¿Qué significaría si la Corte Suprema de EE.UU. anula Roe v. Wade?

¿Cuán lejos está EE.UU. de anular el derecho al aborto? 5:21

(CNN) — En cuestión de semanas, la Corte Suprema emitirá una opinión en un caso de aborto de gran éxito que le dará a la mayoría conservadora la oportunidad de revertir el precedente judicial que consagra el derecho al procedimiento.

Un borrador de esa opinión fue divulgado por el medio de comunicación Politico en mayo, y con él, la indicación de que era probable que el tribunal revocara los fallos anteriores. Hacerlo les daría luz verde a los legisladores para limitar o prohibir agresivamente el aborto.

El borrador no es definitivo y podría sufrir cambios significativos antes de que se publique la opinión formal de la corte. Mientras tanto, sin embargo, los lectores de CNN han hecho cientos de preguntas sobre lo que significaría una revocación de los precedentes del derecho al aborto de la Corte Suprema y cómo afectaría el acceso al procedimiento.

Leemos tantas como podemos y respondemos algunas de las preguntas más populares aquí.

¿La Corte Suprema en realidad anula la ley o simplemente dice que la decisión pertenece a la ley de cada estado?

La Corte Suprema, si adopta el proyecto de opinión, anulará el precedente judicial anterior que se adelantó a las leyes estatales que prohíben el aborto antes de que el feto sea viable, un punto alrededor de las 23 semanas de embarazo. Al anular las decisiones de Roe v. Wade y Casey v. Planned Parenthood, la Corte Suprema permitiría a los estados perseguir prohibiciones y otras restricciones sobre el aborto previo a la viabilidad.

publicidad

Sin embargo, tal decisión no tendrá el efecto de prohibir el aborto en todo el país. De acuerdo con la lógica expresada en el proyecto de decisión (y con la advertencia de que aún se puede cambiar antes de que se emita la opinión final), la cuestión de la política de aborto pasaría entonces a los legisladores estatales y locales, y posiblemente también a los legisladores federales.

¿Serán arrestadas las mujeres por abortar si la Corte Suprema lo considera ilegal?

La responsabilidad penal de una solicitante de aborto dependerá de las políticas de aborto que su estado implemente si la Corte Suprema anula Roe. Los líderes del movimiento contra el aborto han dicho en el pasado que las mujeres no deben ser procesadas por abortar y que las leyes penales que lo prohíben deben estar dirigidas a los proveedores de servicios de aborto u otras personas que facilitan el procedimiento. Varios estados con prohibiciones de aborto que podrían entrar en vigencia con una reversión de Roe tienen un lenguaje que exime de enjuiciamiento a la mujer que obtuvo el aborto, pero una prohibición de aborto en Wyoming parece confundir esta pregunta con su referencia a la "mujer embarazada" en el código relevante.

Tampoco hay nada que impida que los legisladores aprueben leyes que exigen el enjuiciamiento de las personas que buscaron el aborto. Un legislador estatal en Louisiana propuso recientemente un proyecto de ley que acusaría a las mujeres de asesinato por abortar, aunque ese proyecto de ley no prosperó. Los críticos del movimiento antiaborto también señalan que, incluso con Roe en los libros, las mujeres han sido procesadas por embarazos que terminaron en aborto espontáneo o muerte fetal.

¿Qué métodos proponen los legisladores para hacer cumplir estas leyes? ¿Qué pueden hacer legalmente para saber si alguien está embarazada?

Las prohibiciones estatales sobre el aborto que entrarán en vigor con una reversión de Roe no detallan tácticas de cumplimiento específicas. Hasta dónde llegarán los fiscales locales para hacer cumplir las restricciones al aborto es una pregunta sin respuesta.

Antes de Roe, la agresividad de la aplicación de las prohibiciones del aborto a menudo dependía del entorno político, incluido el entorno local en el que navegaban los fiscales. Ahora, algunos fiscales en jurisdicciones de tendencia demócrata prometen no presentar cargos penales bajo las restricciones de aborto que entrarán en vigor con la nueva opinión de la Corte Suprema.

La información que los fiscales buscarán de los proveedores de atención médica para hacer cumplir las prohibiciones del aborto ES una gran preocupación para los defensores de los derechos reproductivos. Las protecciones de HIPAA que normalmente protegen la información médica de una persona de la divulgación tienen excepciones para ciertos contextos de cumplimiento de la ley que pueden entrar en juego si se anula Roe. Del mismo modo, existe la preocupación de que los datos que se pueden obtener de los dispositivos digitales de una solicitante de aborto se puedan utilizar para determinar si se realizó un aborto. Eso podría incluir información sobre su ciclo menstrual en una aplicación de seguimiento de períodos, algún miedo o términos de búsqueda que usa para buscar en Internet.

