Las 31 personas arrestadas en Idaho tienen vínculos con un grupo nacionalista blanco y planeaban causar disturbios en un evento del Orgullo gay, dice la policía. Esto es lo que sabemos

Chad Wolf: Supremacistas blancos, principal amenaza para EE.UU. 1:25

(CNN) -- Después de que una persona alarmada que llamó al 911 informara que un grupo vestido como un "pequeño ejército" subía a un camión en movimiento, la policía de Coeur d'Alene, Idaho, arrestó a 31 hombres que se creía estaban vinculados a un grupo nacionalista blanco, que tenía planes de causar disturbios en un evento de fin de semana del Orgullo gay, dijeron las autoridades.

El grupo grande, que la Policía cree que estaba afiliado a Patriot Front, fue visto en un hotel amontonándose en un camión U-Haul con equipo antidisturbios, dijo la persona que llamó al operador del 911. Más tarde fueron detenidos y arrestados, dijo el jefe de policía de Coeur d'Alene, Lee White.

El grupo se dirigía a un evento Pride in the Park en Coeur d'Alene City Park, dijo la Policía. El evento incluyó una caminata del Orgullo y actuaciones de músicos, bailarines y artistas drag locales.

La policía local y estatal abundaba y estaba en alerta máxima el sábado porque querían "asegurarse de que este evento transcurriera de manera segura", dijo el alcalde Jim Hammond. También habían recibido amenazas sobre una reunión de grupo separada en otro parque de la ciudad; amenazas que resultaron ser infundadas, dijo. Hammond elogió la respuesta de la policía, pero dijo el lunes que no tenía nueva información.

"No he sabido nada más", dijo. "La policía no ha divulgado la información".

Hammond se refirió a los arrestados como jóvenes que "parecen no tener un propósito". Cuando se le preguntó qué pensaba que podría haber hecho el grupo si la policía no hubiera frustrado sus supuestos planes, dijo: "No he visto que estas personas tuvieran armas de fuego, así que creo que solo habría sido una interrupción y un intento de causar miedo".

La policía encontró al menos una granada de humo, dijo White.

Las 31 personas eran de fuera del área local, dijo Hammond anteriormente. Al menos uno de los arrestados es de Idaho, dijeron los investigadores. No está claro por qué eligieron a Coeur d'Alene de todos los eventos del Orgullo que se llevan a cabo en la nación, pero Hammond dijo que tal vez pensaron que podrían "salirse con la suya" en una comunidad más pequeña como Coeur d'Alene, una ciudad de aproximadamente 56.000 habitantes justo sobre la frontera de Washington desde Spokane.

La Alianza del Orgullo del Norte de Idaho, que organizó el evento, emitió un comunicado el domingo diciendo que sus miembros estaban descansando "después de organizar con éxito una celebración comunitaria trascendental, alegre y SEGURA del Orgullo en las circunstancias más desafiantes... Estamos profundamente agradecido con las agencias de aplicación de la ley que estuvieron presentes y respondieron profesionalmente".

Esto es lo que sabemos sobre los arrestos.

La policía recibió un informe de un grupo vestido como "un pequeño ejército"

Hubo una gran presencia policial en el evento del Orgullo después de que las autoridades recibieran información de que "había varios grupos" planeando interrumpir el sábado actividades, dijo White. No está claro si la policía estaba al tanto de los aparentes planes de Patriot Front.

Un ciudadano preocupado llamó a la policía el sábado por la tarde para informar que "aproximadamente 20 personas se subieron a un U-Haul", en el estacionamiento de un hotel local, dijo el jefe.

El grupo estaba equipado con escudos y máscaras y "parecía un pequeño ejército", dijo la persona que llamó, según White.

Aproximadamente 10 minutos después de la llamada, los policías detuvieron el U-Haul y detuvieron a 31 personas, dijo White. Fueron acusados de un delito menor de conspiración para disturbios, dijo.

El grupo estaba vestido de manera similar, vestían pantalones caqui, camisas azules y sombreros con plástico adentro, dijo el jefe. También estaban equipados con "escudos, espinilleras y otro equipo antidisturbios", junto con papeles que White describió como "similares a un plan de operaciones que un grupo policial o militar prepararía para un evento".

"Es claro para nosotros, en base al equipo que los individuos tenían con ellos, las cosas que tenían en su poder en el U-Haul con ellos, junto con el papeleo que les fue incautado, que llegaron al centro de la ciudad para protestar", dijo White.

La policía de la ciudad, el estado y el condado de Kootenai respondió con dos equipos SWAT, dijo White.

"No creo que esto hubiera tenido tanto éxito si no hubiéramos tenido un ciudadano extremadamente astuto que vio algo que les preocupaba mucho y nos lo informó", dijo.

Los hombres fueron liberados después de pagar una fianza, dijo la oficina del sheriff del condado de Kootenai. Deben regresar a la corte en una fecha posterior. Los individuos provenían de al menos una docena de estados, incluidos Idaho, Alabama, Oregón, Michigan y Texas, dijo la oficina del sheriff.

La policía de Coeur d'Alene está llevando a cabo una investigación con la asistencia del FBI, la portavoz del FBI, Sandra Yi Barker.

La policía arrestó al menos a otras dos personas en relación con el evento del Orgullo, dijeron las autoridades. Fueron acusados de alteración del orden público y allanamiento de morada, dijo la Policía.

Los arrestados eran hombres afiliados a un grupo nacionalista blanco, dice la Policía

Además de la ropa asociada con Patriot Front, la mayoría de los hombres tenían logotipos en sus sombreros "consistentes con el grupo Patriot Front", y algunos llevaban parches en los brazos asociados con la organización, dijo White.

El Frente Patriota cree que sus antepasados blancos conquistaron América y "se la dejaron como legado", según la Liga Antidifamación (ADL por sus siglas en inglés). Los miembros defienden creencias fascistas y antisemitas, que difunden a través de campañas de propaganda, dice la ADL.

El grupo con sede en Texas se formó después de la mortal manifestación Unite the Right de 2017 en Charlottesville, Virginia, cuando los miembros del grupo de supremacistas blancos Vanguard America se separaron para formar su propia organización, dice la ADL.

Entre los arrestados el sábado estaba el líder del Frente Patriota, Thomas Ryan Rousseau, el dijo el sheriff del condado de Kootenai, el sargento Shane Moline.

Rousseau lideró a varias docenas de miembros de Vanguard America Texas durante la manifestación Unite the Right y luego lideró un contingente de miembros de VA para crear Patriot Front.

CNN contactó al abogado de Rousseau pero no recibió respuesta de inmediato.

Los residentes y las empresas de Coeur d'Alene han dejado en claro durante mucho tiempo que la ciudad es "demasiado grandiosa para odiarla", desde los primeros años, cuando el Centro de Leyes de Pobreza del Sur ayudó a la ciudad a cerrar un grupo de Naciones Arias con un complejo al norte de la ciudad, dijo Hammond a CNN.

-- Eliott C. McLaughlin, Andy Rose y Joe Sutton de CNN contribuyeron a este informe.