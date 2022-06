¿Por qué los precios de la gasolina están cerca de los US$ 5 por galón y hasta dónde llegarán en EE.UU.?

Wall Street prevé que la gasolina será más cara 1:03

(CNN Business) -- Otro día, otro récord en el precio de la gasolina en Estados Unidos.

El precio promedio de un galón de gasolina regular en EE.UU. alcanzó los US$ 4,96, según la última lectura de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) del miércoles. Es el 12º día consecutivo y la 29ª vez en los últimos 30 días que la gasolina alcanza un récord en Estados Unidos.

En gran parte del país, la gasolina a US$ 5 ya está aquí.

Ahora hay 16 estados, además de la ciudad de Washington, con promedios de US$ 5 o más. Idaho, Ohio y Pensilvania han sido los últimos estados en cruzar ese umbral. El estado con precios más altos sigue siendo California, con un promedio estatal de US$ 6,39 por galón.

El promedio estatal aumentó al menos un centavo en todos los estados excepto en Florida, donde los precios permanecieron esencialmente sin cambios. Y el martes, el 29% de las 130.000 gasolineras del país ya vendían la gasolina a más de US$ 5 por galón.

Y lo peor está por llegar para los conductores.

Con la temporada de viajes de verano a punto de comenzar, la demanda de gasolina, junto con el corte de los envíos de petróleo ruso debido a la guerra en Ucrania, está haciendo subir los precios del petróleo en los mercados mundiales.

El promedio nacional de la gasolina podría acercarse a los US$ 6 a finales de este verano, según Tom Kloza, jefe global de Análisis Energético de OPIS, que hace un seguimiento de los precios de la gasolina para la AAA.

"Todo va desde el 20 de junio hasta el Día del Trabajo (septiembre en EE.UU.)", dijo Kloza sobre la demanda de gasolina cuando la gente se lanza a la carretera para hacer las tan esperadas vacaciones. "Sea cual sea el precio de la gasolina, la gente se va a ir de vacaciones".

Aunque Estados Unidos nunca ha importado cantidades significativas de petróleo de Rusia, el producto se comercializa en los mercados mundiales, y Europa dependía en gran medida de las exportaciones rusas. La reciente decisión de la Unión Europea de prohibir los envíos de petroleros desde Rusia disparó los precios del petróleo en esos mercados mundiales.

El precio del barril de crudo supera ahora los US$ 120 por barril, frente a los poco menos de US$ 100 de hace un mes, y los precios siguieron subiendo en las primeras operaciones del miércoles. Goldman Sachs pronosticó que el precio promedio del barril de crudo Brent, la referencia utilizada para el petróleo que se comercializa en Europa, será de US$ 140 por barril entre julio y septiembre, por encima de su anterior previsión de US$ 125 por barril.

Hay estaciones y estados donde la gasolina es más barata. Alrededor del 20% de las estaciones de servicio de todo el país siguen vendiendo gasolina por menos de US$ 4,50 por galón. Pero incluso en muchos estados donde la gasolina es más barata, como Mississippi, los ingresos promedio más bajos pueden significar que los conductores tienen que trabajar más tiempo para llenar sus tanques que en algunos estados con precios altos de la gasolina, como California.

¿Cuánto están dispuestos a pagar los conductores antes de reducir su consumo? Hasta el momento, el número de galones bombeados en las estaciones de servicio en la última semana de mayo descendió solo un 5% respecto a la misma semana de hace un año, a pesar de que los precios de la gasolina subieron más de un 50% durante el mismo periodo. El número de viajes en auto en EE.UU. bajó un 5% desde principios de mayo, según la empresa de investigación de movilidad Inrix, aunque esos viajes siguen aumentando un 5% desde principios de año.

La preocupación es que los consumidores recorten otros gastos para seguir recorriendo los kilómetros que quieren o necesitan conducir, lo que podría llevar a la recesión a una economía que ya muestra algunos signos de debilidad.