La ley de Mississippi en cuestión prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas posteriores al último período menstrual. Si la Corte Suprema permite que esta ley se mantenga, ¿será entonces legal prohibir el aborto en etapas anteriores del embarazo? ¿Será posible que los estados prohíban los abortos en el primer trimestre inducidos por medicamentos, que son los más comunes? Muchos estados parecen estar preparados para hacerlo.

Si se adoptara el borrador de opinión que se filtró, no solo se mantendría la prohibición de 15 semanas de Mississippi, sino que los estados, y potencialmente el gobierno federal, podrían prohibir el aborto más temprano en el embarazo, incluido el aborto inducido por medicamentos durante el primer trimestre. Más de una docena de estados tienen las llamadas "leyes de activación", según las cuales se implementarían prohibiciones sobre el aborto si la Corte Suprema anula Roe, y varios más tienen otros tipos de prohibiciones que podrían entrar en vigor con la revocación del precedente anterior de la Corte Suprema.

Pero hasta que la corte emita su opinión final, no sabremos con certeza cuán agresivamente se permitirá a los estados restringir el aborto bajo el nuevo precedente de la corte.

En caso de violación o incesto o incluso embarazo de menores de, digamos, 14 años, ¿dónde se encuentra la ley para estas personas si se anula Roe vs Wade?

Si se anula Roe, las exenciones en las prohibiciones de aborto por violación, incesto o salud de la madre variarán de estado a estado. En la ola de límites al aborto que las legislaturas estatales aprobaron recientemente en previsión del fallo de la Corte Suprema, solo algunas de las propuestas incluían exenciones por violación e incesto.

Es una pregunta que los legisladores probablemente revisarán una vez que se emita el fallo de la Corte Suprema, suponiendo que anule a Roe. Mientras anticipaba los planes para convocar una sesión legislativa especial una vez que se emitiera la opinión, el gobernador republicano de Carolina del Sur, Henry McMaster, dijo que se oponía a las exenciones por violación o incesto. La prohibición de seis semanas que convirtió en ley el año pasado, que actualmente está bloqueada por orden judicial, incluía esas exenciones.

Por otro lado, el gobernador republicano de Arkansas, Asa Hutchinson, le dijo a CNN en mayo que apoyaba agregar exenciones de violación e incesto en la ley de activación actualmente en los libros del estado.

¿Cómo se definen las fecundaciones in vitro? Si un estado define el óvulo fertilizado como un ser humano con derechos, entonces si un médico fertiliza cuatro óvulos, pero [no] implanta los cuatro en una mujer, ¿es eso un homicidio?

Lo que significaría una reversión de Roe para los tratamientos de fertilidad es una gran incertidumbre. Los médicos y expertos legales en el campo lidian actualmente con las políticas estatales de aborto que enmarcan sus leyes en torno al momento de la fertilización, cuando el óvulo se ha unido al espermatozoide.

Algunas de esas leyes estatales tienen lenguaje que parece eximir la disposición de embriones no utilizados creados para FIV (Fecundación in vitro), pero ese lenguaje no necesariamente exime el proceso de reducción selectiva, cuando una mujer cuyos tratamientos de fertilidad conducen a un embarazo múltiple tiene uno o más de esos fetos terminados para proteger la viabilidad de los otros fetos y/o la salud de la madre. En términos más generales, los expertos en leyes de fertilidad expresan su preocupación sobre cómo una reversión de Roe alentará a los legisladores a regular los procedimientos de FIV, que han estado en gran parte protegidos del debate sobre el aborto debido a las protecciones de Roe.

Si la Corte Suprema actual, fuertemente conservadora, puede revocar Roe v. Wade, que ha estado en los libros durante décadas, ¿qué impedirá que una futura corte fuertemente liberal anule esta decisión actual contra Roe v. Wade, digamos, dentro de 20 años?

Técnicamente, no hay nada que impida que una Corte Suprema revise el precedente del aborto y una corte con una composición más liberal muy bien podría hacerlo. Sin embargo, una razón por la que una futura mayoría liberal de la Corte Suprema podría no estar dispuesta a cambiar un precedente importante nuevamente es si esos jueces sienten más lealtad al principio de stare decisis — el principio legal que desalienta la anulación de precedentes a menos que se cumplan ciertas condiciones — que la lealtad que ha mostrado la mayoría conservadora lista para revertir a Roe. (Este respeto por la precedencia, por ejemplo, es la razón por la cual el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, votó en 2020 para derogar una regulación de la clínica de abortos de Louisiana, después de que disintió en un caso de 2016 en el que la mayoría derogó una ley similar de Texas).

