Así puedes proteger tu dinero de la caída de las acciones y el aumento de precios

Inflación aumenta a ritmo récord en EE.UU. 1:08

(CNN Business) -- Cualquiera que esperara que la inflación hubiera alcanzado su punto máximo a estas alturas se llevó una desagradable sorpresa la semana pasada. El informe más reciente mostró que los precios subieron en mayo un 8,6% con respecto a hace un año, el ritmo más rápido en 40 años.



Si a esto le añadimos la caída de las acciones, la subida de las tasas de interés y los problemas económicos mundiales causados por la invasión rusa de Ucrania, es comprensible que la gente no se sienta muy bien con la economía, a pesar de que el mercado laboral sigue siendo sólido.

Así que si estás buscando formas de protegerte financieramente, al mismo tiempo que aprovechas al máximo lo que tienes, aquí hay algunas opciones a considerar.

Consigue un nuevo empleo ahora

Con una tasa de desempleo muy baja y muchas ofertas de trabajo, el mercado laboral sigue siendo un lugar ideal para los que buscan empleo. Pero si hay una recesión, eso podría cambiar rápidamente. Así que aprovecha mientras puedas.

"Si no estás trabajando, o estás buscando un puesto mejor, ahora sería un buen momento para aprovechar la gran fortaleza del mercado laboral y asegurar un puesto", dijo la planificadora financiera certificada de Florida, Mari Adam.

Aprovecha el “boom” inmobiliario

Si has estado dudando sobre vender tu casa, ahora puede ser el momento de dar el salto.

publicidad

El mercado de la vivienda está en plena efervescencia, con una subida interanual de los precios de la vivienda de casi un 15% en abril y un aumento de los alquileres de casi un 17%.

Mientras tanto, las tasas de interés de las hipotecas son ahora unos 2 puntos porcentuales más altos que a principios de este año, lo que hace que la compra de una vivienda sea mucho más cara y eso puede frenar la demanda.

"Sugeriría a quien tenga previsto poner su casa en el mercado que lo haga de inmediato", dijo Adam.

Préstamos para la vivienda: asegura tasas fijas ahora

Si estás por comprar una casa o vas a refinanciar tu deuda, asegura la tasa fija más baja disponible lo antes posible.

Dicho esto, "no te lances a una gran compra que no te conviene solo porque las tasas de interés puedan subir. Apresurarse a comprar un artículo de gran valor, como una casa o un auto, que no se ajusta a tu presupuesto es el ingrediente perfecto para un desastre, independientemente de cómo se muevan las tasas de interés en el futuro”, dijo Lacy Rogers, planificadora financiera certificada de Texas.

Si ya tienes una línea de crédito con garantía hipotecaria a tipo variable y utilizaste parte de ella para realizar un proyecto de mejora de la vivienda, pregunta a tu prestamista si estaría dispuesto a fijar las tasas de tu saldo pendiente, creando así un préstamo con garantía hipotecaria a tasa fija, sugirió Greg McBride, analista financiero jefe de Bankrate.com.

Si eso no es posible, considera la posibilidad de pagar ese saldo contratando una Línea de Crédito con Garantía Hipotecaria (HELOC, por sus siglas en inglés) con otro prestamista a una tasa promocional más baja, dijo McBride.

Cubre tus necesidades de efectivo a corto plazo

Disponer de activos líquidos para cubrirse en caso de emergencia o de fuertes caídas del mercado es siempre una buena idea. Pero es especialmente crucial cuando te enfrentas a grandes acontecimientos que escapan a tu control, como los despidos, que suelen aumentar durante las recesiones.

Eso significa tener suficiente dinero reservado en efectivo, fondos del mercado monetario o instrumentos de renta fija a corto plazo para cubrir varios meses de gastos de manutención, emergencias o cualquier gasto grande y previsto (por ejemplo, un pago inicial o la matrícula universitaria).

Esto también es aconsejable si estás cerca de la jubilación o ya estás jubilado. En ese caso, es posible que quieras reservar un año o más de gastos de subsistencia que normalmente pagaría con retiros de su cartera, dijo Rob Williams, director gerente de Planificación Financiera, Ingresos de Jubilación y Gestión de la Riqueza en Charles Schwab. Esta debería ser la cantidad que necesitarías para complementar tus pagos de ingresos fijos, como la Seguridad Social o una pensión privada.

Además, Williams sugiere tener de dos a cuatro años en inversiones de menor volatilidad, como un fondo de bonos a corto plazo. Eso te ayudará a hacer frente a cualquier caída del mercado y le dará tiempo a tus inversiones para recuperarse.

