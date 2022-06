Conclusiones de la audiencia de la comisión del 6 de enero en horario de máxima audiencia

Videos nunca antes vistos de la insurrección en orden cronológico 11:44

(CNN) -- La Comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio de EE.UU. del 6 de enero de 2021 celebró su primera audiencia en horario de máxima audiencia el jueves por la noche. Ahí se detallaron los hallazgos de la investigación del panel y se mostraron nuevos videos de declaraciones a puerta cerrada de miembros del equipo del expresidente Donald Trump y otros que mostraban la violencia en el Capitolio.

La audiencia del jueves fue la primera de una serie programada para este mes que destacará los hallazgos de la investigación del panel, que incluyó entrevistas con más de 1.000 personas sobre cómo Trump y su equipo intentaron anular los resultados de las elecciones de 2020 en múltiples frentes.

Si bien CNN y otros medios de comunicación han informado muchos detalles, las audiencias del comité tratarán de contar la historia del 6 de enero al pueblo estadounidense.

Estas son las conclusiones más importantes de la audiencia del jueves:

Imágenes viscerales reviven los horrores del 6 de enero

El comité reprodujo una compilación de algunas de las imágenes más inquietantes del ataque del 6 de enero.

Incluyeron material nunca antes visto, incluidas imágenes a vista de pájaro de las cámaras de seguridad que mostraban a la enorme turba pro-Trump cuando comenzó a invadir los terrenos del Capitolio.

Las imágenes también mostraron cómo la multitud siguió las indicaciones directamente de Trump, con un agitador leyendo un tuit de Trump en un megáfono para que los otros agitadores lo escucharan. En ese tuit, Trump criticó a Pence por anunciar que no anularía los resultados de las elecciones de 2020 mientras presidía la sesión conjunta del Congreso para certificar la victoria de Joe Biden.

Después de ese momento, el montaje del comité mostró un clip ahora infame de los partidarios de Trump cantando, "Cuelguen a Mike Pence".

Luego mostraron una fotografía de una soga improvisada y una horca que los alborotadores erigieron cerca del Capitolio, así como un clip inquietante de otros alborotadores gritando "¡Nancy! ¡Nancy!" cuando convergieron en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, buscándola.

Estos clips recordaron de inmediato los horrores del 6 de enero, que pueden perderse fácilmente en medio de las disputas partidistas sobre la comisión y su investigación. Pero debajo de esta investigación, hubo un ataque violento y mortal, que dejó heridos a más de 140 policías y provocó varias muertes. Las imágenes viscerales sirvieron como un recordatorio aterrador de un día oscuro en la historia de Estados Unidos.

Trump no quería que cesaran los disturbios

El comité reveló el testimonio de funcionarios de la Casa Blanca de Trump que dijeron que el expresidente no quería que cesara el ataque al Capitolio de EE.UU., se resistió airadamente ante sus propios asesores que lo instaban a llamar a los agitadores a detenerse y pensó que su propio vicepresidente "merecía" ser ahorcado.

También ofrece una nueva ventana al comportamiento de Trump durante los disturbios, algo que la comisión ha sugerido repetidamente que sería una parte clave de sus audiencias públicas.

La vicepresidenta de la comisión, Liz Cheney, describió el testimonio de un testigo que dijo que Trump estaba al tanto de los cánticos de "Cuelguen a Mike Pence" y parecía aprobarlos.

"Consciente de los cánticos de los agitadores sobre 'colgar a Mike Pence', el presidente respondió con este sentimiento: [cita] 'Tal vez nuestros partidarios tengan la idea correcta'. Mike Pence [cita] 'se lo merece'", dijo.

Cheney ha caracterizado previamente la inacción de Trump el 6 de enero durante esos 187 minutos como un "abandono del deber".

Proud Boys y Oath Keepers ocupan un lugar central

La comisión presentó al público estadounidense a dos de los grupos de extrema derecha más militantes del país, que estuvieron presentes el 6 de enero: The Proud Boys y Oath Keepers.

Estos grupos estaban a la vanguardia del motín. Fueron de los primeros en violar el edificio y están acusados de planificar la violencia. El documentalista Nick Quested, quien testificó el jueves, dijo que estaba con los Proud Boys cuando convergieron en el Capitolio antes del discurso de Trump en el Ellipse, lo que demuestra que no estaban interesados en el mitin y que estaban apuntando al Capitolio.

Thompson y Cheney buscaron vincular a Trump directamente con estos extremistas, incluido su comentario durante un debate de septiembre de 2020 de que los Proud Boys deberían "retroceder y esperar". Mostraron un nuevo testimonio de los líderes de Proud Boys sobre cómo vieron eso como un llamado a las armas.

Los fiscales federales del Departamento de Justicia han acusado a 17 miembros de estos grupos de conspiración sediciosa, una acusación extremadamente grave que la comisión destacó el jueves.

El apasionante testimonio de la agente de policía del Capitolio

Caroline Edwards, agente de policía del Capitolio de EE.UU., fue la primera testigo que habló, convirtiéndose en el rostro de la violencia contra las fuerzas del orden ese día.

