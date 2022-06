Las 10 mejores atracciones y parques de atracciones para 2022, según Tripadvisor

1 de 10 | 1. Basílica de la Sagrada Familia — Esta iglesia católica romana en Barcelona fue diseñada por el arquitecto catalán Antoni Gaudí y todavía está en construcción. Haz clic en la galería para ver el resto de las 10 mejores atracciones mundiales para 2022, según los premios Travelers' Choice Awards de Tripadvisor. (Crédito: saiko3p/Adobe Stock) 2 de 10 | 2. Coliseo — Construido como un anfiteatro de gladiadores, esta antigua estructura en Roma se inauguró en el año 80 d.C. durante el reinado del emperador Tito. (Crédito: Florian/Adobe Stock) 3 de 10 | 3. Empire State Building — El icónico rascacielos de la ciudad de Nueva York ofrece impresionantes vistas de Manhattan y más allá. (Crédito: Wirestock/Adobe Stock) 4 de 10 | 4. Centro de la Gran Mezquita Sheikh Zayed — Esta mezquita en Abu Dhabi es una de las más grandes del mundo y cuenta con 82 cúpulas de mármol blanco. (Crédito: Luciano Mortula/Adobe Stock) 5 de 10 | 5. Gallerie Degli Uffizi — La galería de Florencia es una visita obligada para los amantes del arte del Renacimiento italiano. (Crédito: Opera Laboratori Fiorentini/Handout/Reuters) 6 de 10 | 6. Plaza de España — En Sevilla, España, esta romántica plaza ha cautivado a los visitantes durante casi 100 años, aunque parece que ha existido por mucho más tiempo. (Crédito: Oleksandr/Adobe Stock) 7 de 10 | 7. Cataratas del Iguazú — En América del Sur a lo largo de la frontera entre Argentina y Brasil, estas cataratas son nada menos que espectaculares. (Crédito: vadim_ozz/Adobe Stock) 8 de 10 | 8. Los Baños Romanos — El vapor sale del agua mineral caliente en el Gran Baño, parte de los Baños Romanos en Bath, Reino Unido. (Crédito: Anthony Brown/Adobe Stock) 9 de 10 | 9. Jardín de los dioses — La belleza natural de este lugar en Colorado Springs debería satisfacer a cualquier fanático del oeste americano. (Crédito: John Hoffman/Adobe Stock) 10 de 10 | 10. Fontana de Trevi — Esta es la fuente más grande de Roma, y muchos la consideran la más hermosa también. (Crédito: Sean Hunter/EyeEm/Getty Images)

(CNN) -- Una catedral de ensueño con un diseño único en Europa que ha estado en construcción desde 1882 es la principal atracción del mundo para 2022, según los revisores de Tripadvisor.

Cada año, la plataforma de orientación de viajes lanza una serie de premios Travelers' Choice Awards. Entregó los premios a los mejores destinos y mejores playas a principios de este año.

Este martes, Tripadvisor presentó "Lo mejor de lo mejor para hacer" en 11 categorías, incluidas las principales atracciones del mundo y de EE.UU., los parques de diversiones y las mejores experiencias en general.

España e Italia están de moda en las atracciones mundiales de este año, ocupando la mitad de la lista. Estos son los 10 mejores, según Tripadvisor:

1. Basílica de la Sagrada Familia. Barcelona, España

2. Coliseo. Roma, Italia.

3. Edificio Empire State. Ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

4. Centro de la Gran Mezquita Sheikh Zayed. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

5. Gallerie Degli Uffizi. Florencia, Italia.

6. Plaza de España. Sevilla, España.

7. Cataratas del Iguazú. Foz do Iguaçu, Brasil.

8. Los Baños Romanos. Bath, Reino Unido.

9. Jardín de los dioses. Colorado Springs, Colorado. Estados Unidos.

10. Fontana de Trevi. Roma, Italia.

Más sobre la Basílica de la Sagrada Familia

La basílica fue la visión del innovador arquitecto Antoni Gaudí, quien se convirtió en una figura destacada de la arquitectura moderna. La basílica fue objeto de vandalismo durante la Guerra Civil Española durante la década de 1930, y su fachada y cripta del nacimiento recibieron el estatus de Patrimonio Mundial de la Unesco en 2005.

Su estilo arquitectónico inusual se considera una mezcla de modernismo catalán, gótico tardío español, novecentismo catalán y Art Nouveau. La basílica es un imán turístico en Barcelona, una ciudad animada y cosmopolita reconocida por su arte, cultura y comida.

Para comprobarlo por sí mismo y entrar en España, deberás presentar un certificado que demuestre la vacunación completa, un resultado negativo de una prueba de covid-19 o un certificado de recuperación a partir del 11 de junio.

