Daniel Suárez: México debería estar muy orgulloso por lo que hemos creado juntos

(CNN Español) -- El 2022 ha sido un gran año para el automovilismo mexicano. Nombres como los de Sergio "Checo" Pérez, Patricio "Pato" O'Ward, Roberto González y Daniel Suárez han estado en lo más alto de los podios de carreras míticas en las principales categorías del automovilismo.

El "Checo" en la Fórmula 1 se llevó el Gran Premio de Mónaco y pasó a ser el primer mexicano en lograr esta hazaña en la carrera más prestigiosa y glamurosa del "gran circo". El mismo fin de semana, Pato O'Ward quedó cerca de ganar las 500 millas de Indianápolis, al terminar en el segundo lugar y días después en el fin de semana de Le Mans Roberto González ganó en la categoría LPM2 en la mítica prueba de resistencia.

Sumado a estos grandes hitos llegó una marca histórica para el automovilismo mexicano con el triunfo de Daniel Suárez en la carrera de NASCAR llevada a cabo en Sonoma. Suárez fue el primer mexicano en ganar una carrera de NASCAR Cup Series y apenas el quinto piloto no estadounidense en lograrlo. Todo un hito para una categoría que domina el deporte motor en Estados Unidos desde 1949.

"El día de hoy el automovilismo mexicano está en unos años muy especiales teniendo pilotos mexicanos, no solamente en las categorías más importantes del mundo, pero también teniendo éxito. Una cosa es tener pilotos mexicanos y otra cosa es tener los pilotos mexicanos ganando carreras", aseguró Suárez en entrevista con Elizabeth Pérez.



Suárez resaltó la labor de cada uno de los que se ha destacado en las principales categorías del automovilismo alrededor del mundo y además aseguró que se viene una buena camada de pilotos, gracias en parte, al apoyo que están recibiendo dentro y fuera del país.

"México debería estar muy orgulloso por lo que hemos creado juntos creo que viene detrás de nosotros viene una camada también muy buena, de muy buenos pilotos. Escudería Telmex, Carlos Slim, Jimmy Morales, que son gente que nos han apoyado mucho a mi y a otros mexicanos, son parte de este gran proyecto, entonces me siento muy orgulloso y muy afortunado de ser parte de estos años del automovilismo mexicano", sentenció Suárez.

Trackhouse; un equipo con sangre diferente y con el cantante Pitbull a bordo

Mientras el "Checo"Pérez en la Fórmula 1 compite con Red Bull y "Pato" O'ward lo hace en Indy con McLaren, ambas escuderías de gran tradición en el automovilismo, Suárez en la NASCAR pertenece a un equipo joven creado en 2020 por el excorredor Justin Marks y el famoso cantante "Pitbull". Pese a la corta existencia de la escudería, han logrado tres victorias con los tres autos que tienen en la NASCAR Cup Series, uno de esos triunfos el obtenido por Suárez.

El piloto regiomontano destaca la "energía" del equipo, su filosofía de trabajo y su relación con Pitbull.



"Trackhouse tiene una energía diferente es una energía joven. Algo que me encanta de Trackhouse es pensamos mucho, como decimos en Estados Unidos outside the box y eso me encanta porque podemos hacer muchas cosas muy divertidas con eso. Pitbull y yo hemos tenido muy una relación ya por varios años y ahora poder estar trabajando juntos es muy especial. Tengo una admiración increíble por él. Es una de esas personas que yo admiro de todo corazón y que tengo mucha, mucho respeto por todo lo que ha hecho en su vida profesionalmente y personalmente".

El camino del "Checo"

Sergio Pérez en la Fórmula 1 es sin duda el referente de cada piloto mexicano alrededor del mundo. Sus buenas actuaciones desde que llegó a la máxima categoría siempre lo han ubicado como un piloto a seguir, pero su llegada a Red Bull le abrió un camino distinto.

En la campaña de 2021 fue pieza clave para que Max Verstappen se coronará campeón y en este 2022 ya se cuestiona si la escudería debería otorgarle un papel más protagónico.

El "Checo" ganó en Mónaco y aunque en algunas carreras ha tenido que seguir las órdenes del equipo en detrimento de sumar más puntos o ganar carreras su relació con la escudería es inmejorable, Red Bull aseguró tenerlo hasta el 2024 y eso abre el debate si está el piloto mexicano para pelear por el campeonato o ejercer una vez más su papel de escudero.