La comisión dijo que Edwards fue la primera agente herida por los agitadores. Ella describió su orgullo por su trabajo para "proteger el símbolo de la democracia de Estados Unidos" y el feroz escrutinio público que soportó después de quedar inconsciente y sufrir una lesión cerebral traumática durante el ataque.

"Me llamaron muchas cosas el 6 de enero de 2021 y los días posteriores", dijo Edwards. "Me llamaron el perro de Nancy Pelosi, me llamaron incompetente, me llamaron héroe y villano. Me llamaron traidor a mi país, mi hogar y mi Constitución. En realidad, no era ninguna de esas cosas".

"Yo era una estadounidense de pie cara a cara con otros estadounidenses y me preguntaba, cuántas veces, muchas, muchas veces, cómo habíamos llegado hasta aquí. Me habían insultado antes, pero nunca se había puesto en duda mi patriotismo o mi deber”, agregó Edwards.

Edwards se calificó a sí misma como "la orgullosa nieta" de un veterano de la Marina que luchó en la Guerra de Corea.

"Soy la nieta de mi abuelo, orgullosa de ponerme un uniforme y servir a mi país", dijo Edwards. "Se atrevieron a cuestionar mi honor. Se atrevieron a cuestionar mi lealtad. Y se atrevieron a cuestionar mi deber. Soy una estadounidense orgullosa y con gusto sacrificaré todo para asegurarme de que los Estados Unidos que defendió mi abuelo estén aquí durante muchos años por venir".

El equipo y la familia de Trump se vuelven contra él

La primera audiencia de la comisión se vio reforzada con videoclips nunca antes vistos que mostraban a miembros de la Casa Blanca y la campaña de Trump, así como a su hija Ivanka Trump y su yerno Jared Kushner hablando de cómo no creyeron las afirmaciones de Trump de que las elecciones fueron robadas.

El ex secretario de Justicia William Barr dijo que las afirmaciones de fraude electoral de Trump eran "mie***".

Ivanka Trump dijo que respetaba a Barr y "aceptaba lo que decía" sobre las elecciones.

El portavoz de Trump, Jason Miller, dijo que la persona encargada de los datos de la campaña le dijo a Trump en "términos bastante directos que iba a perder".

Y la comisión citó el testimonio del abogado de la campaña de Trump, Alex Cannon, quien testificó que le dijo a Meadows "a mediados o fines de noviembre" que la campaña no había logrado encontrar un fraude generalizado en los estados clave que Trump perdió. Cannon dijo que Meadows respondió a su evaluación diciendo: "Así que no hay nada".

Huida de la oficina de McCarthy

Uno de los nuevos videos que la comisión dio a conocer mostraba a los empleados de la oficina del líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, saliendo frenéticamente después de que los agitadores habían irrumpido en el Capitolio.

El clip fue notable por el papel de McCarthy el 6 de enero y su oposición a la Comisión del 6 de enero que ha mostrado desde entonces.

El 6 de enero, McCarthy tuvo una acalorada llamada telefónica con Trump mientras continuaban los disturbios. La Comisión del 6 de enero citó a McCarthy en busca de información sobre la llamada. Y en los días inmediatamente posteriores a la insurrección, McCarthy dijo que Trump "tiene la responsabilidad" del ataque.

Pero poco después del 6 de enero, McCarthy se reconcilió con Trump. Se opuso a la creación de una comisión para investigar el ataque del 6 de enero y ha criticado repetidamente a la comisión a lo largo de su investigación.

La audiencia del jueves mostró cómo la comisión, y Cheney, quien fue expulsada el año pasado de su puesto de liderazgo republicano por McCarthy, se concentran en el líder republicano.

En su discurso de apertura, Cheney dijo que los líderes en el Capitolio "le rogaron al presidente" que los ayudara, incluido McCarthy. Ella dijo que McCarthy estaba "asustado" y llamó a varios miembros de la familia de Trump después de no poder persuadir al propio Trump.

Pence pidió ayuda, no Trump

La comisión también mostró un nuevo video de su entrevista con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, diciendo que Pence fue quien ordenó a las tropas de la Guardia Nacional que respondieran a la violencia el 6 de enero, pero que la Casa Blanca le dijo que dijera que era Trump.

"El vicepresidente Pence... hubo dos o tres llamadas con el vicepresidente Pence. Estaba muy vigoroso y emitió órdenes muy explícitas, muy directas e inequívocas. No había dudas al respecto", dice Milley en el video.

"Fue muy vigoroso, muy directo, muy firme con el secretario Miller. 'Traiga a los militares aquí abajo, baja a la guardia aquí. Ponga fin a esta situación, etcétera'", agregó, refiriéndose a Pence.

Milley también describió sus interacciones con el secretario general de Trump, Mark Meadows, ese día, dibujando un marcado contraste entre esas conversaciones con Pence.

"Él dijo: Tenemos que matar la narrativa de que el vicepresidente está tomando todas las decisiones. Necesitamos establecer la narrativa, ya sabes, que el presidente todavía está a cargo y que las cosas están firmes o estables, o palabras para eso efecto", dice Milley en el video, refiriéndose a lo que Meadows le dijo.

"Inmediatamente interpreté eso como política, política, política. Una alerta para mí, personalmente. Ninguna acción. Pero lo recuerdo claramente", agregó.