Tarjetas de crédito: minimiza las tasas

Si tienes saldos en tus tarjetas de crédito, que suelen tener tasas de interés variable altas, considera la posibilidad de transferirlos a una tarjeta de transferencia de saldo con tasa cero que fije la tasa de interés a cero entre 12 y 21 meses, sugirió McBride.

"Eso te protege de las subidas de tasas durante el próximo año y medio, y te da una vía clara para pagar tu deuda de una vez por todas", dijo. "Menos deuda y más ahorros te permitirán enfrentar mejor la subida de las tasas de interés, y es especialmente valioso si la economía se deteriora".

Si no lo transfieres a una tarjeta de saldo a tasa cero, otra opción podría ser obtener un préstamo personal a una tasa fija relativamente baja.

En cualquier caso, el mejor consejo es hacer todo lo posible por pagar los saldos rápidamente.

Reequilibra la cartera si es necesario

Es fácil decir que se tiene una gran tolerancia al riesgo cuando las acciones se disparan. Pero hay que ser capaz de soportar la volatilidad que inevitablemente conlleva la inversión a lo largo del tiempo.

Así que revisa tus participaciones para asegurarte de que aún se ajustan a tu tolerancia al riesgo para un camino potencialmente más rocoso.

Y de paso, reequilibra tu cartera si después de años de ganancias en bolsa hay algún área sobreponderada. Por ejemplo, si ahora está demasiado ponderada en acciones de crecimiento, Adam sugirió reasignar algo de dinero en acciones de valor de crecimiento más lento y que pagan dividendos a través de un fondo de inversión.

Comprueba también que tienes al menos algo de exposición a los bonos. Aunque la inflación ha provocado la peor rentabilidad trimestral de los bonos de alta calidad en 40 años, no los descartes.

"En caso de que se produzca una recesión como consecuencia de las agresivas subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para sofocar la inflación, es probable que los bonos salgan bien parados. Las recesiones tienden a ser mucho más amables con los bonos de alta calidad que con las acciones", dijo Bennyhoff.

Averigua qué significa para ti "perder" dinero

Por ejemplo, si guardas dinero en una cuenta de ahorros o en un certificado de depósito, es probable que la inflación supere cualquier interés que gane. Entonces, mientras conservas tu capital, este pierde poder adquisitivo con el tiempo.

Por otra parte, si es más importante preservar el capital durante uno o dos años que arriesgarse a perderlo, lo que puede ocurrir cuando se invierte en acciones, esa pérdida basada en la inflación puede merecer la pena porque estarías obteniendo lo que Bennyhoff llama una "rentabilidad fácil de obtener".

Pero para los objetivos a más largo plazo, calcula cuán dispuesto estás a arriesgar para obtener una mayor rentabilidad y evitar que la inflación se coma tus ahorros y ganancias.

"Con el tiempo, estarás mejor y más seguro como persona si puedes hacer crecer tu patrimonio", dice Adam.

Mantén la calma. Haz lo mejor que puedas. Luego, “déjalo ir”

Los informes en las noticias sobre el aumento de los precios de la gasolina y los alimentos o las conversaciones sobre una posible guerra mundial son inquietantes. Pero no te dejes llevar por las noticias. Construir la seguridad financiera a lo largo del tiempo requiere una mano fría y firme.

"No dejes que tus sentimientos sobre la economía o los mercados saboteen tu crecimiento a largo plazo. Mantén la inversión y la disciplina. La historia demuestra que lo que la gente, o incluso los expertos, piensan sobre el mercado suele ser erróneo. La mejor manera de alcanzar tus objetivos a largo plazo es seguir invirtiendo y mantener tu asignación", dijo Adam.

Durante los periodos de crisis del siglo pasado, las acciones solían recuperarse más rápido de lo que se esperaba en el momento, y lo hacían bien de media a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, desde que estalló la crisis financiera en 2008, el S&P 500 ha devuelto un 11% anual de media hasta 2021, según datos analizados por First Trust Advisors. El peor año de ese periodo fue 2008, cuando las acciones cayeron un 38%. Pero en la mayoría de los años siguientes, el índice registró ganancias. Y cuatro de sus ganancias anuales oscilaron entre el 23% y el 30%.

"Si has construido una cartera adecuadamente diversificada que se ajuste a tu horizonte temporal y a tu tolerancia al riesgo, es probable que la reciente caída del mercado sea un mero parpadeo en tu plan de inversión a largo plazo", dijo Williams.

También es importante recordar que es imposible tomar decisiones perfectas, ya que nadie tiene información perfecta.

"Reúne datos. Intenta tomar la mejor decisión basándose en esos datos más tus objetivos individuales y tu tolerancia al riesgo". dijo Adam. Luego, añadió: "Déjalo ir".