Johnny Depp y Jeff Beck anuncian un álbum en conjunto

(CNN) -- Johnny Depp y Jeff Beck están profundizando su relación profesional.



Lanzarán un álbum conjunto, titulado "18", el 15 de julio.

Su primer sencillo, "This Is A Song For Miss Hedy Lamarr", ya está disponible.

"Cuando Johnny y yo empezamos a tocar juntos, realmente se encendió nuestro espíritu juvenil y nuestra creatividad", dijo Beck en un comunicado publicado en su página web oficial. "Bromeábamos sobre cómo nos sentíamos de nuevo de 18 años, así que eso se convirtió también en el título del álbum".

"Es un honor extraordinario tocar y escribir música con Jeff, uno de los verdaderos grandes y alguien a quien ahora tengo el privilegio de llamar mi hermano", añadió Depp en un comunicado.

Ambos son amigos desde hace años y Beck apareció en una canción con los Hollywood Vampires, un supergrupo que Depp formó con los músicos Alice Cooper y Joe Perry en 2012.

El actor fue noticia cuando se presentó por sorpresa con Beck en Inglaterra mientras su juicio por difamación contra su exesposa Amber Herd llegaba a su fin.

A principios de este mes, un jurado consideró que tanto Depp como Heard eran responsables de difamación en sus juicios mutuos, adjudicando una indemnización mayor a Depp.