Estadounidenses salen a la calle para defender el derecho al aborto 2:48

¿Se puede codificar el derecho al aborto mediante un voto nacional?

No directamente. Si la Corte Suprema dice que la Constitución no garantiza el derecho al aborto, se podría promulgar una enmienda constitucional para extender ese derecho. Pero el proceso de enmienda de la Constitución de EE.UU. comienza con una propuesta que cuenta con el apoyo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso o con una convención convocada por dos tercios de los estados. La ratificación de una enmienda requiere el apoyo de las tres cuartas partes de las legislaturas estatales o las tres cuartas partes de las convenciones en cada estado.

¿Por qué la legislatura actualmente controlada por los demócratas no aprueba una ley federal que legalice el aborto? Esto haría que la decisión de la Suprema Corte no fuera un problema

Los demócratas actualmente carecen de los votos para desmantelar el filibusterismo del Senado, un mecanismo de procedimiento de 60 votos que los republicanos pueden usar para bloquear la legislación federal sobre el derecho al aborto, siempre que 40 senadores se opongan a éste. Pero vale la pena señalar que la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, un proyecto de ley que codificaría y ampliaría Roe, fracasó 49 a 51 cuando se votó en el Senado en mayo, lo que significa que, incluso sin el filibusterismo, no se habría convertido en ley.

También hay dudas legales sobre si sería constitucional que los legisladores federales promulgaran una prohibición a nivel nacional. El difunto juez Antonin Scalia enfatizó en sus escritos legales sobre el aborto que las decisiones políticas pertenecían a los estados individuales, mientras expresaba escepticismo de que el Congreso tenga la autoridad constitucional para regular el procedimiento. Sin embargo, el proyecto de opinión del juez Samuel Alito utiliza un lenguaje notablemente abierto que no limita la procedencia de la legislación sobre el aborto a los legisladores estatales.

¿Pueden los estados antiaborto evitar que las mujeres crucen las fronteras estatales para abortar en otro estado? Me preocupa que los estados puedan promulgar más leyes que restrinjan a las mujeres la opción de salir del estado para abortar

Los legisladores estatales antiaborto ya han expresado interés en regular la conducta en torno al aborto que ocurre fuera de sus fronteras. Quizás el ejemplo más agresivo es un proyecto de ley fallido en Missouri que habría extendido sus leyes de aborto a abortos fuera del estado si la madre es residente de Missouri o si "las relaciones sexuales ocurrieron dentro de este estado y el niño pudo haber sido concebido por ese acto de coito". Esa propuesta no ha avanzado, pero hay otros ejemplos de esta táctica que podrían avanzar en el futuro. Un puñado de legisladores de Texas, por ejemplo, pide sanciones para las empresas que cubran los costos de los empleados que viajan fuera del estado para hacerse un aborto.

La autoridad legal que los legisladores estatales tienen para ir más allá de las fronteras estatales es en gran medida una pregunta abierta y el tema de un próximo artículo de revisión de leyes que brinda más información sobre los precedentes relevantes.

¿Es posible que las mujeres y los hombres que están a favor del aborto puedan enviar píldoras abortivas a mujeres en otros estados con leyes draconianas contra el aborto?

Con el aborto con medicamentos, un régimen de dos píldoras que interrumpe un embarazo, convirtiéndose en el método utilizado en la mayoría de los abortos realizados en todo el país, los estados republicanos ya han tomado medidas enérgicas contra el envío por correo de píldoras abortivas y la administración de las píldoras sin una visita en persona con un médico. Estas leyes estatales comenzaron a cobrar fuerza después de que la FDA permitiera el envío de píldoras abortivas por correo en una medida relacionada con la pandemia que ahora se ha hecho permanente. Si se anula Roe, el aborto con medicamentos estará cubierto por las prohibiciones del aborto y es posible que veamos otros tipos de propuestas para limitar el aborto con medicamentos.

Pero cómo hacer cumplir estas restricciones sobre el envío de píldoras abortivas por correo es otra cuestión en la que los legisladores antiaborto todavía trabajan. Texas actualizó el año pasado su prohibición anterior de enviar píldoras abortivas por correo para convertirlo en el tipo de delito que justificaría la extradición. Los estados azules han respondido con medidas que prohibirían a sus autoridades estatales cooperar con tales solicitudes de extradición.

También hay fuentes internacionales a las que las mujeres en los estados antiaborto pueden solicitar el aborto con medicamentos.