Alberto Fernández le pidió a Biden que “ayude a reparar los daños causados por Trump” en Cuba y Venezuela

(CNN Español) -- En su paso por la IX Cumbre de las Américas, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que le pidió a Joe Biden que “ayude a reparar los daños causados por Trump” en Cuba y Venezuela, en entrevista con Nacho Girón para Redacción Buenos Aires, CNNE.

Con respecto al hecho de que Venezuela, Cuba y Nicaragua no fueron invitadas al encuentro organizado por EE.UU., Fernández insistió en que “no es una reunión social que autoriza cierto derecho de admisión” al anfitrión y por eso manifestó su desacuerdo.

El mandatario aseguró que Cuba y Venezuela son países que “están sufriendo mucho”.

"En Cuba hay un pueblo digno que sobrevive a 60 años de bloqueo. Ser una isla caribeña abandonada por gran parte del mundo por un bloqueo impuesto en plena Guerra Fría, en verdad, debo decir que es admirable que ese pueblo haya sobrevivido", señaló.

"El bloqueo sobre Venezuela ha condenado al exilio a muchos venezolanos y ha dividido a la sociedad venezolana".

"Eso hay que repararlo. Yo dejé muy en claro que todo eso pasó en los años de Donald Trump, y que en todo caso lo que le pido al Gobierno del presidente Biden es que ayude a reparar todos esos daños".

Cuando se le preguntó sobre Nicolás Maduro, Fernández dijo: "A Nicolás Maduro lo eligieron los venezolanos. En todo caso, lo que tenemos que exigirle es que siga el proceso que se ha iniciado, que es un proceso de diálogo con la oposición, de elecciones transparentes y de cuidado a los derechos humanos".

Biden "está muy contento" con la invitación a la CELAC, dijo Fernández

Fernández contó que invitó al presidente de Estados Unidos a participar del próximo encuentro de la CELAC, y le aseguró a CNN que Biden recibió con beneplácito la invitación. "(Biden) dijo que está muy contento con la invitación y vamos a esperar ahora a que podamos organizarlo", aseguró.

La CELAC es un foro regional que incluye a 33 países de América Latina y el Caribe y fue lanzado en 2011. El evento de la CELAC está programado a celebrarse durante la primera semana de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

"Yo creo que de una vez por todas podemos dar el paso trascendente respetándonos en la diversidad, porque no pensamos igual todos en América Latina, no pensamos igual todos, pero sin embargo podemos juntarnos y unirnos para resolver problemas".

"América Latina se dio cuenta de que la desunión entre los latinoamericanos permitió cosas terribles, por ejemplo, la búsqueda de vacunas cuando el covid arreciaba. Es hora de que nos unamos y es hora de que nos respetemos, porque cada pueblo elige el presidente que quiere", señaló Fernández.

El 7 de junio, el cuestionado presidente Nicolás Maduro le había pedido directamente al presidente Fernández, quien es el líder de la CELAC, que arme una “verdadera cumbre”.

"Con Cristina Fernández no tenemos una relación traumática"

Fernández explicó cómo es su relación con Cristina Fernández Kirchner. El pasado viernes, la fórmula de Gobierno volvió a mostrarse públicamente luego de varios meses y en medio de varios cruces entre funcionarios.

"Tenemos algunas diferencias que siempre las tuvimos, nada más. Lo que pasa es que eso se convierte en un tema de permanente debate periodístico, para mí tiene más trascendencia en lo periodístico que en lo político".

En ese sentido, enfatizó: "Yo no dije que no tengamos vínculo. Dije que no tenemos la relación traumática que los medios se ocupan de plantear".

Fernández señaló que consulta la mirada de la vicepresidenta. "Y absolutamente yo la considero. Es una persona con ocho años de experiencia en el ejercicio del poder de la presidencia de la Argentina", dijo.