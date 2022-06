Resumen del inicio de la audiencia sobre el asalto al Capitolio 1:18

Nota del editor: Michael Fanone es un analista de aplicación de la ley de CNN que trabajó durante 20 años en el Departamento de Policía Metropolitana de Washington. Las opiniones expresadas aquí son propias. Lee más opiniones en CNN en Español aquí.

(CNN) -- En la primera audiencia pública de la comisión del 6 de enero el jueves pasado, la agente de policía del Capitolio de EE.UU., Caroline Edwards, describió cómo, flanqueada por cientos de agentes del orden público de toda la región de Washington, luchó durante horas para defenderse de un ataque violento de una multitud que tenía la intención de poner patas arriba la democracia estadounidense y anular las elecciones presidenciales.

Su testimonio fue el núcleo emocional de un día dramático que también contó con un escalofriante video de estilo documental donde quedó registrado el asalto al Capitolio. Para aquellos de nosotros en las fuerzas del orden que arriesgamos nuestros cuerpos defendiendo el pilar de la democracia estadounidense, ver las imágenes desgarradoras y escuchar a Edwards contar los eventos del 6 de enero significó revivir una pesadilla indescriptible.

Sus descripciones del caos que enfrentó el 6 de enero no fueron solo dramáticas; eran horribles. La protesta fue sangrienta e indescriptiblemente violenta. Decenas de agentes resultaron gravemente heridos. Un agente de la policía del Capitolio perdió la vida después de sufrir un derrame cerebral luego del asalto al Capitolio. Otros cuatro agentes estaban tan devastados emocionalmente después de horas de brutal combate cuerpo a cuerpo contra los agitadores, que se quitaron la vida.

Estuve en la sala de audiencias durante el testimonio de Edwards y, como millones de personas que miraban la audiencia en las pantallas de televisión de todo el país, estuve atento de cada una de sus palabras.

Describió resbalar en la sangre de sus colegas mientras la policía caía a su alrededor. Sus inquietantes palabras describieron la "escena de guerra" en el Capitolio ese día: "Había agentes en el suelo. Estaban sangrando. Estaban vomitando. Vi amigos con sangre en sus rostros".

Y, sin embargo, inexplicablemente, hay teóricos de la conspiración, incluidos funcionarios de gobierno actuales y anteriores y miembros destacados de los medios de comunicación, que sostienen que el 6 de enero no sucedió, o que la violencia experimentada por quienes estamos en el frente fue en gran medida exagerado.

Ya no soy policía, pero ese día derramé mi parte justa de sangre y casi pierdo la vida defendiendo nuestra democracia. No me digas que el 6 de enero no pasó. Yo estaba allí. Tengo las cicatrices, visibles y aquellas que no se pueden ver fácilmente, para probarlo.

Entonces, ¿no se ha enterado ya el país de todo esto? ¿Estados Unidos realmente necesita otro relato del combate casi medieval que soportaron los agentes en el frente de batalla? La respuesta es absolutamente sí.

Los ataques al Capitolio y la audiencia en el Congreso

Es importante que los estadounidenses vean el infierno representado en el video para tener una idea de lo que soportó la policía en el Capitolio ese día. Es imperativo que el país vea cuán valientemente luchamos para salvar nuestro sistema de gobierno. Y es vital que el público comprenda cuán cerca estuvo el país de perder su democracia.

Si la policía no hubiera tenido éxito en contener a los manifestantes durante tanto tiempo como lo hicimos nosotros, dando a nuestros legisladores y trabajadores del Congreso la oportunidad de ponerse a salvo, hoy podríamos ser dirigidos por un gobierno muy diferente e ilegítimo.

Mucha gente tiene un interés creado en creer las mentiras que se dicen sobre el 6 de enero. Pero si los miembros del público prestan atención, escucharán a la comisión exponer la verdad. Escucharán la verdad sobre los orígenes de la violencia el 6 de enero y el papel que jugaron nuestros líderes políticos y sus subordinados en la violencia ese día. Y aprenderán sobre el papel central que desempeñó el entonces presidente Donald Trump al tratar de anular unas elecciones libres y justas.