Las 10 atracciones principales de Estados Unidos

La Gran Manzana tiene tres lugares impresionantes. Las 10 principales atracciones de EE.UU. son:

1. Empire State Building — Ciudad de Nueva York

2. Garden of the Gods — Colorado Springs, Colorado

3. Central Park — Ciudad de Nueva York

4. Iolani Palace — Honolulu

5. Biltmore — Asheville, Carolina del Norte

6. Museo y Memorial Nacional del 11 de septiembre — Ciudad de Nueva York

7. Parque Nacional Arches — Moab, Utah

8. Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial — Nueva Orleans

9. Preservación de Taliesin — Spring Green, Wisconsin

10. Stetson Mansion — DeLand, Florida

El Empire State Building, que rápidamente alcanzó el estatus de icono después de su inauguración en 1931, ofrece impresionantes vistas de Manhattan y más allá desde los observatorios en sus pisos 86 y 102.

Los 10 mejores parques de diversiones y acuáticos del mundo

Es un buen año para España, que también consiguió el primer puesto en esta categoría. Brasil tuvo una buena actuación con tres parques. Los 10 mejores parques acuáticos y de atracciones son:

1. Siam Park — Adeje, España

2. Puy du Fou — Les Epesses, Francia

3. Beto Carrero World — Penha, Brasil

4. Puy du Fou España — Toledo, España

5. The Milky Way Adventure Park — Clovelly, Reino Unido

6. Hot Park — Rio Quente, Brasil

7. Waterbom Bali — Kuta, Indonesia

8. Dollywood — Pigeon Forge, Tennessee

9. Universal's Islands of Adventure — Orlando

10. Parque Terra Mágica Florybal — Canela, Brasil

Siam Park es un parque acuático en Tenerife, una de las Islas Canarias. La tematización del parque es tailandesa. Uno de los juegos allí se llama The Vulcano, que va en la oscuridad y presenta un espectáculo de luces láser.

Los 10 mejores parques de diversiones y acuáticos de EE.UU.

Dos parques que llegaron a la lista de los 10 mejores del mundo encabezan la versión estadounidense. Como era de esperar, los parques de Florida dominan esta lista.

1. Dollywood — Pigeon Forge, Tennessee

2. Universal's Islands of Adventure — Orlando

3. Parque Magic Kingdom — Orlando

4. Universal Studios Hollywood — Los Ángeles

5. Universal Studios Florida — Orlando

6. Silver Dollar City — Branson, Missouri

7. Funland — Rehoboth Beach, Delaware

8. Fun Spot America — Kissimmee, Florida

9. Santa's Village — Jefferson, New Hampshire

10. Busch Gardens — Tampa, Florida

Ubicado en las montañas del este de Tennessee, Dollywood abrió oficialmente en 1986. Pero ha habido un parque de diversiones en el sitio desde 1961, con varios cambios de nombre antes de que la marca Dollywood se hiciera cargo y despegara, atrayendo fanáticos a la casa de montaña de Parton en Tennesee.

Experiencias turísticas

Tripadvisor está enfatizando las experiencias en los premios de este año, especialmente aquellas ofrecidas por operadores turísticos.

"Los premios brindan un merecido reconocimiento a los operadores turísticos hábiles y trabajadores que han logrado brindar experiencias excepcionales a sus huéspedes mientras aún atraviesan la pandemia", dijo Kate Urquhart, gerente general de experiencias en Tripadvisor, en un comunicado.

Las actividades al aire libre dominaron los premios de 2021, dijo Tripadvisor, y tuvieron otra buena actuación en 2022. Pero los recorridos por la ciudad también son cada vez más populares para 2022, según el comunicado de prensa.

Estas son las experiencias generales n.° 1:

Mundo: Crucero por los canales en barco abierto de Ámsterdam - Guía en vivo - de la Casa de Ana Frank; Amsterdam.

Estados Unidos: Tour de North Shore (70%) y Sightseeing (30%); Honolulu.

Los premios Travelers' Choice Awards también reconocen las mejores experiencias gastronómicas; naturaleza y actividades al aire libre; recorridos culturales e históricos y más.

Cómo se eligen los ganadores

Según Tripadvisor, los premios Best Things to Do "se determinan en función de la calidad y la cantidad de reseñas y calificaciones de los viajeros sobre experiencias, recorridos, actividades y atracciones en Tripadvisor... desde el 1 de mayo de 2021 , hasta el 30 de abril de 2022, específico para cada subcategoría de premio, así como un proceso editorial adicional.

"Las experiencias se clasifican como tours y actividades que se pueden reservar en Tripadvisor. Las experiencias o atracciones que no se pueden reservar son actividades en Tripadvisor que los viajeros pueden visitar sin reservar ningún boleto".