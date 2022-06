¿Crees que estás bien porque solo bebes los fines de semana? Piénsalo de nuevo, según un estudio

Tracit: Bebidas alcohólicas deben ser un bien esencial 1:32

(CNN) -- Te consideras un bebedor ligero o moderado, que toma de vez en cuando un cóctel o una copa de vino con la cena y que solo se toma unas cuantas copas de más en las reuniones sociales de los fines de semana. En la mayoría de los casos, estarías en lo cierto, ya que el consumo de alcohol suele calcularse como una media a lo largo de la semana.



"Esto hace que muchos bebedores asuman erróneamente que un nivel medio de consumo moderado es seguro, independientemente del patrón de consumo", afirma Rudolf Moos, profesor emérito de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, en un comunicado.

Moos es el coautor de un estudio reciente que descubrió que muchos bebedores moderados de más de 30 años acaban dándose un atracón el fin de semana, definido como cinco o más copas seguidas o en un periodo corto de tiempo.

Las personas que se dieron un atracón eran unas cinco veces más propensas a experimentar múltiples problemas con el alcohol, como "hacerse daño, tener problemas emocionales o psicológicos a causa del alcohol, tener que consumir más alcohol para conseguir el mismo efecto y experimentar los efectos del alcohol en el trabajo, la escuela o el cuidado de los niños", dijo el coautor del estudio Charles Holahan, profesor de Psicología de la Universidad de Texas en Austin, en un correo electrónico.

"Lo que esto significa es que un individuo cuyo consumo total es de siete copas el sábado por la noche presenta un perfil de riesgo mayor que alguien cuyo consumo total es una copa diaria con la cena, aunque su nivel medio de consumo sea el mismo", dijo Holahan.

Consumo excesivo de alcohol en adultos

La mayoría de las investigaciones anteriores sobre el consumo compulsivo de alcohol se han centrado en las generaciones más jóvenes, normalmente adolescentes y estudiantes universitarios. El consumo de varias bebidas en un periodo corto está muy extendido en este segmento de la población. Pero las estadísticas muestran que muchos adultos mayores de 30 años se dan atracones, y que el problema va en aumento, especialmente entre las mujeres y los adultos mayores de 65 años.

Sin embargo, los niveles de consumo masivo de alcohol entre los adultos pueden escapar al "escrutinio de la salud pública, porque se produce entre individuos que beben a un nivel medio moderado", dijo Holahan. "Las mujeres son especialmente sensibles a los efectos del alcohol, según el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y Alcoholismo (NIAAA, por sus siglas en inglés). Los problemas relacionados con el alcohol aparecen antes y a niveles de consumo más bajos que en los hombres, según el NIAAA.

Las mujeres son más susceptibles de sufrir daños cerebrales y enfermedades cardíacas relacionadas con el alcohol que los hombres, y los estudios demuestran que las mujeres que toman una copa al día aumentan su riesgo de cáncer de mama entre un 5% y un 9% en comparación con las mujeres que se abstienen.

Tanto para los hombres como para las mujeres mayores de 65 años, el aumento "es especialmente preocupante porque muchos adultos mayores utilizan medicamentos que pueden interactuar con el alcohol, tienen problemas de salud que pueden verse agravados por el alcohol y pueden ser más susceptibles de sufrir caídas y otras lesiones accidentales relacionadas con el alcohol", declaró la NIAAA.

Un patrón que se pasa por alto

El nuevo estudio, publicado en la revista académica American Journal of Preventative Medicine, utilizó datos de una encuesta realizada en el marco del estudio "Midlife Development in the United States" (Desarrollo de la mediana edad en Estados Unidos), que ha seguido a una muestra nacional de estadounidenses de entre 25 y 74 años desde 1995.

El estudio analizó a casi 1.300 bebedores a lo largo de nueve años y descubrió que la mayoría de los casos de borracheras, y de múltiples problemas con el alcohol, se daban entre individuos con un consumo moderado medio.

"Un bebedor moderado medio de, por ejemplo, una bebida al día podría alcanzar esa media con una copa diaria con la cena o siete copas el sábado por la noche", dijo Holahan.

Aunque ese comportamiento no llevaría necesariamente al alcoholismo, dijo Holahan, el estudio descubrió que beber una media de más de una bebida al día en el caso de las mujeres y de dos bebidas al día en el caso de los hombres, o cinco o más bebidas en la misma ocasión, estaba relacionado con problemas de alcoholismo nueve años después.

"Estos resultados apuntan a la necesidad de realizar intervenciones sobre el alcohol dirigidas a los bebedores de nivel medio moderado, además de las estrategias convencionales centradas en la población de mayor riesgo, pero más reducida, de los bebedores habituales de nivel alto", dijo Holahan.

¿Es tu consumo de alcohol un problema?

¿Cómo saber si el consumo de alcohol se ha convertido en un problema? Según los expertos, un signo revelador es cuando la bebida empieza a interferir en tu capacidad para llevar a cabo tu vida cotidiana.

"El trastorno por consumo de alcohol se define como el uso compulsivo de alcohol a pesar de las consecuencias negativas de su uso, como el impacto en sus relaciones, su capacidad para funcionar en su trabajo o en cualquier papel que tenga en su comunidad", dijo la Dra. Sarah Wakeman, directora médica de la Iniciativa de Trastornos por Consumo de Sustancias en el Mass General Brigham a CNN, en una entrevista anterior.

Ten cuidado si sigues bebiendo a pesar de los impactos negativos en tu salud física o mental. Y no tiene por qué ser solo el faltar al trabajo o ir a trabajar con resaca, dijo la doctora Leena Mittal, jefa de la División de Salud Mental de las Mujeres en el Departamento de Psiquiatría en el Hospital Brigham y de Mujeres en Boston.

"No olvides las relaciones. ¿Tienes más desacuerdos? ¿Expresan preocupación las personas de tu vida o notan que estás diferente? Ocultar la bebida o mentir sobre ella también son comportamientos preocupantes", dijo Mittal.

Esta es una bandera roja: te sirves grandes tragos sin darte cuenta. Las directrices actuales de la Asociación Estadounidense del Corazón recomiendan no más de dos bebidas estándar al día para los hombres y una para las mujeres y los mayores de 65 años.

¿Qué es una bebida estándar? Son 12 onzas o 354 ml de cerveza normal, 4 onzas o 118 ml de vino normal o 1,5 onzas 44 ml de licor, según las normas estadounidenses.

"Sin embargo, la gente puede servirse una enorme copa de vino y no darse cuenta de que en realidad son dos o tres raciones de vino y no solo una", dijo Wakeman.

"Sabemos que millones de estadounidenses beben por encima de esos niveles, incluso en tiempos prepandémicos", dijo Wakeman. "En 2019, unos 66 millones de estadounidenses tuvieron episodios en los que bebieron por encima de esos límites recomendados".

Si tú (o un ser querido) parecen estar luchando con el alcohol, no dudes en pedir ayuda, subrayan los expertos. Hay muchos grupos de apoyo diferentes que pueden ser de ayuda, como los programas de 12 pasos y la terapia individual.