Cómo recuerdo el asalto al Capitolio

Ha pasado más de un año desde el 6 de enero de 2021, y aunque los terribles eventos de ese día están grabados en mi memoria, pueden ser vagos en la conciencia del público. Era importante para la comisión selecta llevar al pueblo estadounidense al día de la insurrección y escuchar el testimonio de primera mano de un agente que estuvo en el perímetro exterior, que experimentó la violencia al comienzo de ese terrible evento. Y creo que es importante que el público y nuestros legisladores escuchen a la mayor cantidad posible de agentes y expolicías que estuvieron allí ese día.

Mi recuerdo de los horribles eventos de ese día no es muy diferente al de Edwards. Al igual que ella, fui gravemente herido luchando contra la multitud de manifestantes fuertemente armados en el Capitolio. Sufrí una conmoción cerebral, fui atacado con mi propio Taser y sufrí un paro cardíaco. Me considero afortunado de estar vivo.

Sé por mi propio testimonio anterior en el Capitolio después del 6 de enero lo difícil que debe haber sido para ella comparecer ante la comisión. Estoy orgulloso de ella por encontrar el coraje para hacerlo.

Creo que es importante que la gente sepa lo que pasó para que no se olvide. Y creo que es importante que la posteridad registre la brutalidad del ataque y la malevolencia de quienes pretendían derrocar a nuestro gobierno.

Pero para ser perfectamente honesto, también entiendo que hay amplios sectores del público cuyos corazones no se pueden cambiar. Se niegan a aceptar incluso el conmovedor testimonio y las convincentes secuencias de video mostradas durante la audiencia que proporcionaron evidencia irrefutable de los horrores que enfrentó la policía ese día. No entienden que el ataque a nuestra democracia fue grave, significativo y continuo.

Lo que realmente espero en este momento es que el Departamento de Justicia tome nota. Aquellos que intentaron derrocar nuestra democracia deben rendir cuentas, y la comisión selecta está trazando metódicamente la hoja de ruta para llevarlos ante la justicia.

Estoy muy orgulloso de Caroline Edwards por su valor el 6 de enero. Fue una guerrera. Y también estoy orgulloso de su valentía al testificar ante la comisión. Mi preocupación es que su experiencia se parezca a la mía de alguna manera: ser condenada al ostracismo por los hermanos y hermanas actuales y anteriores que usan la insignia. Espero que la comunidad policial sepa lo afortunada que es tenerla entre sus filas.

Pagué un alto precio por el 6 de enero. Pero quizás lo que me dolió más que incluso las graves lesiones que sufrí es que perdí una carrera policial que amaba. Las maldiciones y los epítetos que me lanzaron los manifestantes en el Capitolio palidecen en comparación con lo que experimenté de mis compañeros de trabajo y colegas en mi propio departamento y de los estadounidenses en todo el país. Nunca he recibido un insulto peor que ser llamado una desgracia para la insignia por parte de mis compañeros policías. Ese es el mismo tipo de trato vergonzoso al que también han sido sometidos otros agentes que defendieron el Capitolio el 6 de enero.

Y creo que el liderazgo de la Policía del Capitolio de EE.UU. se lo debe a sus agentes y a las agencias que respondieron ese día para ayudar a ser transparentes en sus fallas y también para mostrar responsabilidad.

En este punto, nuestro país está tan polarizado, con personas atrincheradas en sus respectivos lados del pasillo político, que no puedo estar seguro de cuánto avanzará el trabajo críticamente importante de la comisión del 6 de enero. Las audiencias se reanudarán el lunes y seguramente habrá más testimonios desgarradores.

La responsabilidad por la traición del 6 de enero recae principalmente en la cúspide de nuestro gobierno. Y el público estadounidense no es la única audiencia a la que se dirige la comisión selecta en estas audiencias.

Así como los agentes en el Capitolio fueron la última línea de defensa el 6 de enero, el Departamento de Justicia es la última línea de defensa de nuestra democracia para asegurarse de que los responsables de esta afrenta a nuestra democracia paguen un alto precio. A medida que la comisión reanude su trabajo, espero que los fiscales escuchen atentamente.