedias, pero queda por ver si el Congreso aprobará alguna legislación dado el ambiente político altamente polarizado y la oposición republicana generalizada a un control de armas más estricto.

Estos fueron algunos de los momentos clave de la audiencia del miércoles sobre la violencia armada convocada por el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes.

En un video pregrabado, Miah Cerrillo, de 11 años, una estudiante de cuarto grado de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, describió cómo fue sobrevivir al tiroteo masivo. Fue un momento excepcional para que el Congreso escuchara el testimonio de alguien tan joven como Cerrillo sobre un tema tan delicado e inquietante como la violencia armada.

En la grabación, Cerrillo dijo que quiere "tener seguridad" y tiene miedo de experimentar otro tiroteo en la escuela.

Describió que trató de esconderse detrás del escritorio de su maestra y dijo que el hombre armado "le dijo a mi maestra 'buenas noches' y le disparó en la cabeza". Cerrillo dijo que pensó que el atacante volvería a la habitación y describió que se cubrió de sangre en un intento por sobrevivir. "Lo puse todo sobre mí", dijo.

Miguel Cerrillo, el padre de Miah, se emocionó cuando dijo que el tiroteo había cambiado a su hija.

“Hoy vengo porque pude haber perdido a mi niña”, dijo. "Ella no es la misma niña con la que solía jugar, correr y hacer todo, porque era la niña de papá".

"Desearía que algo cambiara, no solo para nuestros hijos, sino para todos los niños del mundo, porque las escuelas ya no son seguras", dijo. "Algo tiene que cambiar realmente".

Varios familiares de víctimas de violencia armada testificaron durante la audiencia y pidieron acción sobre el control de armas en una apelación directa a los legisladores.

Félix y Kimberly Rubio, los padres de Lexi Rubio, una niña de 10 años asesinada en la masacre de la escuela Uvalde, testificaron durante la audiencia, y Kimberly esbozó una lista de demandas de políticas de armas específicas que quieren que se promulguen.

"Hoy, defendemos a Lexi y, como su voz, exigimos acción", dijo Kimberly.

Esto es lo que pidió:

"Los legisladores que continuamente permiten que continúen estos tiroteos masivos al no aprobar leyes de armas más estrictas deben ser rechazados", dijo en su testimonio.

"Como funcionario electo, es su deber redactar leyes que protejan a Zaire ya todos los niños y ciudadanos de este país", dijo.

Varios de los testigos en la audiencia dieron descripciones de primera mano de la horrible realidad, y las consecuencias, de la violencia armada.

Roy Guerrero, pediatra, describió haber presenciado lo que llamó la "carnicería en mi ciudad natal de Uvalde". Guerrero, quien dijo que vivió en Uvalde toda su vida y trató a los niños de la comunidad antes de la masacre, dijo que "corrió" al Uvalde Memorial Hospital el día del tiroteo masivo. "Nunca olvidaré lo que vi ese día", dijo. Describió con detalles gráficos los horrores que vio, incluidos niños cuyos cuerpos habían sido tan brutalizados por la violencia con armas de fuego "que la única pista sobre sus identidades eran las ropas de dibujos animados salpicadas de sangre que todavía tenían adheridas a ellos".

"The mothers' cries I will never get out of my head."

Dr. Roy Guerrero, the pediatrician who treated the Uvalde victims and who graduated from Robb Elementary School, testifies before the House Oversight Committee on gun violence. Watch the moment below: pic.twitter.com/DO1Dpour5N

— CNN (@CNN) June 8, 2022