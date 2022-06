Britney Spears le dio el "sí" a Sam Asghari y se casó con él

(Video relacionado) Britney Spears dice que se aleja de las redes sociales 0:57

(CNN) –– Britney Spears, como popularmente diríamos por su canción "Oops, I did it again", lo hizo de nuevo.

La superestrella del pop se casó con Sam Asghari en la noche de este jueves, según confirmó a CNN una fuente cercana a Spears.

La ceremonia íntima se realizó en su casa en Thousand Oaks.

La pareja, que se comprometió en septiembre de 2021, se conoció por primera vez en 2016, cuando Asghari coprotagonizó con Spears el video de su sencillo "Slumber Party".

Este es el tercer matrimonio de la cantante.

Arrestan al exesposo de Britney Spears

Antes de la ceremonia de este jueves, al exesposo de Spears Jason Alexander lo arrestaron y acusaron de invasión de propiedad y agresión luego de que ingresara sin autorización al lugar de la boda, dijo la policía.

Agentes del sheriff del condado de Ventura recibieron una llamada para acudir a la residencia por un reporte de invasión de propiedad, añadió la policía.

Al sospechoso lo identificaron posteriormente como Alexander, según el sargento Cyrus Zadeh, la oficina del sheriff de Ventura.

Miembros de seguridad confrontaron a Alexander cuando ingresó a la propiedad de Spears y se produjo un altercado entre él y dos agentes, dijo Zadeh a CNN. Ambos guardias de seguridad resultaron golpeados en el enfrentamiento.

Alexander fue arrestado y acusado de un delito menor de invasión de propiedad, dos cargos menores de agresión y un cargo menor de vandalismo, dijo Zadeh.

Spears estuvo casada con Alexander, un amigo de la infancia, durante unas 55 horas en 2004 antes de que se anulara su matrimonio. También se casó con el bailarín Kevin Federline, con quien tuvo dos hijos, antes de solicitar el divorcio en 2006.